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Жильё в Бах-Виналопо, Испания

Santa Pola
193
Эльче
88
281 объект найдено
Квартира 2 спальни с бассейном в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Новый комплекс с удивительным видом на море расположен в Гран Алакант, всего в 15 минутах х…
€325,000
Дом 4 спальни в Эльче, Испания
Дом 4 спальни
Эльче, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Этаж 2/2
Представляем роскошную виллу в пригороде Аликанте в городе Monforte del Cid.Monforte del Cid…
€1,42 млн
Дом 2 спальни в Эльче, Испания
Дом 2 спальни
Эльче, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Представляем новый дуплекс в пригороде Аликанте в городе Monforte del Cid. Monforte del Cid …
€372,000
Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/3
Представляем апартаменты в красивом жилом комплексе в пригороде Аликанте в городе Monforte d…
€335,000
Дом 3 спальни в Эльче, Испания
Дом 3 спальни
Эльче, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
Представляем новую виллу в пригороде Аликанте в городе Monforte del Cid. Monforte del Cid - …
€605,000
Квартира 3 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 3 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Площадь 96 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В GRAN ALACANT В 20 МИНУТАХ ОТ ALICANTE и ELCHE COSTA BLANCA …
€345,604
Квартира 2 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 2 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Площадь 80 м²
€249,038
Квартира 3 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 3 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Площадь 96 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В GRAN ALACANT В 20 МИНУТАХ ОТ ALICANTE и ELCHE COSTA BLANCA …
€360,851
Квартира 3 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 3 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Площадь 88 м²
BUNGALOWS IN SANTIAGO BERNABEU AREA IN SANTA POLA Расположен на второй линии Плайя Сантьяго…
€289,697
Квартира 2 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 2 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Площадь 73 м²
ЖИЛОЙ С ВИДОМ НА МОРЕ В SANTA POLA Жилой комплекс, состоящий из 2 и 3-комнатных квартир пер…
€274,450
Квартира 3 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 3 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Площадь 85 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN GRAN ALACANT New Build development из 120 квартир в жилом комплексе…
€269,367
Квартира 2 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 2 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Площадь 73 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN GRAN ALACANT New Build development из 120 квартир в жилом комплексе…
€289,697
Квартира 2 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 2 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Площадь 83 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ГРАН АЛАКАНТ 20 МИНУТ ОТ ALICANTE И ELCHE НА КОСТА БЛАНКА Э…
€193,131
Квартира 3 комнаты в Santa Pola, Испания
Квартира 3 комнаты
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Площадь 85 м²
3 СПАЛЬНИ БУНГАЛО В ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ЖИЛОЙ В GRAN ALACANT Откройте для себя этот эксклюзивный ж…
€295,796
Квартира 3 комнаты в Эльче, Испания
Квартира 3 комнаты
Эльче, Испания
Комнаты 3
Речь идет о продвижении отдельно стоящих домов с участками площадью 500 м2 с собственным ба…
€414,724
Квартира 2 комнаты в Эльче, Испания
Квартира 2 комнаты
Эльче, Испания
Комнаты 2
Площадь 117 м²
NEW BUILD RESIDENT IN ARENALES DEL SOL Жилой комплекс в Ареналес-дель-Соль рядом с пляжем В…
€284,615
Квартира 3 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa в Santa Pola, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Привилаж Санта Пола всего в 150 метрах от пляжа ЛевантеНовый полностью частный жилой ключ г…
€245,988
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
О проекте: уютный жилой комплекс расположен всего в 120 метрах от Плайя Тамарит, в Санта-Пол…
€580,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
О проекте: жилой комплекс расположен в тихом районе Монте Фаро, в Гран-Алакант. Состоит из к…
€280,000
Квартира 2 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa в Santa Pola, Испания
Квартира 2 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Площадь 70 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN GRAN ALACANT New Build development из 120 квартир в жилом комплексе…
€218,543
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
О проекте: уютный жилой комплекс расположен всего в 120 метрах от Плайя Тамарит, в Санта-Пол…
€395,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€395,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5/1
Квартиры с Большими Террасами в Частном Комплексе в Санта-Пола, Аликанте Апартаменты находят…
€580,000
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Пентхаусы на продажу в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее и…
€520,000
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Пентхаусы на продажу в Санта Пола, Коста Бланка Современное закрытое сообщество, состоящее и…
€395,000
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
О проекте: уютный жилой комплекс расположен всего в 120 метрах от Плайя Тамарит, в Санта-Пол…
€280,000
Квартира 2 спальни с terrassa, с chicken furniture, с condition в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с terrassa, с chicken furniture, с condition
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
О проекте: уютный жилой комплекс расположен всего в 120 метрах от Плайя Тамарит, в Санта-Пол…
€230,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€395,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€289,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Комплексе с Прямым Доступом к Пляжу в Гран-Алаканте, Монте-Фаро Предлагаем купить…
€325,000

Типы недвижимости в Бах-Виналопо

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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