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Виллы во Льорете-де-Маре, Испания

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37 объектов найдено
Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 348 м²
ВОЗМОЖЕН ТОРГ!Дом на продажу, площадью 348 м2, построенный в 2001 году, с южной стороны, на …
$904,998
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Красивый одноэтажный дом с видом на море в урбанизации Кала Канейяс в городе Льорет де Мар.Б…
$1,04 млн
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 408 м²
Дом с ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ, полностью отремонтированный в урбанизации Рока Гросса города …
$975,587
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 7
Дом с потрясающим видом на море и горы, расположенный в одном из лучших районов Льорет-де-Ма…
$1,10 млн
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Уникальная возможность на побережье Коста-Брава.Продается очаровательный дом в Кала-Каньелье…
$990,863
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Вилла в Serrabrava, Испания
Вилла
Serrabrava, Испания
Количество спален 5
Площадь 397 м²
Дом с видом на море, универсальными пространствами и энергоэффективностью в Льорет-де-МарРас…
$798,056
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 440 м²
Роскошный и новый дом в классическом стиле в элитной урбанизации Ла Монгода в Льорет-де-Мар …
$2,66 млн
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 681 м²
Роскошная и эксклюзивная недвижимость в стиле модерн с фантастическим видом на море, располо…
$2,80 млн
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Семейный дом в Льорет Резиденсьяль с большим участком земли и частным бассейном. Откройте д…
$487,914
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Предлагаем очаровательный дом с видом на море, расположенный в урбанизации Ла Монтгода город…
$739,023
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Дома на начале строительства  по специальной цене только на начальном этапе можно воспользов…
$1,01 млн
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
Отдельно стоящий дом с двумя полностью независимыми квартирами в Мас Баэль — отличный вариан…
$486,128
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Вилла 5 комнат в Serrabrava, Испания
Вилла 5 комнат
Serrabrava, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 877 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот…
$1,50 млн
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 492 м²
Вилла в стиле модерн в первой линии моря в городе Льорет де Мар на побережье Коста Брава. До…
Цена по запросу
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 442 м²
Дом в урбанизации Рока Гросса города Льорет де Мар на побережье Коста Брава. Расстояние до ц…
$1,51 млн
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Вилла в Serrabrava, Испания
Вилла
Serrabrava, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Дом с видом на море в урбанизации города Льорет де Мар - Серра Брава на побережье Коста Брав…
$1,85 млн
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Вилла в Serrabrava, Испания
Вилла
Serrabrava, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 269 м²
Дом в урбанизации города Льорет де Мар - Сьерра Брава. Расстояние до центра Барселоны 70 км,…
$754,080
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Вилла 9 комнат в Serrabrava, Испания
Вилла 9 комнат
Serrabrava, Испания
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С ДВОЙНЫМ УЧАСТКОМ И КРАСИВЫМИ ВИДАМИ НА МОРЕ И ГОРЫ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  …
$694,566
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Вилла 8 комнат в Serrabrava, Испания
Вилла 8 комнат
Serrabrava, Испания
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 474 м²
Количество этажей 2
ЧУДЕСНЫЙ ДОМ С ПОТРЯСАЮЩИМИ ВИДАМИ НА МОРЕ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Это…
$570,653
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Специальное предложение. 42 участка под застройку в городе Льорете де Мар на побережье Коста…
$639,051
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Площадь 900 м²
Уникальное месторасположение. Особняк площадью 800 м.кв. на территории 1.5 гектара в первой …
$7,55 млн
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Вилла 5 комнат в Canyelles, Испания
Вилла 5 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ В МОНТГОДЕ, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Эта красивая роскошная вилла была по…
$1,41 млн
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Элитная вилла с панорамным видом на море в престижной зоне Льорет-де-МарУникальное предложен…
$6,94 млн
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Дом с туристической лицензией в урбанизации города Льорет де Мар - Кондадо дель Харуко.  Общ…
$800,557
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Дом под ремонт в первой линии моря в элитной урбанизации города Льорет де Мар. Расстояние до…
$3,20 млн
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Дом с великолепным видом на море и горы в лучшей урбанизации Льорет де Мар, Ла Монтгода. Все…
$1,10 млн
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Вилла 6 комнат в Canyelles, Испания
Вилла 6 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ГОРОДЕ ЛЬОРЕТ-ДЕ-…
$1,93 млн
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Вилла 7 комнат в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 7 комнат
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДОМ В СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ СТИЛЕ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ  Этот сказочный дом…
$1,03 млн
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 490 м²
Предлагаем очаровательную виллу в классическом стиле с ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ, расположенну…
$1,51 млн
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 332 м²
Дом с ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ, расположенный в престижной урбанизации Кондадо дель Харуко с …
$905,129
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