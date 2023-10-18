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Виллы в Картахена, Испания

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24 объекта найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Панорамным Видом на Море в Картахене на мысе Палос Картахена – муниципалит…
€2,40 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Отдельные Стильные Виллы с Частными Бассейнами в Картахене, Мар-де-Кристаль Стильные отдельн…
€523,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 465 м²
Отдельный Дом с 3 Спальнями в 300 м от Пляжа в Картахене, Ла-Манга Просторный особняк находи…
€780,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Отдельный Дом в Стиле Бунгало с 3 Спальнями в Ла-Манге, Коста-Калида Добро пожаловать в La M…
€525,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Элегантные Виллы с Инновационным Дизайном на Эксклюзивном Курорте в Картахене Ультрасовремен…
€900,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Элегантные Виллы с Инновационным Дизайном на Эксклюзивном Курорте в Картахене Ультрасовремен…
€750,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Элегантные Виллы с Инновационным Дизайном на Эксклюзивном Курорте в Картахене Ультрасовремен…
€580,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Современная Отдельная Вилла с 3 Спальнями Рядом с Пляжем в Кабо де Палос Коста Калида Соврем…
€550,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Отдельные Современные Виллы Рядом с Пляжем в Гуардамаре, Коста-Калида Современные отдельные …
€596,000
Вилла 3 спальни в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
ВИЛЛА В МАР МЕНОР~ ~ Отдельная вилла в Плайя Хонда, в 500 м от Мар Менор, рядом с пляжами Ка…
€334,000
Вилла 4 спальни в Картахена, Испания
Вилла 4 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
НОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ ВИЛЛА В PLAYA HONDA~ ~ Вилла с подвалом, гаражом, частным бассейном и соля…
€565,950
Вилла 3 спальни в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В PLAYA HONDA !!!~ ~ Виллы с частным бассейном и солярием, с дополнительным подв…
€466,960
Вилла 3 спальни в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
ВИЛЛА В МАР МЕНОР~ ~ Отдельная вилла в Плайя Хонда, в 500 м от Мар Менор, рядом с пляжами Ка…
€334,000
Вилла 3 спальни в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В PLAYA HONDA !!!~ ~ Виллы с частным бассейном и солярием, с дополнительным подв…
€466,960
Вилла 4 спальни в Картахена, Испания
Вилла 4 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
НОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ ВИЛЛА В PLAYA HONDA~ ~ Вилла с подвалом, гаражом, частным бассейном и соля…
€565,950
Вилла 3 спальни в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
ВИЛЛА В МАР МЕНОР~ ~ Отдельная вилла в Плайя Хонда, в 500 м от Мар Менор, рядом с пляжами Ка…
€334,000
Вилла 3 спальни в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В PLAYA HONDA !!!~ ~ Виллы с частным бассейном и солярием, с дополнительным подв…
€466,960
Вилла 4 спальни в Картахена, Испания
Вилла 4 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
НОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ ВИЛЛА В PLAYA HONDA~ ~ Вилла с подвалом, гаражом, частным бассейном и соля…
€565,950
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Отдельный дом в Mar de Cristal - Mar Menor. Отдельные виллы в Мар де Кристал (Картахена). Ег…
€345,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 465 м²
Отдельный дом в La Manga del Mar Menor. Роскошная вилла в Ла Манга де Мар Менор с частной пр…
€750,000
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Виллы с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, недалеко от моря в Мар-де-Кристал. Рядом с услуг…
€290,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
The Villas are located in Cala Medina, known for its wild cliff, it is undoubtedly a paradis…
€2,40 млн
Вилла 5 спален с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Картахена, Испания
Вилла 5 спален с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Картахена, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 585 м²
Splendid new Luxury Villa, in front of the sea, with magnificent views of the port and “Faro…
€4,95 млн
Вилла 5 спален с гаражом, с сигнализацией, у моря в Картахена, Испания
Вилла 5 спален с гаражом, с сигнализацией, у моря
Картахена, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 585 м²
Великолепная роскошная вилла в Кабо-де-Палос, Мурсия. Расположен на скале Кала Медина, участ…
€4,50 млн

Параметры недвижимости в Картахена, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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