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Жилье в Галисии, Испания

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Луго
549
553 объекта найдено
Пентхаус в O Irixo, Испания
Пентхаус
O Irixo, Испания
$2,71 млн
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Дуплекс в Вильямартине, Ориуэла-Коста. Салон, американская кухня, 3 спальни, 3 ванные комнат…
$290,362
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Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Апартаменты в Эль-Расо, Гуардамар-дель-Сегура. Салон, американская кухня, 3 спальни, 2 ванны…
$209,144
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Апартаменты на нижнем этаже в Миль-Пальмерас, Пилар-де-ла-Орадада, Аликанте. Салон, американ…
$214,954
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Апартаменты на первом этаже (по-русски 2 этаж) в Эль-Расо, Гуардамар-дель-Сегура. Салон, аме…
$203,334
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Дом с потрясающим видом на море и горы, расположенный в одном из лучших районов Льорет-де-Ма…
$1,10 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 спальни в Sada, Испания
Квартира 4 спальни
Sada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Жилой комплекс Jardins de Sa Riera Living, расположенный напротив пляжа Са Риера в Бегуре, —…
$880,968
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Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
2-х этажный таунхаус в Агуас-Нуэвас, Торревьеха. Салон, американская кухня, 3 спальни, 2 ван…
$280,602
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Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Квартира в Сан-Мигель-де-Салинас
$207,982
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Пентхаус в Гуардамар-дель-Сегура, одном из лучших районов побережья Коста-Бланка. Салон с об…
$193,574
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Апартаменты на нижнем этаже в Пилар-де-Ла-Орадада. Салон, американская кухня, 2 большие спал…
$185,790
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Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Урбанизация Донья Пепа является частью городка Сьюдад-Кесада (CiudadQuesada). Это место, где…
$324,173
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Апартаменты в комплексе Ла-Реколета, в урбанизации Пунта-Прима, Торревьеха. Большой салон, о…
$289,316
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Вилла в комплексе Абедуль, Сан-Педро-дель-Пинатар. Салон, полностью оборудованная американск…
$300,935
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Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Апартаменты на первом этаже (по-русски 2 этаж), в г. Финестрат, недалеко от Бенидорма. Салон…
$277,697
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Апартаменты на нижнем этаже в закрытом жилом комплексе в городке Сьюдад-Кесада. Салон с обед…
$184,744
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Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Таунхаус в Вильямартин, Ориуэла-Коста. Большой салон, американская кухня, 3 спальни, 3 ванны…
$230,058
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Вилла в Benijofar
$282,228
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Квартира 3 спальни в Abadin, Испания
Квартира 3 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Апартаменты в Миль-Пальмерас, Пилар-де-ла-Орадада, Аликанте. Салон, американская кухня, 3 сп…
$207,982
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Эксклюзивные многоквартирные дома с 2 и 3 спальнями, расположенные в привилегированном район…
$435,717
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Этот новый проект состоит из отдельных домов от 150 м2, на земельных участках от 500м2, пост…
$928,367
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Апартаменты в Лас-Филипинас
$145,239
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
2-х этажная вилла в Кабо-Роиг, побережье Ориуэла-Коста. 5 спален, 3 ванные комнаты, большой …
$928,367
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Таунхаус в Abadin, Испания
Таунхаус
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Таунхаус в Торревьехе
$319,526
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Квартира на первом этаже (по-русски 2 этаж) в Миль-Пальмерас, Пилар-де-ла-Орадада, Аликанте.…
$203,334
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Квартира в башенки
$181,258
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Бунгало на нижнем этаже в Ла-Зении, Ориуэла-Коста. Салон, американская кухня, 2 спальни, 2 в…
$219,601
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Квартира 2 спальни в Abadin, Испания
Квартира 2 спальни
Abadin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Апартаменты на нижнем этаже в Пилар-де-ла-Орадада, Аликанте, Коста-Бланка. Салон, американск…
$155,580
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Вилла в Бенихофаре, Коста-Бланка. Салон, открытая кухня, 3 спальни, 3 ванные комнаты, террас…
$290,362
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Вилла в Abadin, Испания
Вилла
Abadin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Вилла в Пилар-де-ла-Орадада, Аликанте. Салон, американская кухня, 3 спальни со встроенными ш…
$323,011
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