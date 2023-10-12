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Виллы в Аликанте, Испания
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25 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
5
4
275 м²
2/3
Отдельно стоящий Дом у Пляжа Сан-Хуан, Аликанте Этот замечательный дом, расположенный на про…
€930,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
5
3
280 м²
2/2
Виллы с Частными Бассейнами и Садами в Сан-Хуане, Аликанте. Виллы расположены в Сан-Хуане, р…
€440,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, у моря, с общественным бассейном
Аликанте, Испания
5
4
163 м²
Отдельно стоящие дома в Кабо Уэртас, Коста Бланка 9 Размещений, расположенных в уникальной с…
€1,33 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
4
4
548 м²
2
Отдельные Виллы Люкс-Класса с Видом на Море в Плайя-де-Сан-Хуан, Аликанте Предлагаемые на пр…
€1,98 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка
Аликанте, Испания
5
3
240 м²
3/2
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами Рядом с Морем в Сан-Хуане, Аликанте Виллы расположены в…
€655,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
Аликанте, Испания
6
5
720 м²
Продается вилла в Вистаэрмосе, Аликанте Эта величественная вилла 769 м2 построена на участке…
€1,69 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Аликанте, Испания
3
1
93 м²
Дом в районе Аликанте Эль Моралет, недалеко от Сан Висенте дель Распейг. Дом с 3 спальнями, …
€169,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
5
5
350 м²
Смежный дом в эксклюзивном районе Кала Пальмера, Кабо Уэртас, с частным бассейном и видом на…
€730,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
5
2
281 м²
Просторный и светлый дом площадью 270 квадратных метров с необыкновенным видом на море, в эк…
€590,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с личным бассейном, с барбекю
Аликанте, Испания
4
3
214 м²
Дома расположены всего в 10 минутах от центра Аликанте, а также прекрасно связаны городской …
€470,000
Рекомендовать
Вилла 8 спален
Аликанте, Испания
8
5
431 м²
Продаётся дом в Аликанте в районе Santa Faz. Общая площадь 431.00 м2, участок 2100 м2, дом 1…
€880,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
5
4
300 м²
Продаётся дом в Аликанте в районе Campo de golf. Общая площадь 300.00 м2, дом 2002 года пост…
€430,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
5
5
574 м²
Продаётся дом в Аликанте в районе Vistahermosa. Общая площадь 574.00 м2, участок 1392 м2, до…
€990,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с подвалом
Аликанте, Испания
4
2
214 м²
Недавно построенный двухквартирный дом с 4 спальнями, 3 ванными комнатами, кухней открытого …
€470,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с подвалом
Аликанте, Испания
5
2
242 м²
Недавно построенный двухквартирный дом с 4 спальнями, 3 ванными комнатами, кухней открытого …
€465,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с сауной
Аликанте, Испания
4
3
256 м²
Вилла с ухоженным земельным участком, на котором растут лимоны, апельсины, мандарины, миндал…
€275,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с двором, с гаражом, с подвалом
Аликанте, Испания
5
2
310 м²
Продаётся двух этажный дом в районе Аликанте Гольф. Двухквартирный дом с пятью спальнями, ра…
€313,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Аликанте, Испания
5
3
183 м²
Отличный таунхаус для одной семьи на продажу в Cabo de las Huertas. Он имеет пять спален, бо…
€590,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с личным бассейном
Аликанте, Испания
4
3
320 м²
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Pueblo Acantilado-Lanuza. Общая площадь 320.00 м2, уча…
€389,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с лифтом, с видом на море, с подвалом
Аликанте, Испания
3
4
429 м²
1
Эксклюзивные особняки в нескольких метрах от первой линии пляжа Сан-Хуан-де-Аликанте Роскош…
€1,59 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
4
2
193 м²
1
НОВЫЕ ШАЛЕ В ВИСТАГЕРМОЗА (АЛИКАНТЕ) Шале с 4 и 5 спальнями, расположенные в престижном жил…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
4
3
214 м²
1
НОВЫЕ ШАЛЕ В ВИСТАГЕРМОЗА (АЛИКАНТЕ) Шале с 4 и 5 спальнями, расположенные в престижном жил…
€480,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с тренажерным залом, с сигнализацией, у моря
Аликанте, Испания
5
3
180 м²
Semi-detached villas for sale in Alicante, Costa Blanca Homes with 4, and 5 bedrooms, locate…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с тренажерным залом, с сигнализацией, у моря
Аликанте, Испания
4
3
119 м²
Двухквартирные виллы на продажу в Аликанте, Коста Бланка. Дома с 4 и 5 спальнями, расположен…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 10 спален
Аликанте, Испания
10
9
676 м²
Эксклюзивная вилла класса люкс на первой линни пляжа в Аликанте в престижном катеджном посел…
€3,30 млн
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
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с видом на горы
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