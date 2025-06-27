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Виллы в Луго, Испания

Вилла Удалить
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289 объектов найдено
Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Вилла в Эль-Расо, Гуардамар-дель-Сегура. Салон с обеденной зоной, просторная кухня, 3 спальн…
$333,809
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Вилла в Ла-Мате. Салон, американская кухня, 4 спальни, 4 ванные комнаты, терраса, солярий. О…
$1,01 млн
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 960 м²
Элегантная вилла, типичной испанской архитектуры, в одном из самых престижных жилых районов …
$4,85 млн
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TekceTekce
Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 177 м²
3-х этажная вилла в Финестрате. Большой салон, кухня, 4 спальни со встроенными шкафами, 4 ва…
$565,973
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 141 м²
Вилла в жилом комплексе, расположенном в местечке Лас-Филипинас, побережье Ориуэла-Коста.Сов…
$389,251
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Villa in La Marina for Sale
$468,949
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
2-х этажная вилла в Сьюдад-Кесада, Рохалес. Салон, американская кухня, 3 спальни, 3 ванные к…
$405,653
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Вилла в Торревьехе. Салон, американская кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты, терраса, солярий…
$525,547
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Вилла в Бенихофаре. Салон, американская кухня, 3 спальни со встроенными шкафами, 2 ванные ко…
$282,409
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 424 м²
Вилла в Лас-Колинас-Гольф, Ориуэла-Коста. Салон, американская кухня, 3 спальни, 2 ванные ком…
$802,758
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Вилла в Вильямартине, Ориуэла-Коста. Салон, американская кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты,…
$416,857
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Villa in Orihuela for sale
$369,500
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Вилла в Сьюдад-Кесада, Рохалес, Лас-Лагунас. Большой салон с кухней, 3 спальни, 3 ванные ком…
$316,483
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 232 м²
Вилла в Ла-Мата
$2,31 млн
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 402 м²
Отличная вилла с панорамным видом на Средиземное море и побережье. Расположенная на одной из…
$3,35 млн
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
Вилла в Сьюдад-Кесада, Рохалес. Большой салон, кухня, 3 спальни, 4 ванные комнаты, терраса 1…
$571,749
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Вилла в Финестрате. Салон, американская кухня, 3 спальни со встроенными шкафами, 3 полностью…
$617,951
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Вилла в Вильямартине
$381,166
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Вилла выполненная в андалузском стиле и расположенная в районе El Rosario Восточной Марбельи…
$1,30 млн
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
2-х этажная вилла в Торре-де-Ла-Орадада. Большой салон, американская кухня, 3 спальни, 3 ван…
$426,790
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 261 м²
2-х этажная вилла в Кабо-Роиг, Ориуэла-Коста, всего в 200 метрах от пляжа. Салон, обеденная …
$1,39 млн
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
2-х этажная вилла недалеко от Бенидорма в Финестрате. Салон, американская кухня, 3 спальни с…
$398,492
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Вилла в Сьюдад-Кесада, Рохалес. Салон, американская кухня, 4 спальни, 3 ванные комнаты, терр…
$488,470
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Вилла в Долорес
$287,607
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 257 м²
Вилла в Бенихофаре, Коста-Бланка. Салон, открытая кухня, 3 спальни, 4 ванные комнаты, террас…
$542,757
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Вилла в комплексе Абедуль, Сан-Педро-дель-Пинатар. Салон, полностью оборудованная американск…
$322,258
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 686 м²
Эта красивая вилла встречает своих жителей открытой и гостеприимной атмосферой.Прихожая веде…
$1,91 млн
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Вилла в Торревьехе. Салон, американская кухня, 4 спальни, 3 ванные комнаты, терраса, солярий…
$635,276
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 282 м²
Эта роскошная вилла расположена в районе Восточной Марбельи, в 50 метрах от пляжа.Ее удобное…
$1,78 млн
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Вилла, выполненная в традиционном андалузском стиле, расположилась в Восточной части Марбель…
$1,01 млн
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Параметры недвижимости в Луго, Испания

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