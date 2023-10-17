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Виллы в Бадахос, Испания

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65 объектов найдено
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Referencia: 393. Продается вилла в Altea Hills с непревзойденным видом на море и видом на юг…
€2,45 млн
Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 862 м²
Новая ультрасовременная современная вилла с панорамным видом на море и гольф Ультрасовремен…
€3,50 млн
Вилла 6 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 071 м²
Palacetes de Banús расположен в самой известной части Марбельи на побережье Коста-дель-Соль.…
€6,20 млн
Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 953 м²
Традиционная просторная вилла высшего качества расположена в жилом районе Эль Параисо Альто,…
€3,70 млн
Вилла 6 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 766 м²
Красивый дом в традиционном стиле, расположенный в загородном клубе Монте-Майор. Ориентация …
€2,75 млн
Вилла 6 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 870 м²
Построенная в уникальном месте, эта вилла окружена зелеными холмами муниципалитета Бенахавис…
€3,70 млн
Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 860 м²
Вилла расположена в одном из самых желанных районов Марбельи из-за его спокойствия, вида на …
€3,75 млн
Вилла 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
Красивая вилла в современном стиле в Торренуэва Михас Коста с фантастическим видом на море с…
€1,70 млн
Вилла 6 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 937 м²
Красивая семейная вилла расположена в Новой Андалусии. В шаговой доступности пляжи, гольф-кл…
€3,75 млн
Вилла 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
50 впечатляющих двухэтажных вилл с 3 спальнями с возможностью солярия и подвала. Дома распол…
€675,000
Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 975 м²
Это индивидуальный проект. Эти два дома вдохновлены средиземноморской архитектурой с использ…
€6,90 млн
Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 368 м²
12 современных вилл на первой линии гольфа с роскошными качествами и исключительной отделкой…
€1,40 млн
Вилла 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 329 м²
Комплекс из 2 роскошных вилл в современном стиле, расположенных между Марбельей и Эстепоной,…
€1,86 млн
Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 044 м²
4 шикарные современные виллы на продажу в урбанизации в Ломас-де-Виррей. Цены от 3 500 000 €…
€3,90 млн
Вилла 7 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 7 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 740 м²
Эта современная и роскошная вилла расположена в эксклюзивном закрытом комплексе в Ла-Кинта. …
€5,85 млн
Вилла 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 455 м²
Эта замечательная вилла расположена в одном из лучших районов Эстепоны, всего в 5 минутах от…
€1,55 млн
Вилла 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
8 элегантных вилл от 242 м2 до 364 м2 с инфинити бассейном с видом на море у входа в гольф-к…
€783,020
Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 835 м²
Совершенно новая современная вилла, расположенная в эксклюзивном закрытом комплексе The Hill…
€8,95 млн
Вилла 8 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 8 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 440 м²
В этой красивой вилле есть все, включая подъездную дорожку с 5 отдельными гаражами, гостеву…
€7,45 млн
Вилла 6 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 789 м²
Вилла спроектированная с вниманием к деталям и красивыми элементами. Дом расположен в закрыт…
€6,85 млн
Вилла 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 434 м²
Эти виллы расположены в роскошном районе Рио-Верде, на берегу Золотой Мили Марбельи. Эти сов…
€3,50 млн
Вилла 6 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 882 м²
Эта вилла вызывает истинное чувство благополучия. В ней есть все, что определяет уникальный,…
€8,50 млн
Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 610 м²
Современный архитектурный шедевр в эксклюзивном районе Ла-Кинта с потрясающим панорамным вид…
€5,50 млн
Вилла 7 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 7 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 692 м²
Очаровательный дом в живописном, тихом жилом районе над центром Марбельи, с великолепным вид…
€3,00 млн
Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 652 м²
Расположенный на частной и тихой улице, этот потрясающий современный шедевр предлагает красо…
€5,25 млн
Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 373 м²
Удивительная вилла, расположенная в самом сердце Долины Гольфа! Уютная прихожая ведет в гост…
€3,25 млн
Вилла 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 246 м²
Эта вилла в Михасе представляет собой уникальную виллу с четырьмя спальнями, которая может п…
€2,10 млн
Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 836 м²
Потрясающая современная роскошная вилла в Нагуелесе, одном из лучших районов Золотой Мили Ма…
€5,30 млн
Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 397 м²
Полностью отремонтированная семейная вилла с захватывающим видом на море в самом сердце Доли…
€3,30 млн
Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 888 м²
Яркая современная вилла на продажу в самом сердце Новой Андалусии, которая может похвастатьс…
€5,95 млн

Параметры недвижимости в Бадахос, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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