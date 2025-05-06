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Виллы в Кадисе, Испания

San Roque
19
Тарифа
10
Barbate
3
Vejer de la Frontera
3
Вилла Удалить
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38 объектов найдено
Вилла в Vejer de la Frontera, Испания
Вилла
Vejer de la Frontera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
~700 м от пляжа Участок в деревенском стиле площадью 500 м² ЗАРЕГИСТРИРОВАН в реестре недвиж…
$103
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
The villa is located in the Los Arcornocales Nature Park, a protected and privileged place w…
$835,258
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Urban plot of 2,500 m2 in the fourth at 10 min by car at rate. He currently has a building o…
$292,883
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Вилла 5 комнат в San Roque, Испания
Вилла 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
Виллы на Вершине Холма в Сотогранде с Эксклюзивным Дизайном. Виллы в Сотогранде, Кадис, расп…
$913,927
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 812 м²
Продается вилла современной архитектуры, находящаяся в стадии строительства, в Сотогранде Ал…
$3,48 млн
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
In the city of Tarifa, Cadiks, by the road leading to the Sanctuary of Virgen de la Luz, ver…
$390,510
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 255 м²
Откройте для себя Виллу Штерн, впечатляющий проект роскошной виллы, в стадии строительства, …
$5,75 млн
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Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отдельная вилла, Сотогранде, Коста-дель-Соль. 3 Спальни, 3 Ванные комнаты, Построен 286 m², …
$799,867
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 12
This fantastic and very modern villa located in Lower Sotogrande offers so many features tha…
$4,75 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Расположенная в престижном районе La Reserva de Sotogrande, Вилла Halo представляет собой ве…
$9,15 млн
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Вилла 7 комнат в San Roque, Испания
Вилла 7 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 087 м²
Количество этажей 3
Вилла с видом на море и полем для гольфа в Сотогранде, с высоким уровнем энергоэффективности…
$9,13 млн
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Вилла в Barbate, Испания
Вилла
Barbate, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
ПАЛЬМАРВехер де ла Фронтера,~600м от пляжа  Участок в деревенском стиле 1000 м².Два независи…
$489,263
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO Villas, создайте идеальное соедине…
$1,85 млн
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Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ С УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ НА УЧАСТКЕ СОТОГРАНДЕ ПЛОЩАДЬ: 2872 м2. Современный (…
$3,70 млн
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Awesome villa in the exclusive urbanization "El Cuarton" with views about the Strait of Gibr…
$1,29 млн
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Casa for sale in the town of Bologna. The property has two floors, a land of about 50 m2 and…
$810,008
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
I sell a house in the heart of Tarify, ready to live. A unique house in the city according t…
$1,68 млн
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Вилла в Альхесирас, Испания
Вилла
Альхесирас, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
FOR SALE CHALET IN RESIDENTIAL AREA Punta Carnero. The very wide and luminous housing enjoy …
$705,088
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Супер Современный Шедевр в Альтос де ВальдеррамаДобро пожаловать в Виллу Стерн — ультрасовре…
$5,26 млн
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Вилла в Vejer de la Frontera, Испания
Вилла
Vejer de la Frontera, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Finca 300 m from the beach with an area of ​​about 70 m2. It is limited by a wall, available…
$141,018
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Вилла 9 комнат в San Roque, Испания
Вилла 9 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 544 м²
Количество этажей 2
Инновационная вилла с нулевым энергопотреблением в престижном месте Сотогранде, Сан-Роке Это…
$9,25 млн
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Вилла в Vejer de la Frontera, Испания
Вилла
Vejer de la Frontera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
ПАЛЬМАРВехер де ла Фронтера,175 000 евро~25 м от пляжа (ПЕРВАЯ ЛИНИЯ) Дом/квартира площадью …
$189,783
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Вилла в Facinas, Испания
Вилла
Facinas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
A two -story house in the center of Facinas, on the ground floor there is a living room, two…
$107,390
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 308 м²
Безупречная и впечатляющая современная отдельная вилла с уникальным панорамным видом на море…
$6,29 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 087 м²
Откройте для себя Виллу Хало, шедевр от Fran Silvestre Arquitectos, расположенную в эксклюзи…
$10,01 млн
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Вилла в Barbate, Испания
Вилла
Barbate, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Villa rebuilt in its entirety in the fishing district of Barbate. The choice of this house f…
$301,143
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Building in the historic center, in one of the streets with the most solera in the old helme…
$542,375
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
House in the rock composed of four legal bungalows and registered in the Property Registry
$542,375
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 419 м²
Откройте для себя виллу Batur — эксклюзивный проект под ключ, разработанный известным архите…
$7,90 млн
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Вилла 9 комнат в San Roque, Испания
Вилла 9 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 800 м²
Количество этажей 3
Инновационная вилла с нулевым водо- и энергопотреблением в лучшем районе Сотогранде Этот нео…
$13,15 млн
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Параметры недвижимости в Кадисе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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