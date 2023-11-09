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613 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с Lift
Кальпе, Испания
2
2
60 м²
Apartments in La Manzanera, Calpe, Costa Blanca 38 apartments with 2 and 3 bedrooms located …
€272,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с Lift
Кальпе, Испания
3
2
73 м²
Apartments in La Manzanera, Calpe, Costa Blanca 38 apartments with 2 and 3 bedrooms located …
€323,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с Lift, с общественным бассейном
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
2
2
88 м²
Apartments in Cumbre del Sol, Costa Blanca New built apartments, with a modern architecture,…
€434,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с мебелью, с террасой, с open terrace
Кальпе, Испания
2
2
85 м²
Красивый таунхаус в символическом районе Кальпе, отремонтированный с любовью и избалованный …
€185,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Кальпе, Испания
3
2
90 м²
Эта потрясающая квартира на берегу моря предлагает вам возможность насладиться жизнью на поб…
€220,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с мебелью, с террасой, с кладовой
Кальпе, Испания
6
3
261 м²
Это уникальная возможность приобрести универсальную недвижимость, состоящую из двух независи…
€420,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Teulada, Испания
5
5
677 м²
3/3
Недвижимость с панорамным видом на море в Бениссе Аликанте Эта недвижимость в Бениссе Аликан…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Xabia Javea, Испания
6
5
677 м²
3/3
Изысканная просторная недвижимость с лифтом и бассейном в Хавеа Аликанте Дом в Хавее Аликант…
€4,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка
Teulada, Испания
5
4
450 м²
2/2
Частный Дом с Просторными 4 Спальнями и 4 Ванными в Аликанте Морайра Отдельно стоящий дом со…
€1,75 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Xabia Javea, Испания
4
3
472 м²
3
Частный Дом с Частным Бассейном Рядом с Пляжем в Аликанте Хавеа В двухуровневом доме есть 3 …
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира
Кальпе, Испания
64 м²
Расположенная в самом сердце Кальпе, всего в нескольких минутах ходьбы от главного пляжа, Ар…
€170,400
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
2
60 м²
9
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе Apple Bay от застройщика в К…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
2
9
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе Apple Bay от застройщика в К…
€390,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Xabia Javea, Испания
7
7
321 м²
2/2
Готовая Вилла с Видом на Море в Хавее на Участке Площадью 712 м² Вилла расположена в Хавее –…
€3,50 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Xabia Javea, Испания
5
4
170 м²
1
Эта красивая вилла имеет отличное расположение. Всего в 5 мин. на машине до знаменитого пляж…
€650,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Кальпе, Испания
3
2
129 м²
Впечатляющий частный жилой комплекс, расположенный всего в 100 метрах от пляжа в Кальпе. Эта…
€1,39 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с садом, с terrassa
Дения, Испания
2
2
67 м²
Жилой комплекс, расположенный на 1-й линии пляжа в Дении, Коста Бланка. Жилой комплекс состо…
€285,000
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
770 м²
€2,79 млн
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
461 м²
€1,40 млн
Рекомендовать
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом
Дения, Испания
189 м²
€510,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa, с children gardern
Дения, Испания
1
1
54 м²
Referencia: 540/3 Эта квартира представляет собой уникальное жилье с обширной террасой и зах…
€165,900
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Lift, с Pool, с terrassa
Дения, Испания
1
1
69 м²
Referencia: 540/1 Просторная квартира с огромной террасой и захватывающим панорамным видом …
€158,900
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Бениса, Испания
5
4
217 м²
2
Отремонтированный Частный Дом Рядом с Пляжем в Аликанте, Бенисса Отдельно стоящий дом состои…
€680,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Кальпе, Испания
4
3
246 м²
Роскошная вилла в Канута Ифач, Кальпе, Коста Бланка Север Это великолепное свойство, которое…
€1,16 млн
Рекомендовать
Квартира с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
100 м²
€398,000
Рекомендовать
Пентхаус с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
89 м²
€434,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Fitted Wardrobes
els Poblets, Испания
2
2
70 м²
Продается террасный дом в Эльс Поблетс, Дения, Коста Бланка Жилой комплекс, состоящий из 15 …
€199,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Дения, Испания
2
2
82 м²
Апартаменты на берегу моря в Дении, Коста Бланка Дома из 2 и 3 спален, вы можете выбрать сво…
€285,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Teulada, Испания
1
45 м²
Уникальный проект в современном архитектурном стиле с сильным средиземноморским характером,…
€134,117
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Teulada, Испания
4
568 м²
NEW BUILD LUXURY VILLA IN MORAIRA Эта потрясающая современная вилла HighTech Luxury Villa р…
€3,30 млн
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