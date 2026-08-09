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Виллы в Alhama de Murcia, Испания

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21 объект найдено
Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА С ГОЛЬФ-ПОЛЕМ Новый жилой комплекс вилл в Кондадо …
$338,666
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Вилла 3 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Современные виллы с 2–3 спальнями и личным подвалом в Масарроне Эти просторные виллы располо…
$339,370
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА С ГОЛЬФ-ПОЛЕМ Новый жилой комплекс вилл в Condado de Alham…
$401,132
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TekceTekce
Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Площадь 107 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА С ГОЛЬФ-ПОЛЕМ Новый жилой комплекс из вилл и апартаменто…
$437,111
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА С ГОЛЬФ-ПОЛЕМ Новый жилой комплекс из вилл и апар…
$371,797
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Площадь 101 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА С ГОЛЬФ-ПОЛЕМ Новый жилой комплекс вилл в Condado de Alha…
$381,401
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Площадь 100 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА С ГОЛЬФ-ПОЛЕМ Новый жилой комплекс из вилл и апартаменто…
$433,986
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА С ГОЛЬФ-ПОЛЕМ Новый жилой комплекс вилл в Кондадо де Альха…
$338,666
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА С ГОЛЬФ-ПОЛЕМ Новый жилой комплекс из вилл и апартаментов…
$371,797
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В КОНДАДО-ДЕ-АЛЬХАМА С ГОЛЬФ-ПОЛЕМ Новый жилой комплекс вилл в Condado de Alha…
$400,435
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Вилла 4 комнаты в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 4 комнаты
Alhama de Murcia, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Современные виллы с 2–3 спальнями и личным подвалом в Масарроне Эти просторные виллы располо…
$428,861
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Villas in Condado de Alhama, Murcia, Costa Cálida 11 independent villas, with private pool, …
$403,359
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
$267,515
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
$381,457
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Villas del Condado - это новый комплекс отдельно стоящих домов, расположенный рядом с полем …
$317,055
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Независимые виллы в Alhama Golf, Alhama, Murcia. Расположен рядом с полем для гольфа округа …
$400,742
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Независимые виллы в Alhama Golf, Alhama, Murcia. Расположен рядом с полем для гольфа округа …
$321,247
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Villas del Condado - это новый комплекс отдельно стоящих домов, расположенный рядом с полем …
$173,290
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 независимых вилл с частным бассейном, со…
$454,610
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
$227,883
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Villas del Condado - это новый комплекс отдельно стоящих домов, расположенный рядом с полем …
$207,968
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