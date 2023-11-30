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Виллы в Santa Pola, Испания

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9 объектов найдено
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Santa Pola, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Santa Pola, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Количество этажей 2
Средиземноморская Вилла с 4 Спальнями и Частным Бассейном Рядом с Пляжем в Аликанте Гран Ала…
€499,000
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 152 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы в 5 Минутах Езды от Пляжа в Гран-Алакант, Аликанте Виллы расположены в Гран-…
€451,000
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Виллы с Бассейном и Садом в Гран-Алакант, Коста-Бланка Эти объекты расположены в Гран-Алакан…
€475,000
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
Santa Pola, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Отдельные Дома с Садом и Бассейном в Аликанте Рядом с Пляжем Дома на продажу в Гран-Алакант,…
€505,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Вилла Mediterráneo - это жилой комплекс, расположенный в лучшем районе Санта-Пола, всего в …
€198,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с видеодомофоном в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с видеодомофоном
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Это двухэтажная вилла, построенная из материалов высшего качества. Существует возможность с…
€289,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to international schools в Santa Pola, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to international schools
Santa Pola, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Отдельный дом в Gran Alacant, Santa Pola. Светлый и просторный современный дом с прямыми лин…
€356,000
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Таунхаусы с 3 спальнями в Гран Алакант недалеко от Аликанте и аэропорта. Двухквартирные дома…
€248,500
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Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
2 / 3 таунхаусы в Гран Алакант, Коста Бланка. Американская кухня ведет в гостиную, где мы мо…
€285,000
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