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Виллы в Алаканти, Испания

el Campello
35
Аликанте
25
Mutxamel
18
Sant Joan d Alacant
9
Вилла В архив
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94 объекта найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€494,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€534,000
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€664,000
Вилла 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€514,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€655,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Этаж 2/3
Отдельно стоящий Дом у Пляжа Сан-Хуан, Аликанте Этот замечательный дом, расположенный на про…
€930,000
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 470 м²
We present you these magnificent villa, which is located 300 meters from the beach, consisti…
€895,000
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 485 м²
We present you these magnificent villa, which is located 300 meters from the beach, consisti…
€800,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2/2
Виллы с Частными Бассейнами и Садами в Сан-Хуане, Аликанте. Виллы расположены в Сан-Хуане, р…
€440,000
Вилла 5 спален с террасой, у моря, с общественным бассейном в Аликанте, Испания
Вилла 5 спален с террасой, у моря, с общественным бассейном
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Отдельно стоящие дома в Кабо Уэртас, Коста Бланка 9 Размещений, расположенных в уникальной с…
€1,33 млн
Вилла 5 спален с террасой, с общественным бассейном, с джакузи в Mutxamel, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с общественным бассейном, с джакузи
Mutxamel, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Продается вилла в Bonalba Golf, Мутксамель, Коста Бланка В доме большой участок 400м2, частн…
€310,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы Люкс-Класса с Видом на Море в Плайя-де-Сан-Хуан, Аликанте Предлагаемые на пр…
€1,98 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Busot, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Busot, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы Рядом с Морем в Бусоте, Аликанте Шикарные виллы расположены в Бусоте – живоп…
€560,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка в Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 3/2
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами Рядом с Морем в Сан-Хуане, Аликанте Виллы расположены в…
€655,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Busot, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Busot, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Этаж 3/3
Роскошная Вилла в Бусоте, Аликанте, Коста-Бланка Вилла находится в Бусоте – городке, располо…
€495,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с подвалом в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с подвалом
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Продается вилла в Бусо, Аликанте, Коста Бланка Одноместный дом, состоящий из подвала и перво…
€430,000
Вилла 6 спален с террасой, с гаражом, с тренажерным залом в Аликанте, Испания
Вилла 6 спален с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
Аликанте, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 720 м²
Продается вилла в Вистаэрмосе, Аликанте Эта величественная вилла 769 м2 построена на участке…
€1,69 млн
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Всего в 600 метрах от бухты Л'Амерадор в Эль-Кампельо, на побережье Коста-Бланка, находится …
€859,900
Вилла 5 спален в Mutxamel, Испания
Вилла 5 спален
Mutxamel, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Отдельная вилла с большим участком и частным бассейном в лучшем жилом районе Муксамель, Ла-А…
€399,900
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Продаётся вилла в Эль Кампельо в районе Venta Lanuza. Общая площадь 265.00 м2, участок 1320 …
€899,000
Вилла 3 спальни в Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Дом в районе Аликанте Эль Моралет, недалеко от Сан Висенте дель Распейг. Дом с 3 спальнями, …
€169,000
Вилла 5 спален в Аликанте, Испания
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Смежный дом в эксклюзивном районе Кала Пальмера, Кабо Уэртас, с частным бассейном и видом на…
€730,000
Вилла 5 спален в Аликанте, Испания
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Просторный и светлый дом площадью 270 квадратных метров с необыкновенным видом на море, в эк…
€590,000
Вилла 4 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Продаётся вилла в Аликанте в районе Playa muchavista. Общая площадь 300.00 м2, участок 519 м…
€925,000
Вилла 7 спален в el Campello, Испания
Вилла 7 спален
el Campello, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Авангардный дизайн, качество и устойчивость сочетаются в этой эксклюзивной независимой роско…
€1,31 млн
Вилла 4 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Независимая вилла площадью 250 метров в эксклюзивной урбанизации Ла-Бланка, в муниципалитет…
€375,000
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Продаётся дом в Mutxamel в районе Bonalba-Cotoveta. Общая площадь 118.00 м2, участок 550 м2,…
€440,000
Вилла 4 спальни с террасой, с личным бассейном, с барбекю в Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с личным бассейном, с барбекю
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Дома расположены всего в 10 минутах от центра Аликанте, а также прекрасно связаны городской …
€470,000
Вилла 3 спальни в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
€364,900
Вилла 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-ХУАНЕ~ ~ Прекрасный новый жилой комплекс из 8 вилл в Сан Хуане, недалеко о…
€550,000

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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