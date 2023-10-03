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Виллы с бассейном в Испании

Эстремадура
108
Almoradi
91
Марбелья
91
Los Alcazares
57
San Pedro del Pinatar
55
Altea
54
la Vila Joiosa Villajoyosa
37
Lower Emporda
37
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131 объект найдено
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Добро пожаловать в Villa Leones, уголок мечты в Нуэва-Андалусия, Марбелья! Эта вилла - не пр…
€2,75 млн
Вилла 6 спален с мебелью, с бассейном, с видом на горы в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с бассейном, с видом на горы
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 366 м²
Откройте для себя эту недавно отремонтированную виллу в самом сердце Нуэва-Андалусия, в неск…
€1,90 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 405 м²
Добро пожаловать во Виллу Параисо 8, красивый дом средиземноморского стиля с современным диз…
€4,20 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 333 м²
Добро пожаловать в это уникальное имущество в Нуэва-Андалусия. Эта роскошная вилла на желанн…
€2,85 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
На продажу выставлена Вилла 6, входящая в новую коллекцию из 6 современных вилл, расположенн…
€2,75 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 602 м²
Откройте эпитом роскоши с этой исключительной виллой в Бенахависе, на потрясающей Коста-дель…
€2,29 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 770 м²
Добро пожаловать во Виллу Элизию, место, где мечты о роскошной жизни становятся реальностью.…
€4,50 млн
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 706 м²
Откройте для себя средиземноморскую магию этой потрясающей роскошной виллы в Баия-де-Марбель…
€5,50 млн
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, с видом на горы в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, с видом на горы
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 996 м²
Погрузитесь в эмоциональный опыт роскошной жизни, обнаружив проект строящейся дизайнерской в…
€4,80 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 479 м²
Добро пожаловать в вашу мечту, ставшую реальностью на Фламинго Гольф! Представляем вам восхи…
€3,25 млн
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, с видом на горы в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, с видом на горы
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Добро пожаловать в Villa Torii в Альтос де Вальдеррама, Сотогранде! Сбывается мечта, где тра…
€4,80 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в San Enrique de Guadiaro, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
San Enrique de Guadiaro, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 668 м²
Продается вилла современной архитектуры, находящаяся в стадии строительства, в Сотогранде Ал…
€2,80 млн
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, в хорошем состоянии в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, в хорошем состоянии
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 555 м²
Добро пожаловать в эту виллу средиземноморской архитектуры в Vega del Colorado, Бенахавис - …
€3,40 млн
Вилла 5 спален с террасой, с бассейном, с гаражом в Benahavis, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с бассейном, с гаражом
Benahavis, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 358 м²
Добро пожаловать в это изысканную современную виллу, расположенная в престижном районе Эль П…
€2,25 млн
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с гаражом в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с гаражом
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 264 м²
Откройте для себя воплощение роскоши и утонченности во "Villa Futura" - невероятной ультрасо…
€5,75 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Manilva, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Manilva, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Добро пожаловать в эту средиземноморскую виллу на берегу моря в Байя-Дорада, Эстепона. Погру…
€1,38 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с террасой в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с террасой
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 322 м²
Откройте для себя мечту о проживании на побережье в Марбелье, Восточной части, с этой изыска…
€2,88 млн
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Добро пожаловать во Виллу Флора, где сбудутся ваши мечты! Эта изысканная вилла, расположенна…
€1,60 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Привлекательная средиземноморская вилла в Ла Ресина Гольф, Эстепона. Идеальное расположение …
€815,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 877 м²
Погрузитесь в оазис роскоши и изысканности в престижном поселке Каскада де Камоян, расположе…
€5,90 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 586 м²
Добро пожаловать в это жилищное комплекс из 8 вилл в Марбелье. Расположенные в престижном го…
€1,69 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с видом на горы
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 176 м²
Добро пожаловать во виллу Nusa, роскошный балийский курорт, расположенный в самом сердце Нуэ…
€2,65 млн
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 364 м²
Добро пожаловать в Villa Baoli - изысканную недвижимость, расположенную в желаемом районе Ну…
€2,30 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 447 м²
Эта превосходная индивидуальная вилла расположена в одном из лучших районов Марбельи, в само…
€4,65 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Представляем вам виллу Ботан - потрясающую виллу в современном скандинавском стиле, которая …
€3,00 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
ОписаниеРоскошная, дизайнерская Вилла в привилегированном районе побережья Коста Бланка, гор…
€1,40 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 658 м²
Продается красивая вилла со средиземноморской архитектурой, один из самых красивых домов в э…
€3,25 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 614 м²
Откройте для себя эту исключительную современную виллу, доступную для продажи в гольф-клубе …
€3,20 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 044 м²
Ищете современную и роскошную виллу на заветной Золотой Миле Марбельи? Не ищите дальше, чем …
€4,20 млн
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 126 м²
ОписаниеПродажа роскошной Виллы у моря в Аликанте!Местонахождение: самый престижный район Ал…
€5,00 млн

Параметры недвижимости в Испании

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с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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