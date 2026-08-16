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Жилье в Аликанте, Испания

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квартиры
462
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60
522 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Наслаждайтесь ярким образом жизни Аликанта, города, полного света, культуры и традиций, кото…
$526,274
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Наслаждайтесь яркой жизнью в Аликанте, городе, полном света, культуры и традиций, который та…
$421,112
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Квартира 2 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 2 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Наслаждайтесь ярким стилем жизни Аликанте, города, полного света, культуры и традиций, а так…
$341,285
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Наслаждайтесь яркой жизнью в Аликанте, городе, полном света, культуры и традиций, который та…
$438,465
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Наслаждайтесь яркой жизнью в Аликанте, городе, полном света, культуры и традиций, который пр…
$437,887
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Квартира 2 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 2 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Наслаждайтесь ярким образом жизни в Аликанте, городе, полном света, культуры и традиций, кот…
$365,580
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Наслаждайтесь ярким образом жизни Аликанте, города, полного света, культуры и традиций, кото…
$534,488
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Квартира 2 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 2 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Наслаждайтесь ярким стилем жизни Аликанте, города, полного света, культуры и традиций, предл…
$377,728
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Наслаждайтесь ярким стилем жизни Аликанте, города, полного света, культуры и традиций, котор…
$437,308
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Квартира 2 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 2 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Наслаждайтесь ярким стилем жизни Аликанте, города, полного света, культуры и традиций, котор…
$387,561
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Насладитесь ярким стилем жизни Аликанте, города, наполненного светом, культурой и традициями…
$432,102
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Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Новый жилой комплекс в Аликанте с панорамным видом Этот комплекс воплощает в себе с…
$306,901
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Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Современные двухуровневые апартаменты-лофты в центре Аликанте Эксклюзивный новый пр…
$371,124
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Просторная отремонтированная квартира площадью 82 м² в районе Хуана XXIII — идеальный вариан…
$161,818
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Дом 6 комнат в Аликанте, Испания
Дом 6 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 245 м²
Откройте для себя дом своей мечты на курортном пляже Плайя-де-Сан-Хуан в Аликанте. Этот потр…
$1,10 млн
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Откройте для себя эксклюзивную новую застройку в Аликанте с современными квартирами на 1, 2 …
$300,519
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Продается уютная квартира в Каролинас Альтас, на улице Генерал Эспартеро. Жилая площадь сост…
$167,597
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Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Расположенные на улице Викенте Александре в самом центре Аликанте, эти просторные квартиры п…
$347,263
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Квартира 2 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 2 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Откройте для себя эксклюзивное предложение новостроек в Аликанте с современными квартирами н…
$246,194
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Пентхаус 2 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Откройте для себя эксклюзивную новую застройку в Аликанте с современными квартирами на 1, 2 …
$272,779
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Предлагаем просторную и хорошо спланированную квартиру на высоком этаже здания, где свет, пр…
$647,272
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Откройте для себя Эстелу, эксклюзивный жилой комплекс от AEDAS Homes, где предлагаются кварт…
$284,337
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Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Квартира на первом этаже, готовая к заселению, с парковочным местом и бассейном, расположена…
$433,719
НДС
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,18 млн
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Эксклюзивный жилой комплекс всего на 8 квартир в самом центре Аликанте, с парковочными места…
$333,345
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Представляем вашему вниманию уютную и светлую квартиру, расположенную в районе Virgen del Re…
$139,857
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Пентхаус 3 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Откройте для себя эксклюзивную новостройку в Аликанте с современными квартирами на 1, 2 и 3 …
$312,077
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Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 3/5
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Аликанте. А…
$317,857
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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