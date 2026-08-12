Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. автономное сообщество Валенсия
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в автономном сообществе Валенсия, Испания

;
Торревьеха
117
Бенидорм
52
Аликанте
16
Аликанте
3056
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
3 134 объекта найдено
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Новая вилла на продажу в Полопе. Готова к заселению. Новостройка, состоящая из двух этажей,…
$542,047
Оставить заявку
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Расположенные в очаровательной обстановке Полопа, эти виллы предлагают эксклюзивный образ жи…
$864,852
Оставить заявку
Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
$705,008
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 599 м²
Расположенная в эксклюзивном районе Cumbre del Sol, эта вилла предлагает уникальный образ жи…
$3,00 млн
Оставить заявку
Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположенное в очаровательном муниципалитете Лос-Монтесинос, это эксклюзивное предложение в…
$547,740
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Bigastro, Испания
Вилла 4 комнаты
Bigastro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Виллы с 3 спальнями и частными бассейнами в Вистабелья Гольф, Ориуэла Виллы расположены в жи…
$506,227
Оставить заявку
Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Эта отдельно стоящая вилла, готовая к заселению, расположена в благоустроенной урбанизации Л…
$1,03 млн
Оставить заявку
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Расположенные в очаровательной обстановке Полопа, эти виллы предлагают эксклюзивный образ жи…
$864,852
Оставить заявку
Вилла в Рохалес, Испания
Вилла
Рохалес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Расположенные в престижном районе Сьюдад-Кесада, эти эксклюзивные виллы предлагают среду рос…
$1,83 млн
Оставить заявку
Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Роскошная вилла с 3 спальнями и собственным бассейном в Ла Зении. Отдельная угловая вилла с …
$574,810
Оставить заявку
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 304 м²
Расположенные в очаровательной обстановке Полопа, эти виллы предлагают эксклюзивный образ жи…
$1,49 млн
Оставить заявку
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 4
Площадь 259 м²
Расположенное в очаровательном городе Полоп, это эксклюзивное сообщество из 49 отдельных дом…
$1,09 млн
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 336 м²
11 ЛЮКС ВИЛЛА С ПРИВЕСВЕМБАДОМ И СИА ВИЖДЫ В БАЛКОН ДЕ ФИНЕСТРАТ. Новое строительство в ком…
$1,16 млн
Оставить заявку
Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 5
Площадь 635 м²
Представляем вам роскошную трёхэтажную виллу в одном из самых престижных районов побережья К…
$2,84 млн
Оставить заявку
Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 359 м²
Дом расположен в районе La Fustera в Бенисса коста, на участке площадью 1040 м2. Вид на море…
$1,72 млн
Оставить заявку
Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Площадь 266 м²
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В КУМБРЕ-ДЕЛЬ-СОЛЬ Кумбре-дель-Соль - это место, где вы можете нас…
$2,62 млн
Оставить заявку
Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Расположенный в престижном районе Сьюдад-Кесада, этот эксклюзивный отдельный дом предлагает …
$961,716
Оставить заявку
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 5
Площадь 241 м²
Описание объекта: Мы представляем вам исключительный семейный дом с шестью спальнями, распол…
$2,26 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Daya Nueva, Испания
Вилла
Daya Nueva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Расположенный в очаровательном городке Дайя-Нуэва, этот жилой комплекс предлагает отдельные …
$461,139
Оставить заявку
Вилла в Algorfa, Испания
Вилла
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Новые виллы с частным бассейном в La Finca Golf Algorfa, юг Коста-Бланки Эксклюзивные виллы…
$613,906
Оставить заявку
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 4
Площадь 332 м²
Потрясающая вилла с видом на море в Пивере, Хавеа. Откройте для себя современную виллу в тих…
$1,60 млн
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Элегантная вилла представлена в уникальном архитектурном дизайне, выполненном в современной …
$1,61 млн
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Он задуман как полностью проходимое пространство, с внутренними и внешними маршрутами, котор…
$876,384
Оставить заявку
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 366 м²
Красивая вилла в испанском стиле расположена в одном из лучших мест Альбира. Вилла имеет два…
$780,381
Оставить заявку
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПОЛОПЕ Новый комплекс вилл в Полопе предлагает вам пространство, где …
$790,571
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Рохалес, Испания
Вилла 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Отдельная вилла в средиземноморском стиле с 3 спальнями и собственным бассейном в Сьюдад-Кес…
$1,02 млн
Оставить заявку
Вилла в San Fulgencio, Испания
Вилла
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Новые виллы с частным бассейном в Oasis de la Marina, Коста Бланка Современные дома в тихо…
$482,106
Оставить заявку
Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
СОВРЕМЕННЫЕ ВИЛЛЫ-НОВОСТРОЙКИ В ВИЛЬЯМАРТИНЕ Новые виллы в двух вариантах на выбор…
$778,893
Оставить заявку
Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 4
Площадь 244 м²
Расположенный в привилегированном месте в Сьюдад-Кесада, этот эксклюзивный комплекс из семи …
$957,525
Оставить заявку
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Площадь 213 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ПОЛОПЕ Современные таунхаусы и виллы с террасами и солярием, полностью огоро…
$782,784
Оставить заявку

Параметры недвижимости в автономном сообществе Валенсия, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти