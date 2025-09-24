Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
37
Альтеа
138
Ла-Нусия
95
Вильяхойоса
9
1 075 объектов найдено
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
В самом сердце Сьерра-Кортина, в окружении природы и с потрясающим видом на море и горы, воз…
$947,009
Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Эта недавно построенная вилла в привилегированном анклаве на побережье Балеарских островов п…
$1,94 млн
Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 467 м²
Большие независимые виллы класса люкс с дизайном, в котором главными героями стали виды на м…
$2,65 млн
Tut TravelTut Travel
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ФИНЕСТРАТЕ Новый жилой комплекс из 22 вилл, расположенный в Финестрате. Про…
$773,332
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
В самом сердце Сьерра-Кортина, в окружении природы и с потрясающим видом на море и горы, воз…
$935,274
Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 449 м²
ОписаниеСовременная Вилла с видом на море, построена известным архитектором в одном из лучши…
$2,33 млн
Century 21Century 21
Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 283 м²
Эксклюзивные виллы новой постройки с частными бассейнами в Ла-Нусия, недалеко от Бенидорма …
$1,52 млн
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Дом, в котором хочется остаться жить или проводить все последующие отпуска в своей жизни. Ши…
$1,72 млн
Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 8
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Великолепная вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Живописный город Алте…
$2,14 млн
Atlas PropertyAtlas Property
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 291 м²
В привилегированном месте, с видом на море и престижный гольф-клуб Puig Campana, возводится …
$938,606
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
В продаже современная вилла в городе Полоп.Город Полоп - небольшой город в пригороде Бенидор…
$635,276
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Площадь 141 м²
Расположенный в самом сердце Коста-Бланки, этот эксклюзивный комплекс из 14 современных вилл…
$656,480
Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 331 м²
Откройте для себя роскошь во всей ее красе с этой недавно построенной виллой, расположенной …
$2,05 млн
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
Вилла класса люкс в Финестрате, Испания - PMH119966 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ков…
$1,06 млн
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
На выбор Современные дома в один этаж в тихом новом  районе города Финестрат. Прекрасные вид…
$465,240
Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Прекрасный трехэтажный дом в красивом и тихом районе Ла-Нусия. На первом этаже находится зал…
$523,422
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Новые виллы с видом на море в Финестрат-Бенидорм Эксклюзивный жилой комплекс с видом на мор…
$776,414
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПОЛОПЕ Современные виллы с террасами и солярием, полностью огороженные, с пар…
$570,956
Вилла 4 комнаты в Finestrat, Испания
Вилла 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Этаж 2/3
Отдельные Виллы с Видом на Море в Финестрате, Аликанте Откройте для себя эти великолепные ви…
$1,25 млн
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Роскошная вилла с современным дизайном у подножия горы в городе Finestrat всего в 10 минутах…
$689,885
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Эти современные роскошные виллы, расположенные в привилегированном природном окружении между…
$551,908
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Резиденция была тщательно спроектирована, чтобы передать красоту Сьерра-Кортины и Средиземно…
$679,718
Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Мы представляем эту выдающуюся отдельно стоящую виллу, расположенную на 3 этажах, расположен…
$673,908
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
Отдельно стоящие виллы расположены в привилегированной природной среде в нескольких метрах о…
$837,991
Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 7
Площадь 651 м²
Виды простираются от Бенидорма до Альтеи. Это дом для всей семьи, он имеет 3 этажа, состоит …
$1,28 млн
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 379 м²
Эта фантастическая вилла имеет два уровня, в ней есть две отдельные жилые квартиры, каждая и…
$850,782
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Новая вилла с потрясающими видами в закрытом жилом комплексе в городе Полоп. Город Полоп - н…
$706,312
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 5
Площадь 227 м²
Расположенная в популярном районе Белло Оризонти в Ла Нусии, недалеко от Альтеи, эта очарова…
$923,719
Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Площадь 323 м²
Количество этажей 3
Впечатляющая вилла Villa Saona с современным дизайном с потрясающими видами на море. Прожива…
$3,13 млн
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
$721,905
