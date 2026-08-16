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Виллы в Жироне, Испания

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Льорет-де-Мар
37
Бланес
33
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
Кастель-Пладжа-де-Аро
18
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152 объекта найдено
Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Красивый одноэтажный дом с видом на море в урбанизации Кала Канейяс в городе Льорет де Мар.Б…
$1,04 млн
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Вилла в Santa Maria de Llorell, Испания
Вилла
Santa Maria de Llorell, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 476 м²
100% приватность!!! Прекрасная вилла в урбанизации города Тосса де Мар с большой территорией…
$2,94 млн
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Вилла в Santa Maria de Llorell, Испания
Вилла
Santa Maria de Llorell, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Дом с ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ в классическом стиле, расположенный в эксклюзивном частном жил…
$1,43 млн
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DD CO DEDD CO DE
Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 408 м²
Дом с ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ, полностью отремонтированный в урбанизации Рока Гросса города …
$975,587
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 348 м²
ВОЗМОЖЕН ТОРГ!Дом на продажу, площадью 348 м2, построенный в 2001 году, с южной стороны, на …
$904,998
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 397 м²
Эксклюзивный дом с туристической лицензией в Кала Сан Франсеск – Бланес.В одном из самых жел…
$1,63 млн
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TekceTekce
Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Просторный и светлый двухквартирный дом в Монферране На первом этаже: гостиная, ванная ком…
$564,884
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Вилла в Serrabrava, Испания
Вилла
Serrabrava, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Дом с видом на море в урбанизации города Льорет де Мар - Серра Брава на побережье Коста Брав…
$1,85 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Дом с ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ в городе Бланес.Этот дом площадью 120 м², расположенный всего …
$580,850
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Красивая вилла с видом на море и туристической лицензией. Эта великолепная недавно построен…
$1,69 млн
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Вилла 5 комнат в Пералада, Испания
Вилла 5 комнат
Пералада, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Discover this spectacular newly built Villa located on the exclusive Peralada golf course in…
Цена по запросу
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Агентство
Scat Realty
Языки общения
Русский, Español
Вилла в Castell dAro, Испания
Вилла
Castell dAro, Испания
Количество спален 6
Площадь 1 900 м²
Роскошный особняк рядом с пляжами Са Конка и Сан Поль - С'Агаро, Коста БраваИсключительное п…
$11,62 млн
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Дома на начале строительства  по специальной цене только на начальном этапе можно воспользов…
$1,01 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 932 м²
Отремонтированная вилла с видом на море в одном из самых эксклюзивных районов Коста-Брава, в…
$2,14 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 674 м²
Современный, недавно построенный отдельно стоящий дом (строительство завершено в 2025 году),…
$2,54 млн
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Вилла в Begur, Испания
Вилла
Begur, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 597 м²
Дизайн, природа и виды на море: жемчужина в Айгуаблаве!В одном из самых привилегированных ра…
$4,06 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Вилла с панорамным видом на море и горы, в престижной урбанизации Mas Nou, Platja d’Aro (Cos…
$1,13 млн
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 440 м²
Роскошный и новый дом в классическом стиле в элитной урбанизации Ла Монгода в Льорет-де-Мар …
$2,66 млн
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 7
Дом с потрясающим видом на море и горы, расположенный в одном из лучших районов Льорет-де-Ма…
$1,10 млн
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Семейный дом в Льорет Резиденсьяль с большим участком земли и частным бассейном. Откройте д…
$487,914
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Элегантный отдельно стоящий дом в эксклюзивном районе Кала-Сан-Франсеск в Бланесе, одном из …
$1,10 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 507 м²
Откройте для себя эту великолепную резиденцию, расположенную в престижном районе Кала-Сант-Ф…
$2,26 млн
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Уникальная возможность на побережье Коста-Брава.Продается очаровательный дом в Кала-Каньелье…
$990,863
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
Отдельно стоящий дом с двумя полностью независимыми квартирами в Мас Баэль — отличный вариан…
$486,128
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Вилла в Santa Maria de Llorell, Испания
Вилла
Santa Maria de Llorell, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 351 м²
Дом с великолепным видом на море в городе Тосса де Мар. Дом расположен в привилегированной у…
$1,83 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Вилла с видом на море и туристической лицензией, 400 м от Кала Бона – Кала Сант Франсеск, Бл…
$990,863
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Вилла в Sant Hilari Sacalm, Испания
Вилла
Sant Hilari Sacalm, Испания
Количество спален 6
Площадь 417 м²
Усадьба и хозяйственные постройки на участке площадью 4 207 м².Продается очаровательная финк…
$1,23 млн
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Элитная вилла с панорамным видом на море в престижной зоне Льорет-де-МарУникальное предложен…
$6,94 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 447 м²
Жемчужина, окруженная природой, где роскошь сочетается с абсолютным спокойствием.Расположенн…
$1,52 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Площадь 674 м²
Современный, недавно построенный отдельно стоящий дом (строительство завершено в 2025 году),…
$2,54 млн
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Параметры недвижимости в Жироне, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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