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Виллы в Валенсия, Испания

Safor
6
el Camp de Turia
3
Gandia
3
la Ribera Baixa
3
Вилла В архив
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20 объектов найдено
Вилла 6 спален с мебелью, с террасой, с личным бассейном в Casinos, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с террасой, с личным бассейном
Casinos, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Роскошный современный дом в городе Casinos, что в сорока минутах от Валенсии.Это прекрасное …
€440,000
Вилла 5 спален в Comarca de Valencia, Испания
Вилла 5 спален
Comarca de Valencia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Красивая вилла в Иисусе с видом на Дальт Вила. Эта просторная вилла красиво оформлена и имее…
€2,40 млн
Вилла 3 спальни с садом в Castello de Rugat, Испания
Вилла 3 спальни с садом
Castello de Rugat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 413 м²
Каменный дом с винным погребом и видом на горы расположен в районе Marxillent Кастелло-де-Ру…
€59,000
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Oliva, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 282 м²
Продается дом с земельным участком в Оливе. Сельхоз земля. Есть основной дом, голубятня, гар…
€165,000
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Gandia, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Gandia, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 751 м²
В городской урбанизации рядом с центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся ш…
€875,000
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в la Font d en Carros, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
la Font d en Carros, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 471 м²
В урбанизации города La Font d'en Carròs / Fuente Encarroz продается дом с рестораном, всего…
€270,000
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Gandia, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Gandia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
В городской урбанизации между центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся шик…
€294,700
Вилла 5 спален с балконом, с террасой, с садом в Альсира, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с террасой, с садом
Альсира, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 667 м²
Если вы ищите загородный дом для большой семьи в тихом живописном месте в окружении природы,…
€695,000
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Альсира, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Альсира, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 403 м²
Дом в типичном в валенсийском стиле с садовым участком.  В отличном состоянии. 2 незави…
€320,000
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Ador, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Ador, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 292 м²
Красивая вилла с панорамными видоми на горы и море расположена в урбанизации Адор (10 км от …
€535,000
Вилла 6 спален с балконом, с террасой, с садом в Paterna, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с террасой, с садом
Paterna, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Позаботьтесь о мельчайших деталях, чтобы добиться совершенства в эксклюзивном строительстве …
€890,000
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Gandia, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Gandia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
В городской урбанизации между центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся шик…
€390,000
Вилла 4 спальни в Pucol, Испания
Вилла 4 спальни
Pucol, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 554 м²
Город расположен в урбанизированном # 243; n монастырей только после того, как они вошли и п…
€970,000
Вилла 6 спален в Cullera, Испания
Вилла 6 спален
Cullera, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Этот зрелищный Chalet de Luxe, расположенный в лучшей городской местности в Каллере (Cap Bla…
€1,20 млн
Вилла 6 спален в l Eliana, Испания
Вилла 6 спален
l Eliana, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 780 м²
Великолепная вилла класса люкс в Eliana с площадью 780м2, расположенная в непосредственной б…
€1,85 млн
Вилла 6 спален в Ontinyent, Испания
Вилла 6 спален
Ontinyent, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Это старинная усадьба, датируемая второй половиной девятнадцатого века. Полностью отремонтир…
€490,000
Вилла 4 спальни в Sueca, Испания
Вилла 4 спальни
Sueca, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Шале в шведском городе близко к центру города и легкого acceso.Se находится в 6 км от пляжа …
€750,000
Вилла 4 спальни в l Eliana, Испания
Вилла 4 спальни
l Eliana, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 474 м²
Вилла расположена в элитной урбанизации. Год постройки: 2010. Материалы лучшего качества. Но…
€995,000
Вилла 6 спален в Cullera, Испания
Вилла 6 спален
Cullera, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Вилла в средиземноморском стиле, расположена в коттеджном поселке Buenavista , города Кульер…
€380,000
Вилла 7 спален с сауной в Torrent, Испания
Вилла 7 спален с сауной
Torrent, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 900 м²
Шикарная просторная вилла в пригороде Валенсии в Торренте площадью 900 м2 и прилегающим учас…
€1,12 млн

Параметры недвижимости в Валенсия, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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