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Виллы в Estepona, Испания

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43 объекта найдено
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 405 м²
Добро пожаловать во Виллу Параисо 8, красивый дом средиземноморского стиля с современным диз…
€4,20 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
На продажу выставлена Вилла 6, входящая в новую коллекцию из 6 современных вилл, расположенн…
€2,75 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Комфортабельные Виллы в Эстепоне, Коста-дель-Соль, в Комплексе с Частными Садами Роскошные в…
€735,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 243 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Открытой Планировкой и Собственным Бассейном в Эстепоне Частный закрытый к…
€1,90 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Estepona, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 394 м²
Количество этажей 3
Готовые к Заселению Дома на Новой Золотой Миле в Эстепоне Новый проект частных домов располо…
€2,25 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Estepona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 384 м²
Количество этажей 3
Готовые к Заселению Дома на Новой Золотой Миле в Эстепоне Новый проект частных домов располо…
€2,40 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Частным Бассейном с Видом на Средиземное море и Гольф-Поле Проект располож…
€960,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Добро пожаловать в эту средиземноморскую виллу на берегу моря в Байя-Дорада, Эстепона. Погру…
€1,38 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Привлекательная средиземноморская вилла в Ла Ресина Гольф, Эстепона. Идеальное расположение …
€815,000
Вилла 5 спален в Estepona, Испания
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 625 м²
Вилла в современном стиле, построенная в 2019 году, расположена в тихом районе, на первой ли…
€2,95 млн
Вилла 4 спальни в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 535 м²
СОВРЕМЕННЫЕ ВИЛЛЫ Новый проект роскошных вилл, расположенных в безопасной и закрытой урбани…
€1,90 млн
Вилла 3 спальни в Estepona, Испания
Вилла 3 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 336 м²
Azata Golf Villas — это жилой комплекс, состоящий из 45 независимых и двухквартирных вилл, р…
€729,250
Вилла 4 спальни в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 337 м²
Azata Golf Villas — это жилой комплекс, состоящий из 45 независимых и двухквартирных вилл, р…
€644,250
Вилла 3 спальни в Estepona, Испания
Вилла 3 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 283 м²
Западный район Эстепоны и, без сомнения, район, где расположены самые выдающиеся проекты на …
€637,750
Вилла 5 спален в Estepona, Испания
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Welcomed by a wide drive made of Casares stones, flanked by palm trees with a plantation of …
€2,40 млн
Вилла 5 спален в Estepona, Испания
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 440 м²
Эта просторная отдельная вилла расположена в Эстепоне на новой золотой миле, недалеко от так…
€1,50 млн
Вилла 3 спальни в Estepona, Испания
Вилла 3 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Новый проект современных таунхаусов с 3 и 4 спальнями в Новой Золотой Миле, в закрытом экскл…
€495,000
Вилла 4 спальни в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Exclusive new boutique development in Estepona of 10 attached villas, a plot of land with be…
€680,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 538 м²
Исследуйте возвышенное очарование эксклюзивности и роскоши в "Los Olivos del Campanario" - д…
€1,86 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Продается обновленная вилла средиземноморской архитектуры с современным интерьером, построен…
€2,99 млн
Вилла 5 спален в Estepona, Испания
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ЖИЛОЙ ПРОЕКТ В LA ALQERIA GOLFНовый проект в первом ряду волн и в естественной среде с беспр…
€2,80 млн
Вилла 5 спален новое здание, с кондиционером, с террасой в Estepona, Испания
Вилла 5 спален новое здание, с кондиционером, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Absolutely stunning villa with panoramic views surrounded by beautiful gardens. It is locate…
€2,59 млн
Вилла 4 спальни в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
"Villa 5 minutes from the centre of Estepona-Costa del Sol, spectacular sea and mountain vie…
€850,000
Вилла 5 спален с мебелью, с террасой, с подведенным электричеством в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с мебелью, с террасой, с подведенным электричеством
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Unique rustic style finca on a plot of 12.000 m2, 10 minutes driving from Estepona, nestled …
€850,000
Вилла 16 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой в Estepona, Испания
Вилла 16 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Luxury mediterranean palace with 16 bedrooms, contains of Main House, Guesthouse, Staff Hous…
€9,50 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 368 м²
Villas for sale in Estepona, Malaga, Costa del Sol 6 modern frontline golf villas with luxur…
€1,45 млн
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Estepona, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
This brand new villa for sale in Los Flamingos, Benahavis combines modern style and comfort.…
€2,70 млн
Вилла 2 спальни с кондиционером, с террасой, с водоснабжением в Estepona, Испания
Вилла 2 спальни с кондиционером, с террасой, с водоснабжением
Estepona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€199,900
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
€998,991
Вилла 4 спальни с балконом, с террасой, с гаражом в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с террасой, с гаражом
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
€276,000
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