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Виллы в Жирона, Испания

Lower Emporda
37
Кастель-Пладжа-де-Аро
14
Selva
11
Sant Antoni
6
Сан-Фелиу-де-Гишольс
4
Tossa de Mar
3
Льорет-де-Мар
3
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51 объект найдено
Вилла 8 спален с садом, с сигнализацией, с парком в Santa Cristina d Aro, Испания
Вилла 8 спален с садом, с сигнализацией, с парком
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 8 577 м²
Великолепная изолированная усадьба 1972 года общей площадью 435 м2, граничащая с одной сторо…
€2,35 млн
Вилла 9 спален с кондиционером, с садом, с парком в Santa Cristina d Aro, Испания
Вилла 9 спален с кондиционером, с садом, с парком
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 525 м²
Изолированный дом с 4525 м2 земли, примыкающий к 18-луночному полю для гольфа Санта-Кристина…
€1,50 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с садом, с Pool в Lower Emporda, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с садом, с Pool
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 007 м²
Современная вилла для одной семьи, расположенная в комфортабельной урбанизации под названием…
€689,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Santa Cristina d Aro, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 563 м²
Впечатляющая вилла с видом на море, расположенный в 4 км (10 минут на машине) от великолепны…
Цена по запросу
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с сигнализацией в Palafrugell, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с сигнализацией
Palafrugell, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 606 м²
  Современная очень удобная 2-этажная вилла с лифтом и подвалом с гаражом расположена в 1 км…
€1,06 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с садом в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 3 500 м²
Шанс: Уникальная и редкая возможность владеть своим раем на берегу моря, в 30 минутах езды о…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Lower Emporda, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 840 м²
Дом на двух этажах, с участком 840 м2 и 380 м2 построенной. Он расположен в урбанизации Mas …
€590,000
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 5 м²
РОСКОШНАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА. Занимаемая территория в 3.5 га Основной дом — 1824 м², состоит и…
Цена по запросу
Вилла 10 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 10 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 000 м²
Комфортабельный двухэтажный главный дом в традиционном классическом стиле, расположенный на …
€8,61 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 300 м²
Comfortable traditional classic style house, located in the denomination “Cala Sa-Conca in C…
€6,50 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 3 717 м²
  Уникальный и неповторимый особняк, расположенный в деноминации «С’Агаро Велл-Коста Брава» …
€8,00 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Torre Valentina, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Torre Valentina, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 833 м²
Впечатляющий современный дом новой постройки в тихом районе Треумаля. Урбанизация, расположе…
€1,70 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 918 м²
Фантастическая вилла в Сагаро, по дороге из Сагаро в Сан-Фелиу-де-Гишольс. В 5 минутах ходьб…
€1,19 млн
Вилла 7 спален с террасой, с садом, с парком в la Cellera de Ter, Испания
Вилла 7 спален с террасой, с садом, с парком
la Cellera de Ter, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 9 640 м²
С участком 9640 м2 полностью огорожен, с выходом на общественный транспорт в 800 метрах и с …
€850,000
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с садом в Santa Cristina d Aro, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с садом
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 318 м²
Впечатляющая современная вилла, расположенная в гольф-клубе Коста Брава, тихом жилом районе …
€1,80 млн
Вилла 8 спален с кондиционером, с террасой, с садом в Santa Cristina d Aro, Испания
Вилла 8 спален с кондиционером, с террасой, с садом
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 75 м²
Загородный дом на 75 га земли, построенный в 1612 году. Полностью отреставрирован и превраще…
Цена по запросу
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 4 789 м²
Роскошная вилла площадью 717 м2, построенная на участке площадью 4783 м2 с впечатляющим 180-…
€2,95 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с сигнализацией в Lower Emporda, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с сигнализацией
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 200 м²
ДОМ МАСИА Общие данные: Вид на горы и море с первого и второго этажа. Кондиционирование всег…
€1,80 млн
Вилла 6 спален с кондиционером, с террасой, с садом в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с террасой, с садом
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 850 м²
Великолепная современная вилла площадью 850 м2 в урбанизации Кала Сан-Франциско, расположенн…
€4,50 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Castell d Aro, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Castell d Aro, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Современная вилла 250 м2, построенная на участке 550 м2, расположенном в центре Кастель д’Ар…
€955,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Santa Cristina d Aro, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 408 м²
Большая вилла с видом на море в городе Кастель-Плайя де Аро, на побережье Коста Брава. Эта ф…
€1,10 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с террасой, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 5 спален с видом на море, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 780 м²
Detached villa between Sant Feliu de Guíxols and S’agaró. Located in a quiet urbanization on…
€650,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Lower Emporda, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 070 м²
Уютный дом, расположенный на второй линии пляжа в Сан-Антонио-де-Калонже. С участком 1070м2 …
€1,85 млн
Вилла 5 спален с террасой, с садом, с парком в Santa Cristina d Aro, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с садом, с парком
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 950 м²
Хороший двухэтажный дом расположен в урбанизации Мас Ноу туристического городка Плайя де Аро…
€1,20 млн
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 000 м²
Fantastic villa with sea views in one of the most prestigious and quiet urbanizations on the…
€4,00 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Lower Emporda, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Villa located in the prestigious Torre Valentina urbanization in the town of Sant Antoni de …
€1,15 млн
Вилла 5 спален с террасой, с садом, с парком в Caldes de Malavella, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с садом, с парком
Caldes de Malavella, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 37 000 м²
Фантастический фермерский дом, отремонтированный в 2005 году, с внушительной площадью 37 000…
€800,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 805 м²
New construction villa of 225 m2 built with a plot of 805 m2. This property is located in th…
€2,30 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Исключительно-современный дом, расположенный в центре жилого района С’Агаро, в 5 минутах ход…
€1,40 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с садом в Lower Emporda, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
High standing house in the heart of the Costa Brava, in one of the most prestigious urbaniza…
€3,00 млн

Параметры недвижимости в Жирона, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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