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Виллы в Алаканти, Испания

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Аликанте
16
Мучамель
40
el Campello
13
Sant Joan dAlacant
11
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85 объектов найдено
Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Виллы -  которые обеспечивает приятную, удобную обстановку со всеми удобствами, о которых вы…
$748,386
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Площадь 247 м²
Описание объекта: Представьте себе дом, где вы просыпаетесь каждый день с видом на море и бе…
$631,377
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Busot, Испания
Вилла
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Комплекс «Лос-Альтос-де-Аликанте» расположен на лоне природы, у подножия горы Сьерра-дель-Ка…
$410,344
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Площадь 97 м²
Описание объекта: В живописном Мутхамеле мы предлагаем новый жилой комплекс, состоящий из 28…
$559,448
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В РАЙОНЕ МУТКСАМЕЛЬ Приезжайте и живите в комплексе в районе с высоким…
$639,485
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Площадь 234 м²
Комплекс, окруженный красотой поля для гольфа и выходящий на море, - идеальное место для соз…
$641,147
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В РАЙОНЕ МУТКСАМЕЛЬ Приезжайте и живите в комплексе в районе с выс…
$533,658
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Площадь 112 м²
Добро пожаловать в мир эксклюзивности и комфорта в наших виллах, окруженных услугами. Погруз…
$539,317
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Количество спален 6
Площадь 280 м²
Отличная независимая вилла для одной семьи с участком 911 м² — Мутсамель, Тангел.!!!Объект р…
$760,657
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Расположенный в очаровательном городке Мучамел, этот жилой комплекс предлагает 28 отдельных …
$530,443
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Площадь 327 м²
36 домов Alicante Panoramic, расположенных в муниципалитете Мутксамель, с привилегированным …
$526,608
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Вилла 4 комнаты в Мучамель, Испания
Вилла 4 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Отдельностоящие виллы с 3 спальнями и видом на море в Мучамеле, Аликанте Виллы расположены в…
$653,343
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Продажа новых вилл-дуплексов в Мучамеле с частным бассейном и видом на море Эксклюзивные но…
$651,343
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 559 м²
Плая-де-Сан-Хуан - это настоящий рай для любителей пляжного отдыха. Песчаный пляж шириной в …
$1,85 млн
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Площадь 112 м²
Добро пожаловать в мир эксклюзивности и комфорта в наших виллах, окруженных услугами. Погруз…
$539,317
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Виллы расположены в самом эксклюзивном районе Сан-Хуана, всего в 800 метрах от пляжа Мучавис…
$1,10 млн
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 8
Площадь 400 м²
Недвижимость имеет более 350 м² застроенной площади и 1400 м² огороженной территории. Дом вы…
$2,58 млн
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Описание объекта: В популярном и тихом районе Мутхамель создается эксклюзивная коллекция из …
$707,872
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Площадь 273 м²
Описание объекта: В очаровательном Мутхамеле мы предлагаем жилой комплекс из 28 отдельно сто…
$525,196
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Вилла в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Вилла
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 7
Площадь 390 м²
Прекрасный загородный дом в эксклюзивном месте, гарантирующем приватность и спокойствие. …
$617,450
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В РАЙОНЕ МУТКСАМЕЛЬ Приезжайте и живите в комплексе в районе с выс…
$638,070
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 спальни, 3 ванные комнатыПостроенная площадь: 265 м2Полезная площадь: 241 м2Размер участка…
$1,22 млн
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Вилла в Busot, Испания
Вилла
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Комплекс «Лос-Альтос-де-Аликанте» расположен на лоне природы, у подножия горы Сьерра-дель-Ка…
$472,763
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Эксклюзивные таунхаусы на первой линии пляжа в Эль-Кампельо, Коста-Бланка Откройте …
$669,036
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Вилла 4 комнаты в Мучамель, Испания
Вилла 4 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Отдельные виллы с 2 и 3 спальнями и бассейнами в Мучамеле, Коста-Бланка Современные виллы ра…
$539,287
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
$1,16 млн
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 4
Площадь 299 м²
Этот эксклюзивный закрытый комплекс предлагает пять уникальных вилл с потрясающим видом на м…
$884,032
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Вилла в Кампельо с панорамным видом на море. Первый этаж открытой планировки, с тремя бо…
$1,21 млн
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Отличная независимая односемейная вилла с участком 911м - Mutxamel Tangel. !!! Недвижимость …
$767,461
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В РАЙОНЕ МУТКСАМЕЛЬ Приезжайте и живите в комплексе в районе с высоким…
$534,842
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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