Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. la Nucia
  5. Виллы

Виллы в la Nucia, Испания

Вилла В архив
Очистить
13 объектов найдено
Вилла 3 спальни в la Nucia, Испания
Вилла 3 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Отдельная вилла в La Nucia с видом на море и горы, с хорошим расположением и удобным выходом…
€353,600
Вилла 4 спальни в la Nucia, Испания
Вилла 4 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Новая работа и очень хорошего качества!!!! Первый этаж и первый этаж дома с подвалом и ба…
€495,000
Вилла 4 спальни в la Nucia, Испания
Вилла 4 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Отдельностоящая вилла в Ла-Нусии, с хорошим подъездом с центральной дороги, рядом супермарке…
€386,250
Вилла 3 спальни в la Nucia, Испания
Вилла 3 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€546,000
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с садом в la Nucia, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с садом
la Nucia, Испания
Количество спален 5
Площадь 204 м²
€460,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в la Nucia, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
la Nucia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€295,000
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с террасой в la Nucia, Испания
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с террасой
la Nucia, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 305 м²
Окруженный красивой природой и видом на Средиземное море и горы. Расположен на границе Альте…
€495,000
Вилла 6 спален в la Nucia, Испания
Вилла 6 спален
la Nucia, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 484 м²
Продаётся дом в La Nucía в районе Bello horizonte. Общая площадь 484.00 м2, участок 950 м2, …
€580,000
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой в la Nucia, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой
la Nucia, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Деревенский дом, расположенный в тихом районе, в окружении природы, хороший доступ к дороге,…
€380,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с террасой, с садом в la Nucia, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с террасой, с садом
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Отдельно стоящий дом для любителей тишины и покоя.  Огромный участок земли в окружении …
€459,000
Вилла 8 спален с балконом, с мебелью, с террасой в la Nucia, Испания
Вилла 8 спален с балконом, с мебелью, с террасой
la Nucia, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 366 м²
Дом находится в хорошем состоянии и предлагает хорошие возможности для использования в качес…
€549,000
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой в la Nucia, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой
la Nucia, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Красивый таунхаус с 6 спальнями и видом на море в Ла Нусии. Дом распределен на 2 уровнях. На…
€265,000
Вилла 5 спален с мебелью, с террасой, с кладовой в la Nucia, Испания
Вилла 5 спален с мебелью, с террасой, с кладовой
la Nucia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Вилла  в тихом, престижном  районе города Ла Нусия. 10 мин на машине к пляжу.…
€549,000
Realting.com
Перейти