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Виллы в Марбелье, Испания

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Сан-Педро-Алькантара
45
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208 объектов найдено
Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Просыпаться в Elviria Playa, в восточной части Марбельи, всего в 50 метрах от Средиземного м…
$2,87 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Villa in Milla de Oro, Sierra Blanca, with sea views located in a gated community with 24 ho…
$2,84 млн
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Вилла 5 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 774 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы на стадии планирования в привилегированном районе Марбельи Проект расположен…
$4,85 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Artola, Испания
Вилла
Artola, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла расположена в 200 м от пляжа, в ней есть 4 спальни с 1,80 м двуспальными кроватями, вс…
$2,31 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Площадь 1 452 м²
Откройте для себя эксклюзивный проект из пяти недавно построенных роскошных вилл в престижно…
$7,69 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Площадь 493 м²
В самом сердце Золотой мили Марбельи, всего в нескольких шагах от пляжа и в окружении самых …
$4,60 млн
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Вилла 5 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 323 м²
Количество этажей 2
Элитная роскошная вилла с потрясающим видом на море, бассейном, тренажерным залом и гидромас…
$2,27 млн
НДС
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Вилла в Ricmar, Испания
Вилла
Ricmar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Villa Sirocco. Эта потрясающая вилла предлагает непревзойденное сочетание современной элеган…
$3,83 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Невероятная вилла в средиземноморском стиле. Этот дом расположен в тихом жилом районе, рядом…
$3,48 млн
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Вилла в Ricmar, Испания
Вилла
Ricmar, Испания
Количество спален 5
Площадь 253 м²
Описание объекта: Эта эксклюзивная коллекция таунхаусов в престижной Марбелье предлагает бол…
$2,03 млн
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
ЭКСТРА РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОМАС ДЕ МАРБЕЛЬЯ КЛУБВиллы расположены на возвышенности, что вмест…
$7,43 млн
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Вилла в Ricmar, Испания
Вилла
Ricmar, Испания
Количество спален 5
Площадь 426 м²
Описание объекта: Представляем эксклюзивную коллекцию таунхаусов в престижном районе Марбель…
$2,04 млн
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Вилла
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Высоко в Аталая-де-Рио-Верде, в самом сердце Нуэва-Андалусия, есть действительно особая вилл…
$2,55 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 246 м²
Уникальный жилой комплекс премиум-класса, расположенный рядом с охраняемой дюнной экосистемо…
$5,27 млн
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Вилла в Rio Real, Испания
Вилла
Rio Real, Испания
Количество спален 4
Площадь 595 м²
Расположенная в престижном городе Марбелья, эта эксклюзивная недвижимость предлагает непревз…
$6,62 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 408 м²
Познакомьтесь с Виллой Nerea — современной независимой виллой, расположенной в престижном пр…
$3,59 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Situated in one of Marbella’s most prestigious and sought-after areas, this modern villa is …
$4,47 млн
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Вилла в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Вилла
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
СОВРЕМЕННЫЕ ДОМА В СЕРДЦЕ НОВОЙ АНДАЛУСИИОткройте для себя виллу P, архитектурный шедевр в Н…
$8,06 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
План ВИЛЛА ПРОЕКТЛАС ЛОМАС ДЕ МАРБЕЛЛА КЛУБ, Золотая Майл Марбелла Новый, построенный по пла…
$4,18 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Цена за участок + проект архитектора и лицензии на строительство: 5.900.000 €Цена на строите…
$6,85 млн
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Вилла в Artola, Испания
Вилла
Artola, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕБольшой южный отдельный дом с видом на сад и море. Распо…
$2,84 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 658 м²
Эксклюзивные виллы в Марбелье, Коста дель Соль. Каждая вилла имеет независимый участок площа…
$2,93 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Площадь 647 м²
Расположенные в одном из самых эксклюзивных и престижных районов Золотой Мили Марбельи, эти …
$7,46 млн
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Вилла в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Вилла
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
This is an incredible opportunity to acquire a charming Andalusian style villa in the most p…
$1,97 млн
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Вилла в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Вилла
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 613 м²
Villa Cefeo — это современная вилла с архитектурным дизайном, расположенная в одном из самых…
$5,17 млн
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Вилла в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Вилла
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Добро пожаловать в Villa Solstice — роскошную виллу, расположенную на первой линии престижно…
$22,62 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Площадь 149 м²
Приватный оазис комфорта на Новой Золотой Миле. Бутик-комплекс из 15 современных домов распо…
$1,78 млн
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Вилла в Ricmar, Испания
Вилла
Ricmar, Испания
Количество спален 1
Площадь 92 м²
Описание объекта: Представляем эксклюзивную коллекцию бунгало в престижном районе Марбельи, …
$501,219
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в самом сердце Нуэва Андалусии, эта отдельная вилла предлагает просторные инте…
$2,31 млн
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Вилла в Ricmar, Испания
Вилла
Ricmar, Испания
Количество спален 4
Площадь 304 м²
Описание объекта: В престижном районе Марбельи открылась эксклюзивная коллекция из тринадцат…
$3,25 млн
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Параметры недвижимости в Марбелье, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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