Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Лос-Алькасарес
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Лос-Алькасарес, Испания

;
Вилла Удалить
Очистить
174 объекта найдено
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Новые виллы с частным бассейном рядом с гольф-клубом La Serena в Лос-Алькасарес Эксклюзивны…
$495,259
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Новые виллы рядом с гольф-клубом Serena в Лос-Алькасарес Современные виллы в престижном при…
$802,705
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 178 м²
Расположенные в очаровательном городе Лос-Алькасарес, эти эксклюзивные 8 отдельно стоящих до…
$692,956
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Новые квартиры и виллы на первой линии поля для гольфа в Лос-Алькасарес, Коста-Калида Экскл…
$653,051
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Современная вилла с частным бассейном, большой террасой, садовой парковкой и потрясающим вид…
$673,159
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 232 м²
Виллы новой постройки рядом с гольф-клубом La Serena и пляжем в Лос-Алькасаресе Откройте д…
$547,608
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 228 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС РЯДОМ С ЛА СЕРЕНА ГОЛЬФ, ЛОС АЛЬКАСАРЕС 20 отдельно стоящих вилл в го…
$807,382
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Новый жилой комплекс рядом с гольф-клубом Serena и заливом Мар Менор в Лос-Алькасарес Совр…
$648,724
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 112 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ИБИЦЕНСКОМ СТИЛЕ В ЛОС-АЛЬКАСАРЕСЕ Двухэтажные виллы в стиле Ибицы, 3 спальн…
$524,458
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС Новая отдельно стоящая вилла на участке площадью 350 м2 в Лос…
$461,750
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Новый жилой комплекс рядом с гольф-клубом Serena и заливом Мар Менор в Лос-Алькасарес &#…
$626,352
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС Новый комплекс из 12 эксклюзивных отдельно стоящих вилл, к…
$766,169
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 384 м²
Расположенное в очаровательном городе Лос-Алькасарес, это отдельно стоящее шале предлагает у…
$680,351
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Новые виллы с частным бассейном в Serena Golf-Los Alcazares Бутиковая коллекция современных…
$748,972
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Расположенная в очаровательном муниципалитете Лос-Алькасарес, эта эксклюзивная коллекция из …
$713,792
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Роскошные новые виллы на набережной в Лос-Алькасаресе Откройте для себя высший класс среди…
$1,63 млн
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Расположенная в очаровательном городке Лос-Алькасарес, эта эксклюзивная коллекция из 8 отдел…
$651,276
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Расположенная в очаровательном муниципалитете Лос-Алькасарес, эта эксклюзивная коллекция отд…
$639,318
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Эксклюзивные виллы и бунгало на Коста Калида - дизайн, комфорт и привилегированное местополо…
$523,872
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Новые виллы рядом с гольф-клубом Serena в Лос-Алькасарес Современные виллы в прести…
$800,371
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 108 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС Новая отдельно стоящая вилла на участке площадью 350 м2 в Ло…
$423,898
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Современные виллы с 3 спальнями и собственным бассейном в Лос-Алькасаресе рядом с пляжем Вил…
$634,766
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Расположенные в очаровательном муниципалитете Лос-Алькасарес, эти эксклюзивные 18 отдельных …
$538,515
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Расположенная в очаровательном городке Лос-Алькасарес, эта эксклюзивная коллекция из 13 отде…
$513,146
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС Новый комплекс из 12 эксклюзивных отдельно стоящих вилл, кажда…
$764,523
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Современная новая вилла в Лос-Алькасарес, Мурсия, недалеко от пляжа Превосходное ра…
$684,475
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС АЛЬКАСАРЕС Новая отдельно стоящая вилла на участке площадью 350 м2 в…
$487,122
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 178 м²
В самом сердце Коста-Калиды, в оживленном городе Лос-Алькасарес, находится эксклюзивный комп…
$495,088
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 205 м²
ЛОС-АЛЬКАСАРЕС Лос-Алькасарес, расположенный на Коста-Калида, славится своими протяженн…
$873,634
Оставить заявку
Вилла в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Откройте для себя инновационный жилой комплекс, созданный для того, чтобы предложить идеальн…
$499,785
Оставить заявку
Realting.com
Перейти