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Виллы в Мурсия, Испания
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62 объекта найдено
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
5
3
187 м²
Современные Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Мурсии Эти современные виллы расположены на прес…
€530,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мурсия, Испания
5
3
301 м²
Современные Виллы с Потрясающим Видом на Природу в Мурсии Виллы в Мурсии расположены на прес…
€476,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мурсия, Испания
4
2
231 м²
Современные Виллы с Потрясающим Видом на Природу в Мурсии Виллы в Мурсии расположены на прес…
€401,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мурсия, Испания
3
2
200 м²
Современные Виллы с Потрясающим Видом на Природу в Мурсии Виллы в Мурсии расположены на прес…
€343,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
6
5
283 м²
Роскошные Виллы с Видом на Поле для Гольфа в Мурсии Эти роскошные виллы расположены на прест…
€1,42 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
5
4
195 м²
Роскошные Виллы с Видом на Поле для Гольфа в Мурсии Эти роскошные виллы расположены на прест…
€740,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
4
4
150 м²
Роскошные Виллы с Видом на Поле для Гольфа в Мурсии Эти роскошные виллы расположены на прест…
€695,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
4
2
110 м²
Виллы с Просторным Дизайном и Панорамным Видом на Поле для Гольфа в Мурсии, Коста-Калида Отд…
€370,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
4
3
182 м²
Современные Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Мурсии Эти современные виллы расположены на прес…
€395,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
3
2
105 м²
Современные Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Мурсии Эти современные виллы расположены на прес…
€330,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Мурсия, Испания
3
2
132 м²
Новые строительные виллы в Altona Golf, Мурсия Дома в этом жилом районе расположены на перво…
€395,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Мурсия, Испания
3
2
139 м²
Новые строительные виллы в Altona Golf, Мурсия Дома в этом жилом районе расположены на перво…
€445,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Мурсия, Испания
2
2
104 м²
Новые строительные виллы в Altona Golf, Мурсия Дома в этом жилом районе расположены на перво…
€330,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Мурсия, Испания
2
2
76 м²
Виллы, построенные побратимами Altona Golf, Мурсия, Коста Калида 18 домов на второй линии го…
€220,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Мурсия, Испания
3
2
105 м²
Виллы, построенные побратимами Altona Golf, Мурсия, Коста Калида 18 домов на второй линии го…
€270,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Мурсия, Испания
5
4
630 м²
Виллы в Альтона Гольф, Баньос и Мендиго, Мурсия Все дома в этом жилом районе расположены на …
€1,41 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Мурсия, Испания
3
3
427 м²
Виллы в Альтона Гольф, Баньос и Мендиго, Мурсия Все дома в этом жилом районе расположены на …
€695,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Мурсия, Испания
4
4
200 м²
Виллы в Альтона Гольф, Баньос и Мендиго, Мурсия Все дома в этом жилом районе расположены на …
€740,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Мурсия, Испания
4
4
236 м²
Виллы в Альтона Гольф, Баньос и Мендиго, Мурсия Все дома в этом жилом районе расположены на …
€865,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Мурсия, Испания
2
2
76 м²
Виллы-близнецы с планом ног в Бальсикасе, Мурсия Набор изначально состоял из 3 террасных дом…
€220,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Мурсия, Испания
3
2
107 м²
Двухквартирные виллы в Авилесе, Мурсия, Коста Калида Жилой дом с 14 домами, каждый с частным…
€221,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
3
2
87 м²
Жилой комплекс состоит из 6 вилл на этапе 1 и еще 6 вилл на этапе 2 с частным бассейном и па…
€235,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
3
4
148 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТОНА, МУРСИЯ~ ~ Новый жилой комплекс красивых вилл в гольф-…
€627,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
4
4
202 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТОНА, МУРСИЯ~ ~ Новое строительство красивых вилл в гольф-кур…
€781,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
4
5
195 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТОНА, МУРСИЯ~ ~ Новое строительство красивых вилл в гольф-кур…
€665,500
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Мурсия, Испания
5
5
283 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТОНА, МУРСИЯ~ ~ Новое строительство красивых вилл в гольф-кур…
€1,41 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
3
4
148 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТОНА, МУРСИЯ~ ~ Новый жилой комплекс красивых вилл в гольф-…
€627,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
3
2
87 м²
Жилой комплекс состоит из 6 вилл на этапе 1 и еще 6 вилл на этапе 2 с частным бассейном и па…
€235,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
4
4
202 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТОНА, МУРСИЯ~ ~ Новое строительство красивых вилл в гольф-кур…
€781,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Мурсия, Испания
5
5
283 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТОНА, МУРСИЯ~ ~ Новое строительство красивых вилл в гольф-кур…
€1,41 млн
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