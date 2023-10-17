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Виллы в la Nucia, Испания
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13 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
la Nucia, Испания
3
3
180 м²
Отдельная вилла в La Nucia с видом на море и горы, с хорошим расположением и удобным выходом…
€353,600
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Вилла 4 спальни
la Nucia, Испания
4
3
141 м²
Новая работа и очень хорошего качества!!!! Первый этаж и первый этаж дома с подвалом и ба…
€495,000
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Вилла 4 спальни
la Nucia, Испания
4
2
179 м²
Отдельностоящая вилла в Ла-Нусии, с хорошим подъездом с центральной дороги, рядом супермарке…
€386,250
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Вилла 3 спальни
la Nucia, Испания
3
2
€546,000
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Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с садом
la Nucia, Испания
5
204 м²
€460,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
la Nucia, Испания
2
2
89 м²
€295,000
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Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с террасой
la Nucia, Испания
7
7
305 м²
Окруженный красивой природой и видом на Средиземное море и горы. Расположен на границе Альте…
€495,000
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Вилла 6 спален
la Nucia, Испания
6
4
484 м²
Продаётся дом в La Nucía в районе Bello horizonte. Общая площадь 484.00 м2, участок 950 м2, …
€580,000
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Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой
la Nucia, Испания
6
3
280 м²
Деревенский дом, расположенный в тихом районе, в окружении природы, хороший доступ к дороге,…
€380,000
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Вилла 4 спальни с мебелью, с террасой, с садом
la Nucia, Испания
4
2
180 м²
Отдельно стоящий дом для любителей тишины и покоя. Огромный участок земли в окружении …
€459,000
Рекомендовать
Вилла 8 спален с балконом, с мебелью, с террасой
la Nucia, Испания
8
6
366 м²
Дом находится в хорошем состоянии и предлагает хорошие возможности для использования в качес…
€549,000
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Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой
la Nucia, Испания
6
2
150 м²
Красивый таунхаус с 6 спальнями и видом на море в Ла Нусии. Дом распределен на 2 уровнях. На…
€265,000
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Вилла 5 спален с мебелью, с террасой, с кладовой
la Nucia, Испания
5
3
330 м²
Вилла в тихом, престижном районе города Ла Нусия. 10 мин на машине к пляжу.…
€549,000
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