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Виллы в Гуардамар, Испания

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15 объектов найдено
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Мы представляем эту великолепную виллу с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, готовую к заселе…
€300,000
Вилла 3 спальни в Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Продаётся дом в Торревьехе в районе San luis. Общая площадь 93.00 м2, участок 300 м2, дом 19…
€225,000
Вилла 3 спальни в Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается уютный таунхаус в урбанизации Эден Гуардамар-де-Сегура.Таунхаус состоит из 3 спале…
€186,000
Вилла 2 спальни в Гуардамар, Испания
Вилла 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Продаётся дом в Гуардамаре в районе Pinomar. Общая площадь 65.00 м2, состоит из 3 комнат (2 …
€102,000
Вилла 1 спальня в Гуардамар, Испания
Вилла 1 спальня
Гуардамар, Испания
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Продаётся дом в Торревьехе в районе El chaparral. Общая площадь 44.00 м2, дом 1988 года пост…
€59,900
Вилла 3 спальни в Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Великолепная ратуша, расположенная в привилегированном месте, в тихой урбанизации города Гуа…
€220,000
Вилла 6 спален в Гуардамар, Испания
Вилла 6 спален
Гуардамар, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Эта индивидуальная вилла в загородном стиле расположена в Рохалесе, Сьюдад-Кесада, в 36 км о…
€1,000,000
Вилла 4 спальни в Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Six Second Properties представляет красивый угловой таунхаус, расположенный в эксклюзивной у…
€517,000
Вилла 4 спальни в Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Новый жилой комплекс, расположенный в известной урбанизации Эль-Расо, всего в 5 минутах от п…
€469,000
Вилла 4 спальни в Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Новый жилой комплекс, расположенный в известной урбанизации Эль-Расо, всего в 5 минутах от п…
€469,000
Вилла 4 спальни в Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Новый жилой комплекс, расположенный в известной урбанизации Эль-Расо, всего в 5 минутах от п…
€469,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
€452,000
Вилла 4 спальни в Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
Этаж 1
VILLAS ADOSADOS DE OBRA NUEV EN GUARDAMAR DEL SEGURA Residencial de obra nueva de 8 villas …
€434,500
Вилла 4 спальни с ванной, с личным бассейном, рядом с магазинами в Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни с ванной, с личным бассейном, рядом с магазинами
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Современные виллы с 3 спальнями в Эль Расо Для людей, кто ценит комфорт и качество, мы предл…
€469,000
Вилла 5 спален с Spalni в Гуардамар, Испания
Вилла 5 спален с Spalni
Гуардамар, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Урбанизация Сан-Луис - это тихий жилой район, расположенный в пяти минутах езды от Торревьех…
€390,000
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