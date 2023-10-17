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Виллы в Марина-Альта, Испания
Кальпе
83
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40
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26
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16
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241 объект найдено
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Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Бениса, Испания
4
3
350 м²
Luxury villa in Urb San Jaime, Benissa, Costa Blanca Spanning three meticulously designed le…
€1,39 млн
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
770 м²
€2,79 млн
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
461 м²
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Бениса, Испания
5
4
217 м²
2
Отремонтированный Частный Дом Рядом с Пляжем в Аликанте, Бенисса Отдельно стоящий дом состои…
€680,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Кальпе, Испания
4
3
246 м²
Роскошная вилла в Канута Ифач, Кальпе, Коста Бланка Север Это великолепное свойство, которое…
€1,16 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
267 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,22 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
4
3
535 м²
3/3
Роскошная вилла с видом на море в Бениссе Аликанте Возможность купить виллу в Бениссе Аликан…
€1,19 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
3
170 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€1,72 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
223 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,42 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
212 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,31 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Кальпе, Испания
7
855 м²
Проект роскошного дома с панорамным видом на Пеньон-де-Ифач. Эта недвижимость распределена н…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Кальпе, Испания
5
421 м²
Новое строительство в Кальпе 6 независимых вилл с потрясающим видом! Описание: кондиционер,…
€1,65 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Кальпе, Испания
4
160 м²
Вилла в Кальпе с видом на море. Этот дом идеально сочетает в себе традиции и современность, …
€659,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
5
770 м²
Роскошная вилла в Кумбрес-дель-Соль, Коста Бланка В жилом районе Кумбре-дель-Соль мы создаем…
€2,79 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
5
6
400 м²
2/2
Вилла на Стадии Строительства в Морайре, Аликанте. Эта вилла с 4 спальнями в Морайре, Теулад…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Бениса, Испания
4
2
138 м²
1
Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Фанадиксе, на Побережье Бениссы Бенисса – муниципалитет в пр…
€785,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Кальпе, Испания
6
5
410 м²
3
Роскошные Виллы с Потрясающим Видом на Море в Кальпе, Аликанте Эти необыкновенные виллы пост…
€1,65 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Бениса, Испания
5
4
161 м²
2
Потрясающая Отдельная Вилла на Продажу в Бениссе, Аликанте Отдельная вилла расположена в Бен…
€990,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Teulada, Испания
5
5
356 м²
Стильная Вилла с Современными и Просторными Интерьерами в Морайре, Коста-Бланка Продается ви…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Teulada, Испания
5
8
568 м²
3
Роскошная Просторная Вилла с Современным Дизайном в Морайре, Коста-Бланка Вилла в Морайре ра…
€3,25 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Кальпе, Испания
5
4
321 м²
2
Исключительная Вилла в Кальпе, Аликанте с Потрясающим Видом на Гору Ифач и Море Потрясающая …
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Кальпе, Испания
5
5
237 м²
2
Новая Вилла 4+1 Рядом с Пляжем в Кальпе, Аликанте, Коста-Бланка Удачно расположенная вилла с…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бениса, Испания
5
4
615 м²
3
Удачно Расположенная Вилла Рядом с Пляжем в Бениссе, Аликанте Бенисса – прибрежный муниципал…
€1,96 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с c ремонтом
Дения, Испания
4
3
155 м²
2
Роскошные Отдельные Виллы Рядом с Центром Города и Пляжем в Дении, Аликанте Виллы расположен…
€620,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка
Бениса, Испания
4
3
185 м²
2
Просторная Отдельная Вилла в Традиционном Средиземноморском Стиле в Бениссе, Коста-Бланка Ст…
€995,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка
Бениса, Испания
4
3
164 м²
2
Просторная Отдельная Вилла в Традиционном Средиземноморском Стиле в Бениссе, Коста-Бланка Ст…
€899,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кальпе, Испания
4
2
167 м²
1
Роскошные Виллы в Кальпе, Аликанте, с Индивидуальными Садами и Бассейнами Роскошные виллы ра…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
5
5
559 м²
3/3
Готовая к Заселению Вилла с Видом на Море Рядом с Пляжем в Морайре Эта изысканная вилла расп…
€2,18 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
5
4
464 м²
2/2
Отдельный Просторный Дом Рядом с Пляжем в Бениссе, Коста-Бланка Роскошный дом расположен в п…
€1,35 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
5
5
550 м²
3
Отдельный Дом в Спокойном Районе Рядом с Пляжем в Морайре, Теулада Этот дом расположен в Мор…
€1,60 млн
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Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания
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