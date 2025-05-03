Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Вилла
  5. Терраса

Виллы с террасой в Испании

Торревьеха
73
Марбелья
157
Бенидорм
25
Аликанте
17
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
1 075 объектов найдено
Вилла в Benijofar, Испания
Вилла
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 167 м²
Виллы с 2 спальнями Azahar - это строительство отдельных одноэтажных и двухэтажных вилл в фе…
$527,501
Оставить заявку
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Mediterranean renovated villa for sale in the golf course of Altea Don Cayo (Altea golf) wit…
$1,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Вилла в Мохакар, Испания
Вилла
Мохакар, Испания
Площадь 255 м²
Откройте для себя непревзойденный образ жизни на побережье Альмерии, на эксклюзивном средизе…
$1,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Вилла в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
A fantastic Villa in Villajoyosa. This villa is in a very desirable neighborhood in Villaj…
$756,782
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Уникальное место в одном из самых желанных районов северо-западной части Мурсии, в привилег…
$454,776
Оставить заявку
Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 190 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 070 000 гаста & евро;   1 070 000. [ Habitaciones: 3 - …
$1,07 млн
Оставить заявку
Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$714,247
Оставить заявку
Вилла в Benalmadena, Испания
Вилла
Benalmadena, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 352 м²
Благодаря своему расположению эта эксклюзивная вилла  имеет потрясающий панорамный вид на Ср…
$672,375
Оставить заявку
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 351 м²
Строится новая вилла в Bello Horizonte La Nucia. Здесь вы найдете большой входной зал и гост…
$1,51 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Villas for sale in San Fulgencio, Alicante, Costa Blanca The residential is located in LA MA…
$425,168
Оставить заявку
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
Современная вилла недалеко от пляжа в Кальпе. Очаровательная полностью отремонтированная вил…
$845,892
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Стильные виллы с 3 спальнями Новый проект Blue Swing, состоящий из 10 стильных современных …
$672,751
Оставить заявку
Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Превосходная вилла площадью 603м², расположенная на участке площадью 1.100м² с ярким совреме…
$3,95 млн
Оставить заявку
Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 569 м²
Luxury villa in Cumbres del Sol, Benitachell, Alicante The villa is distributed over three f…
$2,42 млн
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Вилла премиум-класса в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115542 3 спальни, 3 ванные комнаты.…
$705,034
Оставить заявку
Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Великолепная вилла в Пунта Прима, Коста Бланка, Испания - AGI119432 4 спальни, 3 ванные комн…
$520,626
Оставить заявку
Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 388 м²
Современная Новая Вилла в Бениссе - FD118803 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковров: 38…
$1,20 млн
Оставить заявку
Вилла в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Вилла
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Загородный дом с 3 спальнями и большим участком недалеко от Сан-Хуана и Аликанте
$510,146
Оставить заявку
Вилла в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Лос Монтерос Плайя, Восточная Марбелья Проект вилл под ключ. Вилла отличается высококачестве…
$2,09 млн
Оставить заявку
Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 424 м²
New Development: Prices from € 2,525,000 to € 2,525,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 5 - 5] [Built…
$2,50 млн
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Luxury villas in Dehesa de Campoamor, Costa Blanca Homes with 4 bedrooms and 4 bathrooms, wi…
$1,19 млн
Оставить заявку
Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Luxury villa in La Fustera, Benissa, Costa Blanca The main floor is set up to be the heart o…
$1,30 млн
Оставить заявку
Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Великолепная вилла в Гран Алакант, 4 спальни, площадь 99 м2 - MAS1110646 4 спальни, 2 ванные…
$455,595
Оставить заявку
Вилла в Ador, Испания
Вилла
Ador, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 292 м²
Красивая вилла с панорамными видоми на горы и море расположена в урбанизации Адор (10 км от …
$580,195
Оставить заявку
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Welcome to a modern villa complex in the center of La Nucia, but located in quiet surroundin…
$555,337
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 362 м²
New Development: Prices from € 1,950,000 to € 2,750,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 5 - 7] [Built…
$1,95 млн
Оставить заявку
Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА КУРОРТЕ РОДА ГОЛЬФ. НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА КУРОРТЕ РОДА ГОЛЬФ Проект новостройки из 1…
$411,245
Оставить заявку
Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Просторные современные виллы с 2 и 3 спальнями недалеко от Бенидорма. Роскошные виллы между …
$447,771
Оставить заявку
Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 481 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   3 095 000 гаста & евро;   3 995 000. [Хабитасьоны: 3 - 4]…
$3,06 млн
Оставить заявку
Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Country House with many possibilities in Estepona The Villa/Finca has a private road that on…
$3,00 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Испании

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти