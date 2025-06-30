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Виллы в Мадриде, Испания

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3 объекта найдено
Вилла в Мадрид, Испания
Вилла
Мадрид, Испания
Количество спален 5
Площадь 441 м²
Красивая угловая вилла площадью 441 м2 на участке более 800 м2, расположенная в одном из луч…
$2,49 млн
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Вилла в Мадрид, Испания
Вилла
Мадрид, Испания
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Фантастическая смежная вилла площадью 450 м², расположенная в самом эксклюзивном районе Эль …
$2,54 млн
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Вилла в Мадрид, Испания
Вилла
Мадрид, Испания
Количество спален 5
Площадь 440 м²
Индивидуальная вилла площадью 440 м2, расположенная в эксклюзивном районе Ла Моралеха, всего…
$2,86 млн
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