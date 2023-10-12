ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Estepona
Виллы
Виллы в Estepona, Испания
Вилла
Очистить
43 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
5
5
405 м²
Добро пожаловать во Виллу Параисо 8, красивый дом средиземноморского стиля с современным диз…
€4,20 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Estepona, Испания
4
5
496 м²
На продажу выставлена Вилла 6, входящая в новую коллекцию из 6 современных вилл, расположенн…
€2,75 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
4
3
235 м²
2
Комфортабельные Виллы в Эстепоне, Коста-дель-Соль, в Комплексе с Частными Садами Роскошные в…
€735,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
5
4
243 м²
3
Роскошные Виллы с Открытой Планировкой и Собственным Бассейном в Эстепоне Частный закрытый к…
€1,90 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Estepona, Испания
6
4
394 м²
3
Готовые к Заселению Дома на Новой Золотой Миле в Эстепоне Новый проект частных домов располо…
€2,25 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Estepona, Испания
5
3
384 м²
3
Готовые к Заселению Дома на Новой Золотой Миле в Эстепоне Новый проект частных домов располо…
€2,40 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
4
3
263 м²
2
Отдельные Виллы с Частным Бассейном с Видом на Средиземное море и Гольф-Поле Проект располож…
€960,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
4
4
247 м²
Добро пожаловать в эту средиземноморскую виллу на берегу моря в Байя-Дорада, Эстепона. Погру…
€1,38 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом
Estepona, Испания
4
3
292 м²
Привлекательная средиземноморская вилла в Ла Ресина Гольф, Эстепона. Идеальное расположение …
€815,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
5
4
625 м²
Вилла в современном стиле, построенная в 2019 году, расположена в тихом районе, на первой ли…
€2,95 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4
4
535 м²
СОВРЕМЕННЫЕ ВИЛЛЫ Новый проект роскошных вилл, расположенных в безопасной и закрытой урбани…
€1,90 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Estepona, Испания
3
2
336 м²
Azata Golf Villas — это жилой комплекс, состоящий из 45 независимых и двухквартирных вилл, р…
€729,250
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4
4
337 м²
Azata Golf Villas — это жилой комплекс, состоящий из 45 независимых и двухквартирных вилл, р…
€644,250
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Estepona, Испания
3
2
283 м²
Западный район Эстепоны и, без сомнения, район, где расположены самые выдающиеся проекты на …
€637,750
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
5
5
Welcomed by a wide drive made of Casares stones, flanked by palm trees with a plantation of …
€2,40 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
5
6
440 м²
Эта просторная отдельная вилла расположена в Эстепоне на новой золотой миле, недалеко от так…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Estepona, Испания
3
3
Новый проект современных таунхаусов с 3 и 4 спальнями в Новой Золотой Миле, в закрытом экскл…
€495,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4
3
2
Exclusive new boutique development in Estepona of 10 attached villas, a plot of land with be…
€680,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Estepona, Испания
4
4
538 м²
Исследуйте возвышенное очарование эксклюзивности и роскоши в "Los Olivos del Campanario" - д…
€1,86 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Estepona, Испания
5
6
550 м²
Продается обновленная вилла средиземноморской архитектуры с современным интерьером, построен…
€2,99 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
5
5
ЖИЛОЙ ПРОЕКТ В LA ALQERIA GOLFНовый проект в первом ряду волн и в естественной среде с беспр…
€2,80 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален новое здание, с кондиционером, с террасой
Estepona, Испания
5
5
Absolutely stunning villa with panoramic views surrounded by beautiful gardens. It is locate…
€2,59 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4
3
"Villa 5 minutes from the centre of Estepona-Costa del Sol, spectacular sea and mountain vie…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с мебелью, с террасой, с подведенным электричеством
Estepona, Испания
5
5
Unique rustic style finca on a plot of 12.000 m2, 10 minutes driving from Estepona, nestled …
€850,000
Рекомендовать
Вилла 16 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой
Estepona, Испания
16
16
Luxury mediterranean palace with 16 bedrooms, contains of Main House, Guesthouse, Staff Hous…
€9,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Estepona, Испания
4
5
368 м²
Villas for sale in Estepona, Malaga, Costa del Sol 6 modern frontline golf villas with luxur…
€1,45 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
6
6
This brand new villa for sale in Los Flamingos, Benahavis combines modern style and comfort.…
€2,70 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с кондиционером, с террасой, с водоснабжением
Estepona, Испания
2
1
130 м²
€199,900
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Estepona, Испания
5
5
280 м²
€998,991
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с террасой, с гаражом
Estepona, Испания
4
3
186 м²
€276,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL