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Виллы в Льорет-де-Мар, Испания

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3 объекта найдено
Вилла 6 спален с кондиционером, с террасой, с садом в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с террасой, с садом
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 850 м²
Великолепная современная вилла площадью 850 м2 в урбанизации Кала Сан-Франциско, расположенн…
€4,50 млн
Вилла 4 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Красивая вилла с видом на море и сосны! Находится на возвышенности в Ллорет де Мар (1 ч от а…
€580,000
Вилла 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Необыкновенно уютная вилла с красивым видом на море и сосны. Вилла выполнена в современном с…
€600,000
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