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Виллы в Ла-Нусии, Испания

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71 объект найдено
Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Эксклюзивная роскошная вилла с большим участком, частным бассейном и уникальным художественн…
$1,88 млн
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Новый комплекс из 7 вилл в Ла-Нусии Откройте для себя эти потрясающие новые виллы в Ла-…
$681,947
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Вилла 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Вилла 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 4
Живописные отдельные виллы с видом на море в Ла-Нусии, Аликанте Эти элегантные виллы располо…
$698,860
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 351 м²
Расположенная в очаровательном городке Ла-Нусия, эта вилла предлагает привилегированную обст…
$1,53 млн
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Вилла 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Вилла 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 322 м²
Этаж 4/4
Элегантные виллы с частными бассейнами и террасами на крыше в Ла-Нусии, Аликанте Эти исключи…
$1,25 млн
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Вилла в районе La Nucia Convent De Les Montjes, 160 м. поверхности, 30 м2 террасы, 5000 м. о…
$610,278
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TekceTekce
Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Здесь мы видим двухэтажную виллу в Ла-Нусия. Сам дом расположен на двух этажах. На первом…
$501,365
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Расположенные в очаровательном местечке Ла-Нуcия, эти эксклюзивные виллы предлагают утонченн…
$1,26 млн
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Новая квартира по непревзойденной цене. Построена с использованием материалов и отделки высш…
$691,882
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Эксклюзивные новые виллы с частным бассейном и гаражом в Ла-Нусия Откройте для себя этот э…
$697,125
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Расположенная в очаровательном местечке Ла-Нуция, эта эксклюзивная коллекция из 8 независимы…
$749,539
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 237 м²
Расположенная в очаровательном местечке Ла-Нусия, эта эксклюзивная вилла предлагает привилег…
$1,96 млн
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Площадь 252 м²
Отдельностоящая вилла с большой гостиной, четыре спальни, кухня с галереей, Терраса 20 м2, т…
$627,882
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Вилла 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Вилла 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Отдельные виллы с 3 спальнями и собственными бассейнами в Ла-Нусии, Коста-Бланка Роскошные в…
$674,679
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Вилла 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Вилла 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 512 м²
Количество этажей 2
Фантастическая большая вилла с террасой на крыше, общим бассейном, кортом для падел-тенниса …
$676,158
НДС
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Идеальная возможность для тех, кто ищет недвижимость с перспективой и высоким потенциалом ро…
$552,246
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 6
Площадь 380 м²
Участок 1000 м², построено 380 м², полезная площадь 290 м². Это шале имеет 6 спален, 4 ванны…
$681,525
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Эксклюзивные виллы новой постройки с частными бассейнами в Ла-Нусия, недалеко от Бенидорма …
$1,27 млн
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Вилла в La Nucia исключительного качества. Этот дом разделен на два с на первом этаже аль…
$979,410
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Красивая вилла расположена в красивом и тихом районе Ла-Нусия. Эта недвижимость была построе…
$1,17 млн
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Сообщество из трех домов, из которых только один выставлен на продажу. Дом разделен на три э…
$443,402
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Прекрасный трехэтажный дом в красивом и тихом районе Ла-Нусия. На первом этаже находится зал…
$523,422
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Площадь 215 м²
Эта вилла расположена в нижней части Ла-Нусии, ближе всего к Бенидорму.~~Построенный на одно…
$798,056
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Красивая вилла, расположенная в Ла-Нусия. Эта вилла была частично отремонтирована в 2023 го…
$577,152
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Красивая вилла на продажу расположена в тихом районе Ла-Нусия, всего в нескольких минутах ез…
$670,430
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Этот жилой комплекс из 185 квартир расположен на холме Полоп и предлагает индивидуальные дом…
$560,930
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Красивая, совершенно новая вилла в Ла-Нусия. Он идеально расположен в тихой, солнечной обст…
$686,753
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Новый комплекс из 7 вилл в Ла-Нусии Откройте для себя эти потрясающие новые виллы в Ла-Нус…
$687,043
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Эта вилла расположена в знаменитой урбанизации Bello Horizonte, между La Nucia, Alfaz del Pi…
$460,556
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Вилла 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Вилла 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 379 м²
Удивительная вилла с террасой на крыше, общим бассейном, кортом для паддл-тенниса и потрясаю…
$526,617
НДС
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ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
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