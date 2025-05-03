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Виллы с гаражом в Испании

Торревьеха
73
Марбелья
157
Бенидорм
25
Аликанте
17
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530 объектов найдено
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Mediterranean renovated villa for sale in the golf course of Altea Don Cayo (Altea golf) wit…
$1,07 млн
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MENINA GROUP
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Вилла в Мохакар, Испания
Вилла
Мохакар, Испания
Площадь 255 м²
Откройте для себя непревзойденный образ жизни на побережье Альмерии, на эксклюзивном средизе…
$1,05 млн
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
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Вилла 9 комнат в Serra Brava, Испания
Вилла 9 комнат
Serra Brava, Испания
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С ДВОЙНЫМ УЧАСТКОМ И КРАСИВЫМИ ВИДАМИ НА МОРЕ И ГОРЫ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  …
$694,566
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 190 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 070 000 гаста & евро;   1 070 000. [ Habitaciones: 3 - …
$1,07 млн
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Villas for sale in San Fulgencio, Alicante, Costa Blanca The residential is located in LA MA…
$425,168
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Превосходная вилла площадью 603м², расположенная на участке площадью 1.100м² с ярким совреме…
$3,95 млн
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 569 м²
Luxury villa in Cumbres del Sol, Benitachell, Alicante The villa is distributed over three f…
$2,42 млн
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Вилла в Adeje, Испания
Вилла
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Вилла класса люкс Adeje, Caldera del Rey, 4 спальни Роскошная вилла класса люкс в лучшем ра…
$2,87 млн
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 535 м²
Премиум-класс дом в Finestrat, 4 спальни, 535 м2 - PM117737 4 спальни, 4 ванные комнаты. Пло…
$2,44 млн
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
В продаже вилла, жилая площадь которой - 260 м2, площадь террасы - 400 м2. Состоит из 3 с…
$761,676
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 424 м²
New Development: Prices from € 2,525,000 to € 2,525,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 5 - 5] [Built…
$2,50 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Luxury villas in Dehesa de Campoamor, Costa Blanca Homes with 4 bedrooms and 4 bathrooms, wi…
$1,19 млн
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Luxury villa in La Fustera, Benissa, Costa Blanca The main floor is set up to be the heart o…
$1,30 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 362 м²
New Development: Prices from € 1,950,000 to € 2,750,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 5 - 7] [Built…
$1,95 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 481 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   3 095 000 гаста & евро;   3 995 000. [Хабитасьоны: 3 - 4]…
$3,06 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка, Испания - AGI115688 4 спальни, 3 ванные…
$894,865
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Exclusive villas in Las Colinas Golf, Costa Blanca The design of these houses presents a con…
$2,78 млн
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Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Semi-detached villas in La Herrada, Los Montesinos, Costa Blanca This project has 32 semi-de…
$305,327
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Вилла в Resinera Voladilla, Испания
Вилла
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Impressive modern villa, nestled in one of the most private locations in the area, just 10 m…
$3,65 млн
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 407 м²
Villa for sale in Torrevieja, Costa Blanca The total area of the plot is more than 1000m². T…
$1,63 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115606 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площ…
$748,424
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 585 м²
Великолепная роскошная вилла в Кабо-де-Палос, Мурсия. Расположен на скале Кала Медина, участ…
$4,91 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Villa for sale in Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PLOT: 600m2 HOUSE: 150m2 built …
$708,795
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Великолепная вилла в Торревьеха, Испания - CBC1110601 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь к…
$629,155
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Вилла в Algorfa, Испания
Вилла
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Отдельно стоящие виллы в La Finca Golf, Алгорфа, Коста Бланка. 30 сказочных вилл с частным б…
$489,613
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 787 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   5 950 000 гаста & евро;   5 950 000. [Хабитасьоны: 5 - 5]…
$5,92 млн
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
$431,710
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Вилла в Teulada, Испания
Вилла
Teulada, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Роскошная вилла с видом на море в Морайре, Коста Бланка Дом расположен в эксклюзивном районе…
$3,82 млн
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Виллы на продажу в Балкон-де-Финестрат, Коста Бланка, Аликанте. 19 роскошных домов, участки …
$736,056
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Дом премиум класса недалеко от моря в Ла-Манга, Коста-Калида - AGI5788 4 спальни, 3 ванные к…
$564,070
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Параметры недвижимости в Испании

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