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Виллы в Эстепоне, Испания

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117 объектов найдено
Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Площадь 541 м²
В привилегированном анклаве на побережье Коста-дель-Соль, менее чем в 2 км от моря и всего в…
$2,33 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Площадь 98 м²
Добро пожаловать в мир привилегий и спокойствия в эксклюзивной урбанизации Финестрат, распол…
$568,805
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Виллы состоят из двух этажей и террасы-солярия. На каждой вилле есть спальня на первом этаже…
$1,85 млн
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 658 м²
Количество этажей 3
Отдельные виллы в престижном районе Эстепоны с отличным соотношением цены и качества Этот но…
$2,61 млн
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 469 м²
Количество этажей 3
Отдельные виллы в престижном районе Эстепоны с отличным соотношением цены и качества Этот но…
$1,80 млн
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Изысканная роскошная вилла с большим бассейном, садом и видом на море, расположенная на голь…
$1,19 млн
НДС
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Отличная инвестиционная возможность Описание Отличный инвестиционный потенциал Располо…
$1,94 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 456 м²
Виллы состоят из двух этажей и террасы-солярия. На каждой вилле есть спальня на первом этаже…
$1,96 млн
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Вилла 7 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 7 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 782 м²
Виллы на берегу моря в престижном проекте недалеко от центра Эстепоны Эстепона – элегантный …
$15,10 млн
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 218 м²
Фантастическая современная вилла с садом, частным бассейном на террасе на крыше и потрясающи…
$950,317
НДС
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 379 м²
Количество этажей 3
Огромная первоклассная вилла с большим пейзажным бассейном, гаражом и террасой на крыше с за…
$5,15 млн
НДС
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Площадь 94 м²
Добро пожаловать в мир привилегий и спокойствия в эксклюзивной урбанизации Финестрат, распол…
$564,152
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 889 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная элитная вилла с большим садом, бассейном, подвалом и большой террасой на крыше …
$3,06 млн
НДС
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
The Club Vasari Villas is a unique collection of 14 luxury residences, designed with a moder…
$4,06 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Добро пожаловать в мир привилегий и спокойствия в эксклюзивной урбанизации Финестрат, распол…
$633,944
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 5
Площадь 355 м²
Описание объекта: В прекрасной Эстепоне мы предлагаем две эксклюзивные виллы с видом на море…
$3,14 млн
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Описание объекта: В самом сердце очаровательной Эстепоны мы предлагаем жилой комплекс из 15 …
$970,470
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Мы рады представить эту великолепную современную виллу с частным бассейном, большим солярием…
$707,339
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 548 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с частными лифтами в престижном районе Эстепоны Этот новый проект расположен…
$3,76 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Площадь 193 м²
Описание объекта: В самом сердце популярной Эстепоны создается коллекция из 14 эксклюзивных …
$1,73 млн
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
This is a collection of 15 four-bedroom luxury villas, set in El Campanario, between Estepon…
$1,76 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 7
Площадь 714 м²
Отдельная вилла с панорамными видами на море и горы, на участке более 60 000 м², всего в 17 …
$2,70 млн
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 349 м²
Количество этажей 4
Престижная отдельная вилла на первой линии пляжа в Эстепоне Вилла находится в одном из самых…
$16,50 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Площадь 371 м²
В привилегированном анклаве на побережье Коста-дель-Соль, менее чем в 2 км от моря и всего в…
$1,63 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Площадь 193 м²
Откройте для себя эту потрясающую отдельно стоящую роскошную виллу, расположенную в самом се…
$1,74 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Площадь 324 м²
В самом сердце Новой Золотой Мили, в одном из самых престижных районов Эстепоны, находится э…
$1,77 млн
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Высококлассная дизайнерская вилла с большим бассейном, садом и потрясающим видом на море рас…
$1,19 млн
НДС
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Вилла в Bel Air, Испания
Вилла
Bel Air, Испания
Количество спален 5
Площадь 359 м²
Расположенная в очаровательном городе Эстепона, эта вилла предлагает непревзойденный опыт жи…
$3,22 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Площадь 142 м²
Виллы в привилегированной урбанизации в Финестрате рядом со знаменитой горой Пуч-Кампана и н…
$808,424
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 6
Площадь 235 м²
Этот новый жилой комплекс состоит из 14 отдельно стоящих вилл, расположенных в привилегирова…
$1,98 млн
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