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Виллы в Гуардамаре, Испания

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7 объектов найдено
Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Это огромный роскошный особняк с 6 спальнями, недавно отремонтированный, в продаже недалеко …
$1,05 млн
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Отдельная вилла с 3 спальнями, участком и бассейном в Гаурдамар дель Сегура . Современный&nb…
$674,321
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Площадь 100 м²
Расположен очень близко к центру города Гвардамар, этот очаровательный таунхаус с 4 спальням…
$291,244
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
$447,840
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
This rustic-style detached villa is located in Rojales, Ciudad Quesada, 36 km from Alicante …
$1,09 млн
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Современные виллы с 3 спальнями в Эль Расо Для людей, кто ценит комфорт и качество, мы предл…
$464,684
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TekceTekce
Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Wonderful townhouse located in a privileged location, in a quiet urbanization in the town of…
$239,900
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