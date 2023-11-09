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72 объекта найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с садом, с terrassa
Дения, Испания
2
2
67 м²
Жилой комплекс, расположенный на 1-й линии пляжа в Дении, Коста Бланка. Жилой комплекс состо…
€285,000
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Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом
Дения, Испания
189 м²
€510,000
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Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa, с children gardern
Дения, Испания
1
1
54 м²
Referencia: 540/3 Эта квартира представляет собой уникальное жилье с обширной террасой и зах…
€165,900
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Квартира 1 спальня с Lift, с Pool, с terrassa
Дения, Испания
1
1
69 м²
Referencia: 540/1 Просторная квартира с огромной террасой и захватывающим панорамным видом …
€158,900
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Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Дения, Испания
2
2
82 м²
Апартаменты на берегу моря в Дении, Коста Бланка Дома из 2 и 3 спален, вы можете выбрать сво…
€285,000
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Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
3
98 м²
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ЖИЛЬЕ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ SEA Эксклюзивный комплекс средиземноморского…
€446,235
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Квартира 4 комнаты
Дения, Испания
4
118 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€291,730
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Дения, Испания
4
117 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€330,356
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
3
99 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€343,164
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Дения, Испания
2
79 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€323,546
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Дения, Испания
1
53 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€228,607
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
3
98 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€272,417
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
3
133 м²
NEW BUILD APARTMENTS В ДАНИИ С ВИДОМ НА МОРЕ Чтобы чувствовать себя неловко от природы, что…
€575,328
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
3
91 м²
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ЖИЛЬЕ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ SEA Эксклюзивный комплекс средиземноморского…
€391,345
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Дения, Испания
2
81 м²
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ЖИЛЬЕ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ SEA Эксклюзивный комплекс средиземноморского…
€330,356
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
3
95 м²
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ЖИЛЬЕ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ SEA Эксклюзивный комплекс средиземноморского…
€432,004
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Дения, Испания
2
81 м²
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ЖИЛЬЕ В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ОТ SEA Эксклюзивный комплекс средиземноморского…
€289,697
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Дения, Испания
2
78 м²
Квартиры на продажу в отличном проекте в Дении Есть две трех и четырехкомнатные квартиры до…
€256,153
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Lift, с Pool, с terrassa
Дения, Испания
2
1
115 м²
Referencia: 540 Просторная квартира с огромной террасой и невероятным видом в закрытой урба…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Дения, Испания
2
82 м²
Расслабление и благополучие на Средиземном море В обстановке великолепной живописной красот…
€274,450
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Дения, Испания
3
86 м²
Расслабление и благополучие на Средиземном море В обстановке великолепной живописной красот…
€271,400
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Дения, Испания
2
82 м²
Расслабление и благополучие на Средиземном море В обстановке великолепной живописной красот…
€202,280
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с Lift, с terrassa
Дения, Испания
1
53 м²
Расслабление и благополучие на Средиземном море В обстановке великолепной живописной красот…
€163,653
Рекомендовать
Квартира с балконом, с Lift, с terrassa
Дения, Испания
44 м²
Расслабление и благополучие на Средиземном море В обстановке великолепной живописной красот…
€116,387
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Дения, Испания
3
102 м²
Современный двухквартирный дом с садом и частным солярием в Denia Частная урбанизация таунх…
€445,219
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Дения, Испания
3
2
97 м²
О проекте: жилой комплекс расположен на 1-й линии пляжа в Дении, Коста Бланка. ЖК разделен н…
€425,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с Pool, с terrassa
Дения, Испания
1
64 м²
Расслабление и благополучие на Средиземном море В обстановке великолепной живописной красот…
€228,708
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Дения, Испания
4
2
180 м²
3/3
Сдвоенные Виллы Рядом с Центром Города и Пляжем в Дении, Аликанте, Коста-Бланка Виллы распол…
€438,000
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с c ремонтом
Дения, Испания
4
3
155 м²
2
Роскошные Отдельные Виллы Рядом с Центром Города и Пляжем в Дении, Аликанте Виллы расположен…
€620,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с Lift, с общественным бассейном
Дения, Испания
2
2
93 м²
Квартиры на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивная роскошная резиденция, расположенная в…
€315,000
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