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Виллы в Валенсии, Испания

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3 142 объекта найдено
Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Роскошная вилла с 3 спальнями и собственным бассейном в Ла Зении. Отдельная угловая вилла с …
$574,810
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Вилла 4 комнаты в Bigastro, Испания
Вилла 4 комнаты
Bigastro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Виллы с 3 спальнями и частными бассейнами в Вистабелья Гольф, Ориуэла Виллы расположены в жи…
$506,227
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 304 м²
Расположенные в очаровательной обстановке Полопа, эти виллы предлагают эксклюзивный образ жи…
$1,49 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Рохалес, Испания
Вилла
Рохалес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Расположенные в престижном районе Сьюдад-Кесада, эти эксклюзивные виллы предлагают среду рос…
$1,83 млн
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
$705,008
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 599 м²
Расположенная в эксклюзивном районе Cumbre del Sol, эта вилла предлагает уникальный образ жи…
$3,00 млн
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Расположенные в очаровательной обстановке Полопа, эти виллы предлагают эксклюзивный образ жи…
$864,852
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Новая вилла на продажу в Полопе. Готова к заселению. Новостройка, состоящая из двух этажей,…
$542,047
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Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположенное в очаровательном муниципалитете Лос-Монтесинос, это эксклюзивное предложение в…
$547,740
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Расположенные в очаровательной обстановке Полопа, эти виллы предлагают эксклюзивный образ жи…
$864,852
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Вилла в Рохалес, Испания
Вилла
Рохалес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 187 м²
Эксклюзивные одноуровневые виллы новой постройки в комплексе La Marquesa Golf, Сьюдад-Кесада…
$1,83 млн
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Эта отдельно стоящая вилла, готовая к заселению, расположена в благоустроенной урбанизации Л…
$1,03 млн
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Вилла в Рохалес, Испания
Вилла
Рохалес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 187 м²
Эксклюзивные одноуровневые виллы новой постройки в комплексе La Marquesa Golf, Сьюдад-Кесада…
$1,83 млн
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Эксклюзивная отдельно стоящая вилла в Villacosta с местом для собственного бассейна! Дом в…
$496,228
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Расположенные в очаровательном местечке Финистрат, эти эксклюзивные виллы предлагают привиле…
Цена по запросу
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 233 м²
Роскошные новые виллы в Финестрате недалеко от Бенидорма Эксклюзивная коллекция эко…
$984,947
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Вилла 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Роскошные отдельные виллы с 3 спальнями и бассейнами в Сан-Мигель-де-Салинас Роскошные отдел…
$1,14 млн
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ТОРРЕВЬЕХЕ Проект новостройки из 3 вилл в тихом жилом районе Aguas Nuevas в Т…
$898,215
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Вилла 4 комнаты в Algorfa, Испания
Вилла 4 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Отдельные дома с 3 спальнями в стиле бунгало в Альгорфе, Испания Отдельные дома в стиле бунг…
$781,412
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Вилла в Penaguila, Испания
Вилла
Penaguila, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Новые виллы в Пенагуила – спокойствие и природа в сердце Сьерра-де-Айтана, Аликанте …
$458,918
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Вилла 5 комнат в Algorfa, Испания
Вилла 5 комнат
Algorfa, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Роскошные виллы с 3 и 4 спальнями в Альгорфе, Испания, с видом на поле для гольфа Расположен…
$914,424
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Расположенная в очаровательном поселке Полоп, эта эксклюзивная коллекция из четырех отдельны…
$991,697
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Вилла в San Fulgencio, Испания
Вилла
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН ФУЛЬХЕНСИО Новые виллы в Сан Фульхенсио, всего в 5 км от пляжа. &…
$767,382
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Виллы в средиземноморском стиле в Ла Фустера, Бенисса Коста Эксклюзивные новые виллы в …
$1,03 млн
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
К услугам гостей 3 спальни и 4 ванные комнаты с дизайнерским бассейном и множеством специаль…
$2,73 млн
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 322 м²
Новый комплекс вилл в Ла-Нусия недалеко от Бенидорма, состоят из 9 домов, каждый с садом, от…
$1,26 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Площадь 193 м²
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ В 250 М ОТ ПЛЯЖА В КАМПУМОРЕ В Дехеса-де-Кампоамор вы найдете эт…
$1,41 млн
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Вилла в Algorfa, Испания
Вилла
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Новые двухквартирные виллы с частным бассейном в гольф-курорте La Finca, Альгорфа Э…
$664,752
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ В 250 М ОТ ПЛЯЖА В КАМПУМОРЕ В Дехеса-де-Кампоамор вы найдете эти…
$3,78 млн
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Отличная независимая односемейная вилла с участком 911м - Mutxamel Tangel. !!! Недвижимость …
$767,461
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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

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