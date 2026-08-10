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Жилье в Марине-Альте, Испания

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Кальпе
954
Хавея
257
Дения
209
2 190 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 261 м²
Торре Инфинум III — это 34 эксклюзивные квартиры с видами на Пеньон де Ифак, солончаки и пля…
$1,12 млн
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Торре Инфинум III — это 34 эксклюзивные квартиры с видом на Пеньон-де-Ифах, соляные озера и …
$676,168
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 599 м²
Расположенная в эксклюзивном районе Cumbre del Sol, эта вилла предлагает уникальный образ жи…
$3,00 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в el Verger, Испания
Квартира 2 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
С situated в Аликанте, Эль Вергер, этот проект новой застройки представляет собой инновацион…
$381,428
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Торре Инфинум III – это здание с 34 эксклюзивными квартирами, расположенное с видом на Пеньо…
$525,908
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Дом 4 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дом 4 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 599 м²
Откройте для себя резиденцию, которая переосмысляет современную средиземноморскую роскошь, г…
$3,01 млн
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Дом 3 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дом 3 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 588 м²
Откройте для себя резиденцию, которая переопределяет современную средиземноморскую роскошь, …
$2,50 млн
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Торре Инфинум III - это здание из 34 эксклюзивных квартир с видами на Пеньон-де-Ифач, соляны…
$681,947
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Торре Инфинум III — это 34 эксклюзивные квартиры с видами на Пеньон де Ифач, солончак и пляж…
$699,285
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Таунхаус 2 комнаты в el Verger, Испания
Таунхаус 2 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс нового строительства в Эль-Вергер, состоящий и…
$310,922
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Торре Инфинум III — это 34 эксклюзивные квартиры с видами на Пеньон де Ифач, соленые озера и…
$572,142
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Таунхаус 3 комнаты в el Verger, Испания
Таунхаус 3 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Расположенный в Аликанте, в районе Эль-Вергер, этот новый строительный проект представляет с…
$583,700
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Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Роскошные квартиры в Аликанте, Кальпе, представляют собой суть элегантности и комфорта, с вп…
$772,565
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Квартира 3 комнаты в Дения, Испания
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Представьте, что вы просыпаетесь каждый день под легкий морской бриз и наслаждаетесь спокойс…
$576,765
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Вилла в els Poblets, Испания
Вилла
els Poblets, Испания
Количество спален 3
Площадь 98 м²
Представляем Villas de Obra Nueva в Эльс-Поблетс, эксклюзивный комплекс из четырех великолеп…
$553,375
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Дом 4 комнаты в Бениса, Испания
Дом 4 комнаты
Бениса, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
Количество этажей 2
Шикарная вилла с видом на море в городе Benissa возле пляжа La Fustera.Дом в три этажа имеет…
$1,73 млн
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Квартира 2 спальни в Дения, Испания
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
Количество спален 2
Площадь 79 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЭЛЬ-ВЕРГЕЛЕ Новый жилой комплекс с 1, 2 и 3 спальнями и пентхаусами…
$395,527
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Дом 3 комнаты в Кальпе, Испания
Дом 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Этаж 1/1
Представляем дом с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе - популярном туристическо…
$517,817
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Площадь 188 м²
В одном из самых привилегированных районов Коста-Бланки строится новая концепция жилья, кото…
$873,750
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Квартира 4 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 13
Роскошные Квартиры у Пляжа в Кальпе, Аликанте Кальпе, расположенный на побережье провинции А…
$789,458
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Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 368 м²
Роскошные апартаменты и виллы на берегу моря в Маскарате, Кальпе: новое определение средизем…
$2,69 млн
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Расположенный в прекрасном городе Кальпе, этот жилой комплекс предлагает 31 квартиру, спроек…
$606,175
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Вилла в Teulada, Испания
Вилла
Teulada, Испания
Количество спален 5
Площадь 489 м²
Комфортабельная и современная вилла с частным бассейном, 5 спальнями, расположена на полност…
$1,72 млн
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Средиземное море становится неотъемлемой частью вашего нового дома. Недвижимость выделяется …
$1,52 млн
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Azure Icons BY TM находится на первой линии пляжа Ла Фосса в Кальпе, с двумя пешеходными вхо…
$1,26 млн
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Дом 9 комнат в Кальпе, Испания
Дом 9 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Представляем просторную комфортабельную виллу с видом на море в Кальпе - популярном туристич…
$853,291
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 345 м²
Роскошные апартаменты в Аликанте, Кальпе, воплощают собой истинную элегантность и комфорт, п…
$1,18 млн
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Дом 3 комнаты в Бениса, Испания
Дом 3 комнаты
Бениса, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 545 м²
В очаровательном районе Бенисса эти эксклюзивные объекты предлагают уникальное сочетание рос…
$2,02 млн
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Квартира 3 спальни в Хавея, Испания
Квартира 3 спальни
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Полностью отремонтированная квартира в современном стиле на первом этаже с лифтом в городско…
$429,829
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Квартира 2 комнаты в el Verger, Испания
Квартира 2 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
В Эль-Вергер вас ждет настоящий рай. В комплексе представлены квартиры с 1, 2 и 3 спальнями,…
$357,155
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Типы недвижимости в Марине-Альте

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Параметры недвижимости в Марине-Альте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
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