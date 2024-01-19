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432 объекта найдено
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Вилла 6 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
6
5
6
1 404 м²
3
Элегантные дома с частными лифтами в эксклюзивном закрытом поселке Марбельи Дома представляю…
€6,73 млн
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Вилла 7 комнат с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benahavis, Испания
7
6
8
1 194 м²
2
Отдельные Готовые Виллы с Системой «Умный Дом» в Бенаависе, Малага Отдельные виллы открытого…
€5,30 млн
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Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Roque, Испания
8
8
1 573 м²
На продажу этот впечатляющий проект виллы под ключ, разработанный всемирно известными архите…
€6,56 млн
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Вилла 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
5
4
4
728 м²
3
Роскошные Виллы с Панорамным Видом на Море в Благоустроенном Комплексе в Ла-Кала-де-Михас Эт…
€1,76 млн
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Вилла с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
4
3
200 м²
Добро пожаловать в этот очаровательный дом, в престижном районе Нуэва-Андалусия, Марбелья. Э…
€1,70 млн
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Вилла с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Марбелья, Испания
5
5
201 м²
Откройте для себя Виллу Ама, виллу в современном стиле в престижном районе Нуэва-Андалусия, …
€2,25 млн
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Вилла 7 комнат с балконом, с кондиционером, с парковка
San Roque, Испания
7
6
6
585 м²
2
Частный Дом с Просторными 6 Спальнями в Эксклюзивном Районе в Сотогранде Просторный дом имее…
€1,78 млн
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Вилла
Марбелья, Испания
5
4
ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ В НОВОЙ АНДАЛУСИИПолностью отремонтированная семейная вилла с фантасти…
€3,00 млн
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Вилла с террасой, с сауной
Pulpi, Испания
2
2
76 м²
Виллы с 2 спальнями в Сан-Хуан-де-Террерос. Таунхаусы на одном этаже с 2 или 3 спальнями на …
€272,000
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Вилла с террасой, с сауной
Pulpi, Испания
3
2
117 м²
Просторные шале с 3 спальнями в Сан-Хуан-де-Террерос. Независимые виллы на одном этаже с 2 и…
€485,000
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Вилла 8 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море
Velilla-Taramay, Испания
8
6
5
437 м²
4
Просторные Виллы с Индивидуальными Бассейнами в Альмуньекаре, Гранада Альмуньекар – знаковый…
€2,85 млн
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Вилла с видом на море, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
6
5
626 м²
Добро пожаловать в этой впечатляющей вилле в престижном районе Эль Параисо в Эстепоне! Этот …
€3,00 млн
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Вилла с парковкой, с кондиционером, с террасой
Estepona, Испания
4
4
430 м²
Окутайте себя в современную атмосферу в Вилле Миура, великолепная вилла с современным дизайн…
€3,45 млн
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Вилла 7 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
7
6
4
497 м²
3
Новые Стильные Виллы в Эксклюзивном Месте Фуэнхиролы Виллы находятся в проекте, расположенно…
€2,35 млн
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Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой
Benahavis, Испания
7
8
1 365 м²
Роскошная современная вилла, построенная по самым высоким стандартам, расположена в престижн…
€7,65 млн
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Вилла с видом на море, с бассейном, с гаражом
Casares, Испания
4
4
647 м²
В самом сердце захватывающей Коста-дель-Соль вас ждет оазис роскоши и элегантности: Вилла 49…
€5,20 млн
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Вилла с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Casares, Испания
4
4
578 м²
Исследуйте вершину роскоши и средиземноморского образа жизни в Вилле 3 в Golfside, в Finca C…
€5,16 млн
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Вилла 4 комнаты с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Estepona, Испания
4
3
3
310 м²
2
Готовая к переезду вилла в хорошо зарекомендовавшем себя комплексе в Эстепоне Откройте для с…
€1,40 млн
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Вилла
Estepona, Испания
4
5
Вилла 49 — это исключительный объект недвижимости, расположенный на престижном курорте Finca…
€5,20 млн
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Вилла 6 комнат с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
6
5
5
342 м²
Новые виллы с энергоэффективным дизайном и частными бассейнами в Михасе Этот комплекс состои…
€1,08 млн
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Вилла 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с парковка
Pulpi, Испания
4
3
4
143 м²
Стильные виллы с 3 спальнями рядом с пляжем в Альмерии Ознакомьтесь с этими современными вил…
€494,000
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Вилла 6 комнат с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
6
5
5
226 м²
2
Виллы в Престижном Месте для Изысканной и Комфортной Жизни в Бенальмадене, Малага Современны…
€1,63 млн
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Вилла 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
5
4
4
351 м²
2
Виллы в Престижном Месте для Изысканной и Комфортной Жизни в Бенальмадене, Малага Современны…
€1,70 млн
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Вилла 8 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Марбелья, Испания
8
7
7
796 м²
3
Элегантный Дом для Гольфа с Частным Бассейном в Нуэва Андалусия, Марбелья Готовый к продаже …
€4,95 млн
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Вилла 5 комнат с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
5
4
3
286 м²
2
Отдельные Дома с Видом На Море Рядом с Удобствами и Полем Для Гольфа в Эль Чапаррал Михас В …
€1,43 млн
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Вилла 7 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
7
6
7
1 355 м²
4
Роскошная Вилла с 7 Спальнями и Потрясающим Панорамным Видом в Бенахависе Готовая к заселени…
€7,50 млн
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Вилла 5 комнат с балконом, с кондиционером, с парковка
Mijas, Испания
5
4
4
194 м²
2
Отдельные виллы с бассейнами и садами на берегу моря в Михас Калахонда Представляем вашему в…
€1,13 млн
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Вилла 10 комнат с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
10
9
10
1 158 м²
Исключительная недвижимость с 9 спальнями и панорамными видами в Бенаависе Готовая к продаже…
€11,50 млн
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Вилла с террасой, с садом, с кладовой
Марбелья, Испания
4
4
341 м²
Представляем вашему вниманию необычную виллу, которая подверглась полной реконструкции, пред…
€2,35 млн
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Вилла с мебелью, с бассейном, в хорошем состоянии
Марбелья, Испания
7
7
796 м²
Добро пожаловать в эту безупречную средиземноморскую виллу с классической архитектурой, кото…
€4,95 млн
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Параметры недвижимости в Андалусии, Испания
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