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Виллы в Марине-Альте, Испания

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Кальпе
83
Хавея
68
Дения
21
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510 объектов найдено
Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 599 м²
Расположенная в эксклюзивном районе Cumbre del Sol, эта вилла предлагает уникальный образ жи…
$3,00 млн
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Вилла в els Poblets, Испания
Вилла
els Poblets, Испания
Количество спален 3
Площадь 98 м²
Представляем Villas de Obra Nueva в Эльс-Поблетс, эксклюзивный комплекс из четырех великолеп…
$553,375
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Вилла в Teulada, Испания
Вилла
Teulada, Испания
Количество спален 5
Площадь 489 м²
Комфортабельная и современная вилла с частным бассейном, 5 спальнями, расположена на полност…
$1,72 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 426 м²
Расположенная в одном из самых эксклюзивных районов Кальпе, эта роскошная вилла представляет…
$3,29 млн
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Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Вилла в Хавеа, площадью 152 м². В непосредственной близости от всех необходимых услуг. На ви…
$859,175
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Роскошные новые виллы с видом на море в Бенитачеле Эксклюзивные виллы в Золотой долине, Поб…
$1,08 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 770 м²
Расположенная на приподнятом участке, эта вилла предлагает открытый вид на море, природный п…
$3,59 млн
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 716 м²
Современная вилла с панорамным видом на море в Ла Фустера, Бенисса Коста Эта эксклюзивная но…
$3,29 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 362 м²
Расположенная в очаровательном городе Кальпе, эта эксклюзивная коллекция из трех отдельно ст…
$1,37 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 491 м²
Расположенная в эксклюзивной зоне Кумбре-дель-Соль, эта вилла предлагает уникальный опыт жиз…
$2,29 млн
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Вилла 4 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 4 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Отдельные виллы с 3 спальнями и видом на море в Кумбре-дель-Соль Расположенные в Бенитачеле,…
$2,46 млн
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Дом с душой, дом, который обнимает Легенда гласит, что давным-давно на холмах Бениссы, где …
$2,59 млн
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 502 м²
Роскошная вилла в современном стиле с панорамным видом на море в Монтемаре, Бенисса …
$4,28 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 621 м²
В Residential Resort Cumbre del Sol мы создаем виллы для любого образа жизни, вам просто нуж…
$3,22 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Наслаждайтесь спокойствием этой замечательной виллы с её выдающейся особенностью — потрясающ…
$854,276
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 362 м²
Этот проект находится в одном из любимых жилых районов всех жителей Кальпе, благодаря близос…
$1,37 млн
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Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Откройте для себя этот эксклюзивный, недавно построенный дом, спроектированный для обеспечен…
$970,342
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 410 м²
Эта новая вилла расположена в частном комплексе из шести роскошных объектов, расположенных в…
$2,16 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 410 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ Современная отдельно стоящая роскошная вилла с потрясающи…
$2,17 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 721 м²
Расположенная в эксклюзивной зоне Кумбре-дель-Соль, эта вилла предлагает привилегированную о…
$2,69 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 591 м²
Расположенная в эксклюзивном районе Cumbre del Sol, эта вилла предлагает привилегированную о…
$2,59 млн
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Вилла в Дения, Испания
Вилла
Дения, Испания
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Этот жилой комплекс состоит из 3-этажных сдвоенных вилл с 2 или 3 спальнями на частном участ…
$786,375
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Вилла в Pedreguer, Испания
Вилла
Pedreguer, Испания
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Расположенный в живописном городке Монте Солана - Педрегер, этот эксклюзивный комплекс из 10…
$623,637
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 491 м²
Эксклюзивная роскошная вилла нового строительства в Бениссе, Северное побережье Коста-Бланка…
$2,96 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 365 м²
"Вилла Indigo расположена на участке, расположенном в Residencial Resort Cumbre del Sol, в э…
$1,79 млн
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 3
Площадь 351 м²
Роскошная новая вилла с видом на море в Сан-Хайме, Бенисса Эксклюзивная резиденция в прест…
$2,23 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Площадь 615 м²
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В КУМБРЕ ДЕЛЬ СОЛЬ Эксклюзивный дом в идиллическом месте на жило…
$2,41 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 597 м²
Расположенная в эксклюзивной зоне Кумбре-дель-Соль, эта вилла предлагает уникальный опыт жиз…
$3,33 млн
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Вилла в Teulada, Испания
Вилла
Teulada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 560 м²
Вилла в современном стиле с великолепным панорамным видом на севере Коста Бланки, в Морайре.…
$2,51 млн
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Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 6
Площадь 271 м²
Откройте потенциал этого очаровательного средиземноморского объекта недвижимости, расположен…
$1,04 млн
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Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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