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Виллы в Фуэнхироле, Испания

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32 объекта найдено
Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Этот замечательный жилой комплекс предлагает новый стандарт жизни, сочетая свет и природу Ср…
$1,57 млн
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Площадь 652 м²
Эксклюзивный жилой проект, сочетающий в себе сущность Средиземноморья с комфортом и роскошью…
$4,60 млн
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Вилла 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая двухуровневая вилла с большой террасой, общим бассейном-инфинити и тренажерным …
$2,18 млн
НДС
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 290 м²
Описание объекта: В популярном Фуэнхироле создана эксклюзивная коллекция всего из трех таунх…
$1,64 млн
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Вилла 10 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 10 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 634 м²
Ультра-эксклюзивная вилла с двумя бесконечными бассейнами, потрясающей террасой на крыше, ча…
$3,70 млн
НДС
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Описание объекта: Этот эксклюзивный жилой район в Фуэнхироле включает 17 современных таунхау…
$1,24 млн
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Описание объекта: Этот красивый отремонтированный отдельно стоящий дом расположен всего в 50…
$591,416
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Вилла 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Готовая под ключ роскошная вилла высокого класса с частным бассейном, террасой и потрясающим…
$1,28 млн
НДС
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Этот замечательный жилой комплекс предлагает новый стандарт жизни, сочетая свет и природу Ср…
$1,39 млн
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 174 м²
Откройте для себя место, где природа и архитектура объединяются, чтобы предложить роскошный …
$1,30 млн
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Вилла 11 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 11 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 275 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном, садом, кинозалом и потряс…
$5,59 млн
НДС
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Описание объекта: Представляем эксклюзивный жилой комплекс в Фуэнхироле, состоящий из 17 тща…
$852,872
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Вилла 6 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 6 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 824 м²
Элитная вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном, садом, тренажерным залом и пот…
$3,41 млн
НДС
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
В очаровательном районе Торребланка, в Фуэнхироле, Коста-дель-Соль.Эти эксклюзивные резиденц…
$697,235
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Вилла 8 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 8 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 633 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла высокого класса с большой террасой, частным бассейном, тренажерным залом, ки…
$3,91 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 319 м²
Количество этажей 2
Готовая к ключу пентхаус-вилла с большой террасой на крыше и потрясающим видом на море, расп…
$1,44 млн
НДС
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Площадь 183 м²
Откройте для себя место, где природа и архитектура объединяются, чтобы предложить роскошный …
$1,51 млн
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Описание объекта: В Фуэнхироле строится жилой комплекс, сочетающий в себе комфорт, стиль и о…
$698,739
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 401 м²
Роскошный жилой комплекс с видом на море в Эль-Игуэрон — это эксклюзивный комплекс из 157 до…
$4,13 млн
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Площадь 159 м²
Описание объекта: Мы предлагаем эксклюзивный жилой комплекс в самом сердце Фуэнхиролы, где 1…
$1,29 млн
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Вилла 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
Готовая к ключу превосходная вилла с большой террасой, садом, частным бассейном и потрясающи…
$1,56 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 1
Готовая к заселению вилла-пентхаус с большой террасой и потрясающим видом на море, расположе…
$1,37 млн
НДС
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Этот тщательно спроектированный комплекс современных вилл расположен в Ла-Эрраде, Лос-Монтес…
$525,307
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Вилла 8 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 8 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 820 м²
Отдельные дома с видом на море и роскошным дизайном интерьера в Фуэнхироле Отдельные дома ра…
$5,66 млн
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Вилла 8 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 8 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 431 м²
Количество этажей 1
Современная элитная вилла с террасой на крыше, частным бассейном, тренажерным залом, кинозал…
$2,94 млн
НДС
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 425 м²
Расположенная в прекрасном городе Фуэнхирола, эта эксклюзивная коллекция из 11 вилл предлага…
$3,01 млн
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Вилла 5 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 5 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Виллы в популярном районе для отдыха в Фуэнхироле, Малага Отдельностоящие виллы расположены …
$4,60 млн
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Этот замечательный жилой комплекс предлагает новый стандарт жизни, сочетая свет и природу Ср…
$1,78 млн
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Площадь 448 м²
Расположенные в прекрасном городе Фуэнхирола, эти эксклюзивные виллы предлагают привилегиров…
$2,66 млн
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Вилла 6 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 6 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 505 м²
Количество этажей 2
Виллы на стадии планирования с видом на море в популярном районе Фуэнхиролы Этот выдающийся …
$3,42 млн
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