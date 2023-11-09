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Жильё в Марина-Альта, Испания

Кальпе
297
Дения
72
Бениса
55
Teulada
47
Xabia Javea
29
Gata de Gorgos
3
613 объектов найдено
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с Lift в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с Lift
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Apartments in La Manzanera, Calpe, Costa Blanca 38 apartments with 2 and 3 bedrooms located …
€272,000
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с Lift в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с Lift
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Apartments in La Manzanera, Calpe, Costa Blanca 38 apartments with 2 and 3 bedrooms located …
€323,000
Квартира 2 спальни с террасой, с Lift, с общественным бассейном в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с Lift, с общественным бассейном
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Apartments in Cumbre del Sol, Costa Blanca New built apartments, with a modern architecture,…
€434,000
Дом 2 спальни с мебелью, с террасой, с open terrace в Кальпе, Испания
Дом 2 спальни с мебелью, с террасой, с open terrace
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Красивый таунхаус в символическом районе Кальпе, отремонтированный с любовью и избалованный …
€185,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Эта потрясающая квартира на берегу моря предлагает вам возможность насладиться жизнью на поб…
€220,000
Вилла 6 спален с мебелью, с террасой, с кладовой в Кальпе, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с террасой, с кладовой
Кальпе, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 261 м²
Это уникальная возможность приобрести универсальную недвижимость, состоящую из двух независи…
€420,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 677 м²
Этаж 3/3
Недвижимость с панорамным видом на море в Бениссе Аликанте Эта недвижимость в Бениссе Аликан…
€3,50 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Xabia Javea, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Xabia Javea, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 677 м²
Этаж 3/3
Изысканная просторная недвижимость с лифтом и бассейном в Хавеа Аликанте Дом в Хавее Аликант…
€4,50 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж 2/2
Частный Дом с Просторными 4 Спальнями и 4 Ванными в Аликанте Морайра Отдельно стоящий дом со…
€1,75 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Xabia Javea, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Xabia Javea, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 472 м²
Количество этажей 3
Частный Дом с Частным Бассейном Рядом с Пляжем в Аликанте Хавеа В двухуровневом доме есть 3 …
€1,10 млн
Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
Площадь 64 м²
Расположенная в самом сердце Кальпе, всего в нескольких минутах ходьбы от главного пляжа, Ар…
€170,400
Квартира 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 9
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе Apple Bay от застройщика в К…
€250,000
Квартира 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 9
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе Apple Bay от застройщика в К…
€390,000
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Xabia Javea, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Xabia Javea, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 321 м²
Этаж 2/2
Готовая Вилла с Видом на Море в Хавее на Участке Площадью 712 м² Вилла расположена в Хавее –…
€3,50 млн
Дом 3 спальни у моря в Xabia Javea, Испания
Дом 3 спальни у моря
Xabia Javea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Эта красивая вилла имеет отличное расположение. Всего в 5 мин. на машине до знаменитого пляж…
€650,000
Пентхаус 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Кальпе, Испания
Пентхаус 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Впечатляющий частный жилой комплекс, расположенный всего в 100 метрах от пляжа в Кальпе. Эта…
€1,39 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с садом, с terrassa в Дения, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с садом, с terrassa
Дения, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Жилой комплекс, расположенный на 1-й линии пляжа в Дении, Коста Бланка. Жилой комплекс состо…
€285,000
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 770 м²
€2,79 млн
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 461 м²
€1,40 млн
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом в Дения, Испания
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом
Дения, Испания
Площадь 189 м²
€510,000
Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa, с children gardern в Дения, Испания
Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa, с children gardern
Дения, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Referencia: 540/3 Эта квартира представляет собой уникальное жилье с обширной террасой и зах…
€165,900
Квартира 1 спальня с Lift, с Pool, с terrassa в Дения, Испания
Квартира 1 спальня с Lift, с Pool, с terrassa
Дения, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Referencia: 540/1 Просторная квартира с огромной террасой и захватывающим панорамным видом …
€158,900
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Бениса, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Отремонтированный Частный Дом Рядом с Пляжем в Аликанте, Бенисса Отдельно стоящий дом состои…
€680,000
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Роскошная вилла в Канута Ифач, Кальпе, Коста Бланка Север Это великолепное свойство, которое…
€1,16 млн
Квартира с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 100 м²
€398,000
Пентхаус с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Пентхаус с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 89 м²
€434,000
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Fitted Wardrobes в els Poblets, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, с Fitted Wardrobes
els Poblets, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Продается террасный дом в Эльс Поблетс, Дения, Коста Бланка Жилой комплекс, состоящий из 15 …
€199,000
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Дения, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Дения, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Апартаменты на берегу моря в Дении, Коста Бланка Дома из 2 и 3 спален, вы можете выбрать сво…
€285,000
Квартира 1 комната в Teulada, Испания
Квартира 1 комната
Teulada, Испания
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Уникальный проект в современном архитектурном стиле с сильным средиземноморским характером,…
€134,117
Квартира 4 комнаты в Teulada, Испания
Квартира 4 комнаты
Teulada, Испания
Комнаты 4
Площадь 568 м²
NEW BUILD LUXURY VILLA IN MORAIRA Эта потрясающая современная вилла HighTech Luxury Villa р…
€3,30 млн

Типы недвижимости в Марина-Альта

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Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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