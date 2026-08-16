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Виллы в Аликанте, Испания

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16 объектов найдено
Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Плая-де-Сан-Хуан - это настоящий рай для любителей пляжного отдыха. Песчаный пляж шириной в …
$1,61 млн
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 126 м²
Снижена стоимость для быстрой продажи ! Продажа роскошной Виллы у моря в Аликанте!Местона…
$5,70 млн
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Вилла 9 комнат в Аликанте, Испания
Вилла 9 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 786 м²
Этаж 2/2
Готовая к ключу и роскошная элитная вилла с большой террасой на крыше, садом, огромным частн…
$2,78 млн
НДС
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 559 м²
Плая-де-Сан-Хуан - это настоящий рай для любителей пляжного отдыха. Песчаный пляж шириной в …
$1,85 млн
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Вилла 10 комнат в Аликанте, Испания
Вилла 10 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Продажа Виллы с участком 1,2 Га в Испании 1,75 млн. € с оплатой в евро в Испании или в рубля…
$2,04 млн
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Двухкомнатная квартира в Плайя-де-Сан-Хуан (PAU5), расположенная в нескольких минутах ходьбы…
$604,084
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TekceTekce
Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
$1,16 млн
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Вилла 3 комнаты в Аликанте, Испания
Вилла 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Изысканная вилла с тремя спальнями в Аликанте, Испания Добро пожаловать в ваш роскошный у…
$397,251
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Дома расположены всего в 10 минутах от центра Аликанте, а также прекрасно связаны городской …
$509,704
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Semi-detached villas for sale in Alicante, Costa Blanca Homes with 4, and 5 bedrooms, locate…
$654,272
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Двухквартирные виллы на продажу в Аликанте, Коста Бланка. Дома с 4 и 5 спальнями, расположен…
$561,583
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 676 м²
Эксклюзивная вилла класса люкс на первой линни пляжа в Аликанте в престижном катеджном посел…
$3,60 млн
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Semi-detached houses in Cabo Huertas, Costa Blanca 9 homes located in a unique environment, …
$1,45 млн
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Вилла 6 комнат в Аликанте, Испания
Вилла 6 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Представляем вам виллу 131,73 квадратных метров, роскошное жилище, расположенное в самом сер…
$220,748
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 720 м²
Вилла на продажу в районе Vistahermosa, Аликанте Эта величественная вилла площадью 769 м2 по…
$1,84 млн
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Площадь 616 м²
Коллекция из 12 эксклюзивных домов на одну семью в Аликанте, которые переосмысливают понятие…
$1,56 млн
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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