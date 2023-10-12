Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Аликанте

Жильё в Аликанте, Испания

квартиры
318
дома
55
373 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Продаётся квартира на 1 этаже, 83 м2,  с мебелью и бытовой техникой в новом доме! 2013 …
€199,000
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 1 045 м²
€3,90 млн
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 132 м²
€279,000
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 92 м²
€449,000
Квартира с лифтом, с террасой, со стенным шкафом в Аликанте, Испания
Квартира с лифтом, с террасой, со стенным шкафом
Аликанте, Испания
Площадь 102 м²
€315,000
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 100 м²
€1,000
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 6
Площадь 350 м²
Фантастическая индивидуальная вилла в Кальпе, расположенная очень близко ко всем видам услуг…
€750,000
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Аликанте, Испания
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
Отличная вилла в Деэса-де-Кампоамор. До моря 800м.   Хотите получить консультацию? …
€1,25 млн
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аликанте, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1
Отличные строящиеся апартаменты в в районе Аликанте. До моря 2 км. Собственная терраса…
€185,000
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€235,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 3
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€245,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€285,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€285,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€193,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€195,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 3
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Аликанте Квартиры расположены в проекте с общими б…
€203,000
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом в Аликанте, Испания
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
Площадь 104 м²
€320,000
Пентхаус с террасой, со стенным шкафом, с Autobus в Аликанте, Испания
Пентхаус с террасой, со стенным шкафом, с Autobus
Аликанте, Испания
Площадь 114 м²
€170,000
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом в Аликанте, Испания
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
Площадь 169 м²
€1,600
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Referencia: 548 Отличная 2-спальная квартира в живописном Аликанте! Эта просторная квартир…
€109,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Аликанте, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Предлагаем к покупке Красивый таунхаус с террасой в Дрим Хиллс, Лос Альтос Таунхаус площа…
€169,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с c ремонтом в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с c ремонтом
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3
Апартаменты в Мар Асуль площадью 56 м2 состоят из гостиной-столовой, двух спален, ванной …
€145,000
Квартира с балконом, с лифтом, с подсобным помещением в Аликанте, Испания
Квартира с балконом, с лифтом, с подсобным помещением
Аликанте, Испания
Площадь 145 м²
€1,300
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 178 м²
€790,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Аликанте, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
Площадь 174 м²
€235,000
Квартира с балконом, с Alarma, с Autobus в Аликанте, Испания
Квартира с балконом, с Alarma, с Autobus
Аликанте, Испания
Площадь 129 м²
€216,000
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€129,000
Квартира 5 комнат в Аликанте, Испания
Квартира 5 комнат
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Площадь 901 м²
Участок Строительство Проект Действительное Строительство Лицензия Цена 990000 EUR IVA Роск…
€4,60 млн
Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Площадь 831 м²
Массив
€2,83 млн
Квартира 5 комнат в Аликанте, Испания
Квартира 5 комнат
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Массив
€6,02 млн

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти