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Виллы
Виллы в Валенсии, Испания
l Alfas del Pi
173
Rojales
165
Almoradi
91
Кальпе
83
Altea
54
Бениса
40
la Vila Joiosa Villajoyosa
37
el Campello
35
Teulada
25
Бах-Виналопо
25
Эльче
20
Mutxamel
18
Дения
16
Виналопо-Митха
14
Гуардамар
14
Sant Joan d Alacant
9
Xabia Javea
7
Aspe
6
Safor
6
Santa Pola
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2 676 объектов найдено
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Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
770 м²
€2,79 млн
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
461 м²
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
4
3
189 м²
Отдельно стоящие дома с 3 спальнями недалеко от пляжа в Торре-де-ла-Орадада На первом этаже …
€580,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Бениса, Испания
5
4
217 м²
2
Отремонтированный Частный Дом Рядом с Пляжем в Аликанте, Бенисса Отдельно стоящий дом состои…
€680,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
4
3
190 м²
Просторные отдельные дома с 3 спальнями и частными бассейнами в Пинар-де-Камповерде Отдельны…
€659,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Кальпе, Испания
4
3
246 м²
Роскошная вилла в Канута Ифач, Кальпе, Коста Бланка Север Это великолепное свойство, которое…
€1,16 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Гуардамар, Испания
3
3
137 м²
Мы представляем эту великолепную виллу с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, готовую к заселе…
€300,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
l Alfas del Pi, Испания
3
2
130 м²
Террасный дом в Эль Альбире, Коста Бланка, Испания. Фантастический террасный дом расположен …
€450,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией
Altea, Испания
3
3
225 м²
Продается вилла в Альтеа-ла-Велья, Коста Бланка Недвижимость имеет вид на море, 3 спальни, 3…
€799,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cabo Roig, Испания
5
3
140 м²
Роскошная Вилла в Ла-Зения, Коста-Бланка, После Ремонта. Современная вилла в Ориуэле, Аликан…
€519,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с полем для гольфа
Villa Martin, Испания
3
2
154 м²
Виллы в Голубой Лагуне, Вильямартин, Коста Бланка 5 Отдельных домов с 3 спальнями и 3 ванным…
€399,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
l Alfas del Pi, Испания
3
2
161 м²
Эксклюзивные виллы в Альфас-дель-Пи, Коста Бланка Жилой комплекс, состоящий из 12 домов с де…
€595,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
3
2
220 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€494,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
3
2
211 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€534,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
4
3
251 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€664,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
2
2
189 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€514,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
el Campello, Испания
3
2
251 м²
Виллы в Сан-Хуан-де-Аликанте, Коста-Бланка Эксклюзивное частное поместье, где роскошь и элег…
€655,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
267 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,22 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
4
3
535 м²
3/3
Роскошная вилла с видом на море в Бениссе Аликанте Возможность купить виллу в Бениссе Аликан…
€1,19 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
5
4
275 м²
2/3
Отдельно стоящий Дом у Пляжа Сан-Хуан, Аликанте Этот замечательный дом, расположенный на про…
€930,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Almoradi, Испания
3
2
103 м²
Продажа вилл в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка Наши новые виллы будут представлять соб…
€320,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Finestrat, Испания
3
3
150 м²
15 Просторная, элегантный дизайн независимые 2-этажные виллы в привилегированной обстановке …
€795,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
3
170 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€1,72 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
223 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,42 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
212 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,31 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Аликанте, Испания
4
400 м²
Комплекс, состоящий из 11 уникальных и разных вилл, с независимыми участками до 622 м2, обще…
€1,25 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Аликанте, Испания
4
167 м²
Жилой комплекс был тщательно спроектирован, чтобы запечатлеть красоту Сьерра-Кортины и Среди…
€515,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Провинция Аликанте, Испания
4
326 м²
Новый жилой комплекс расположен рядом с Бенидормом в самой высокой части и с лучшими видами …
€650,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Кальпе, Испания
7
855 м²
Проект роскошного дома с панорамным видом на Пеньон-де-Ифач. Эта недвижимость распределена н…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Аликанте, Испания
5
200 м²
ТОП вилла, которую вы можете найти, находится в Amay Properties, с самым эксклюзивным дизайн…
€3,60 млн
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