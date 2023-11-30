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Виллы в San Pedro del Pinatar, Испания

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55 объектов найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с бронированной дверью в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с бронированной дверью
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Эти просторные виллы были тщательно спроектированы, чтобы обеспечить идеальный индивидуальны…
€280,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Продажа вилл в Сан Педро дель Пинатар, Коста Калида 5 Независимых домов, которые являются ре…
€379,900
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Просторные Отдельные Виллы в Отличном Месте на Коста-Калида Виллы расположены в популярном р…
€499,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Шикарные Виллы с 3 Спальнями и Частными Бассейнами в 600 м от Пляжа в Сан-Хавьере, Коста-Кал…
€400,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Современные отде…
€380,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями и Собственными Бассейнами в Сантьяго-де-ла-Рибера, Сан-Хавьер …
€370,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Современная Вилла с 4 Спальнями и Бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Роскошная…
€1,20 млн
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Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Виллы на продажу в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия Дома с 3 комнатами расположены на 2 этажах.…
€455,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Виллы на продажу в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия 9 домов с парковочным местом на участке. До…
€355,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Дуплекс в 100 м от моря в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия Второй этап жилой недвижимости, сост…
€405,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл, расположенный в Сан-Педро-дель-Пинатар, на побе…
€289,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
€445,900
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Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
€419,900
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Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
€395,900
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Вилла 2 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Индивидуальные виллы в Altona Golf, Мурсия, Коста Калида Эксклюзивная резиденция, расположен…
€395,900
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Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Жилой комплекс из двухквартирных и отдельных вилл, расположенный в Сантьяго-де-ла-Рибера, на…
€399,950
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Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Комплекс из 14 независимых вилл, расположенных в Сантьяго-де-ла-Рибера на побережье Коста-Ка…
€370,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Жилой комплекс из двухквартирных и отдельных вилл, расположенный в Сантьяго-де-ла-Рибера, на…
€319,950
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Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Виллы в Ло Ромеро Гольф, Пилар де ла Орадада, Коста Бланка Эти частные дома на участках 265м…
€399,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Независимая вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка Этот эксклюзивный дом площадью 467 м2 …
€520,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Городские дома с частным бассейном в Ло Пагане, Мурсия, Коста Калида 5 вилл, каждая из котор…
€307,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с центральным отоплением, с личным бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с центральным отоплением, с личным бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Виллы в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия, Коста-Калида Каждый дом имеет 3 комнаты и 2 или 3 ван…
€370,000
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Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
НОВАЯ ОДНОУРОВНЕВАЯ ВИЛЛА В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Красивые одноуровневые виллы с 3 спальн…
€585,000
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Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
НОВАЯ ОДНОУРОВНЕВАЯ ВИЛЛА В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Красивые одноуровневые виллы с 3 спальн…
€419,900
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Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
НОВАЯ ВИЛЛА В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Красивая вилла с 3 спальнями и 2 ванными комнатами ра…
€525,000
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Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€329,000
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Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€359,000
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Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
НОВАЯ ОДНОУРОВНЕВАЯ ВИЛЛА В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Красивые одноуровневые виллы с 3 спальн…
€399,900
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Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
НОВАЯ ОДНОУРОВНЕВАЯ ВИЛЛА В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Красивые одноуровневые виллы с 3 спальн…
€585,000
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Вилла 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€329,000
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