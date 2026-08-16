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Виллы в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания

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49 объектов найдено
Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Новые виллы в Сан-Педро-дель-Пинатар с частным бассейном Современный дизайн и отличное рас…
$614,425
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Новые двухквартирные виллы с частным бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные…
$440,848
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Расположенная в очаровательном городе Сан-Педро-дель-Пинатар, эта эксклюзивная коллекция из …
$513,146
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Расположенные в очаровательном городке Сан-Педро-дель-Пинатар, эти отдельные дома предлагают…
$563,884
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Вилла 5 комнат в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла 5 комнат
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Отдельные виллы с 4 спальнями и личным бассейном на продажу в Сан-Педро-дель-Пинатар Эти вил…
$1,02 млн
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Новые двухквартирные виллы с частным бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные дома в…
$445,972
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TekceTekce
Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Расположенная в очаровательном городе Сан-Педро-дель-Пинатар, эта эксклюзивная коллекция из …
$513,146
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Современные виллы новой постройки с частным бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар Современный …
$513,148
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Новые виллы в средиземноморском стиле в Сан-Педро-дель-Пинатар Эксклюзивный жилой к…
$939,644
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Вилла 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 159 м²
Эксклюзивные отдельные виллы с 3 спальнями и частными бассейнами в Сан-Педро-дель-Пинатар Ви…
$932,054
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Вилла 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Современные виллы с 3 спальнями и бассейнами в Сан-Педро-дель-Пинатар Эти стильные виллы нах…
$442,611
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Современные виллы новой постройки с частным бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар Современный…
$507,089
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Современные виллы новой постройки на продажу в Сан-Педро-дель-Пинатар – недалеко от пляжа и …
$564,262
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Продажа роскошных вилл нового строительства в Сан-Педро-дель-Пинатар, недалеко от Мар-Менор …
$1,02 млн
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Новые виллы в средиземноморском стиле в Сан-Педро-дель-Пинатар Эксклюзивный жилой комплекс …
$950,330
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Сан-Педро-дель-Пинатар, этот отдельный шале пр…
$460,101
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Вилла 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Современная просторная вилла с частным бассейном и крышей, рядом спортивные сооружения и пол…
$553,048
НДС
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Знаковый архитектурный проект расположен рядом со Средиземным морем, недалеко от выдающегося…
$564,262
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Вилла 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Изысканные отдельные виллы с 3 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Эти виллы ра…
$525,354
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Расположенные в очаровательном муниципалитете Сан-Педро-дель-Пинатар, эти отдельные дома пре…
$1,03 млн
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Роскошные виллы в Сан-Педро-дель-Пинатар - современная жизнь в лучшем месте Обзор потрясающ…
$552,151
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Роскошные виллы в Сан-Педро-дель-Пинатар - современная жизнь в лучшем месте Обзор потрясаю…
$563,216
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Вилла 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Удивительная огромная вилла с большой террасой на крыше и частным бассейном, расположенная н…
$434,866
НДС
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Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Новые виллы в средиземноморском стиле в Сан-Педро-дель-Пинатар Эксклюзивный жилой комплекс…
$943,356
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 141 м²
В самом сердце Сан-Педро-дель-Пинатар возвышается эксклюзивный комплекс из четырех отдельных…
$939,465
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Новые двухквартирные виллы с частным бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар Современные дома в …
$445,861
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
В самом центре Сан-Педро-дель-Пинатара возвышается эксклюзивный комплекс из двух современным…
$604,026
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Современные виллы новой постройки на продажу в Сан-Педро-дель-Пинатар – недалеко от пляжа и …
$563,886
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Роскошные виллы в Сан-Педро-дель-Пинатар - современная жизнь в лучшем месте Обзор потря…
$552,151
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Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Расположенный в очаровательном городе Сан-Педро-дель-Пинатар, этот жилой комплекс предлагает…
$507,089
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