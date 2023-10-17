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Виллы в Alhama de Murcia, Испания

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7 объектов найдено
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, земля в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, земля
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Новый комплекс независимых вилл, расположенный рядом с полем для гольфа Condado de Alhama, с…
€279,000
Вилла 4 спальни с Pool, земля в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 4 спальни с Pool, земля
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Новый комплекс независимых вилл, расположенный рядом с полем для гольфа Condado de Alhama, с…
€367,500
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с ванной в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с ванной
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
€385,000
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с ванной в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с ванной
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
€230,000
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€270,000
Вилла 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Вилла с 3 спальнями на поле для гольфа Condado de Alhama Golf Resort. Совершенно новые виллы…
€315,000
Вилла 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Отдельные дома с участками в Condado de Alhama Golf (Murcia). НОВЫЕ ДОМА С УЧАСТКАМИ ОТ ЗАСТ…
€205,000
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