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Жильё в Los Alcazares, Испания

квартиры
35
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75
139 объектов найдено
Дом 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новую виллу в городе Los Alcazares.Дом с современным дизайном, площадью 103…
€325,000
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Дом 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новую виллу в городе Los Alcazares.Дом в два этажа с современным дизайном, …
€550,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Апартаменты с 2 спальнями с видом на поле для гольфа и недалеко от моря в Лос-Алькасарес. Ап…
€149,900
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Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Новые виллы с частным бассейном рядом с морем в Лос-Алькасарес
€293,000
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Вилла 2 спальни с террасой в Los Alcazares, Испания
Вилла 2 спальни с террасой
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Таунхаусы с 2 спальнями и гаражом в Лос-Алькасарес. Двухквартирные дома с 2 спальнями на уча…
€210,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с сауной в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с сауной
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Виллы с 3 спальнями рядом с морем и полем для гольфа в Лос-Алькасарес
€361,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с сауной в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с сауной
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Виллы с 3 спальнями в Лос-Алькасарес. Виллы с 3 спальнями на участке площадью 350 м2 в Лос-А…
€339,900
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Квартира 2 спальни с террасой в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни с террасой
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Квартиры с 2 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес. Квартиры и пентхаусы с 2 или 3 спаль…
€219,000
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Квартира 3 спальни с террасой в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни с террасой
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Квартиры с 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес. НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЕВРО РОДЕ Нов…
€265,000
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Пентхаус 2 спальни с террасой, с сауной в Los Alcazares, Испания
Пентхаус 2 спальни с террасой, с сауной
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Пентхаус с 2 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес. НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЕВРО РОДЕ Нов…
€270,000
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Квартира 2 спальни с террасой в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни с террасой
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Апартаменты с 2 спальнями на первом этаже на поле для гольфа в Лос-Алькасарес. Квартиры с 2 …
€209,000
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Вилла 3 спальни с террасой в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Таунхаусы с 3 спальнями рядом с полем для гольфа и пляжем в Лос-Алькасарес. Двухквартирные в…
€349,900
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Пентхаус 3 спальни с террасой, с сауной в Los Alcazares, Испания
Пентхаус 3 спальни с террасой, с сауной
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Пентхаусы с 3 спальнями на поле для гольфа рядом с пляжем в Лос-Алькасарес. Пентхаусы, апар…
€329,000
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Квартира 2 спальни с террасой в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни с террасой
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Апартаменты с 2 спальнями на поле для гольфа недалеко от пляжа в Лос-Алькасарес. Квартиры с…
€235,000
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Вилла 3 спальни с террасой в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Отдельные виллы с 3 спальнями на поле для гольфа рядом с пляжем в Лос-Алькасарес. Отдельные…
€519,000
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Вилла 3 спальни с террасой в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Отдельные виллы с 3 спальнями рядом с полем для гольфа и пляжем в Лос-Алькасарес. Отдельные …
€389,900
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Вилла 3 спальни с террасой в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Двухквартирные дома с 3 спальнями в современном стиле в Лос-Алькасаресе. Двухквартирные дома…
€389,900
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Дом 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 2/2
Представляем новую виллу в жилом комплексе от застройщика в городе Los Alcázares.В городе Lo…
€389,900
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Дом 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 2/2
Представляем новую виллу в жилом комплексе от застройщика в городе Los Alcázares.Вилла состо…
€419,900
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Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
Недвижимость с 3 спальнями и бассейнами в Лос Алькасарес, Коста Калида Недвижимость в Лос Ал…
€390,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€239,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€329,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Полуотдельные виллы в Лос-Алкасарес, Мурсия, Коста-Калида Разработка 16 объектов недвижимост…
€389,900
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€265,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€270,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€219,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
3-спальные дома недалеко от пляжа в Лос-Алькасаресе, Коста-Калида Эти дома расположены на пр…
€449,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Дома в Средиземноморском Стиле в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Отдельные дома находятся неда…
€289,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Квартиры Возле Гольф-Поля в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Стильные квартиры в Лос-Алькасарес…
€235,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Los Alcazares, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Квартиры Возле Гольф-Поля в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Стильные квартиры в Лос-Алькасарес…
€329,000
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