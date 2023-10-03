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Виллы в Валенсии, Испания

l Alfas del Pi
173
Rojales
165
Almoradi
91
Кальпе
83
Altea
54
Бениса
40
la Vila Joiosa Villajoyosa
37
el Campello
35
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2 676 объектов найдено
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 770 м²
€2,79 млн
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 461 м²
€1,40 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Отдельно стоящие дома с 3 спальнями недалеко от пляжа в Торре-де-ла-Орадада На первом этаже …
€580,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Бениса, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Отремонтированный Частный Дом Рядом с Пляжем в Аликанте, Бенисса Отдельно стоящий дом состои…
€680,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Просторные отдельные дома с 3 спальнями и частными бассейнами в Пинар-де-Камповерде Отдельны…
€659,000
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Роскошная вилла в Канута Ифач, Кальпе, Коста Бланка Север Это великолепное свойство, которое…
€1,16 млн
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Мы представляем эту великолепную виллу с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, готовую к заселе…
€300,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Террасный дом в Эль Альбире, Коста Бланка, Испания. Фантастический террасный дом расположен …
€450,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией в Altea, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Продается вилла в Альтеа-ла-Велья, Коста Бланка Недвижимость имеет вид на море, 3 спальни, 3…
€799,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cabo Roig, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cabo Roig, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Роскошная Вилла в Ла-Зения, Коста-Бланка, После Ремонта. Современная вилла в Ориуэле, Аликан…
€519,000
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с полем для гольфа в Villa Martin, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с полем для гольфа
Villa Martin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Виллы в Голубой Лагуне, Вильямартин, Коста Бланка 5 Отдельных домов с 3 спальнями и 3 ванным…
€399,900
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Эксклюзивные виллы в Альфас-дель-Пи, Коста Бланка Жилой комплекс, состоящий из 12 домов с де…
€595,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€494,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€534,000
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€664,000
Вилла 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€514,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в el Campello, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€655,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,22 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 535 м²
Этаж 3/3
Роскошная вилла с видом на море в Бениссе Аликанте Возможность купить виллу в Бениссе Аликан…
€1,19 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Этаж 2/3
Отдельно стоящий Дом у Пляжа Сан-Хуан, Аликанте Этот замечательный дом, расположенный на про…
€930,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Продажа вилл в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка Наши новые виллы будут представлять соб…
€320,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
15 Просторная, элегантный дизайн независимые 2-этажные виллы в привилегированной обстановке …
€795,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€1,72 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,42 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,31 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 4
Площадь 400 м²
Комплекс, состоящий из 11 уникальных и разных вилл, с независимыми участками до 622 м2, обще…
€1,25 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 4
Площадь 167 м²
Жилой комплекс был тщательно спроектирован, чтобы запечатлеть красоту Сьерра-Кортины и Среди…
€515,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Провинция Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 4
Площадь 326 м²
Новый жилой комплекс расположен рядом с Бенидормом в самой высокой части и с лучшими видами …
€650,000
Вилла 6 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Кальпе, Испания
Вилла 6 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Кальпе, Испания
Комнаты 7
Площадь 855 м²
Проект роскошного дома с панорамным видом на Пеньон-де-Ифач. Эта недвижимость распределена н…
€3,50 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 5
Площадь 200 м²
ТОП вилла, которую вы можете найти, находится в Amay Properties, с самым эксклюзивным дизайн…
€3,60 млн

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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