ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Недвижимость в 18 странах
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Число комнат:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Los Alcazares
Жильё в Los Alcazares, Испания
квартиры
35
дома
75
Очистить
139 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
4
2
103 м²
2
Представляем Вам новую виллу в городе Los Alcazares.Дом с современным дизайном, площадью 103…
€325,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
4
2
121 м²
2
Представляем Вам новую виллу в городе Los Alcazares.Дом в два этажа с современным дизайном, …
€550,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Los Alcazares, Испания
2
2
65 м²
Апартаменты с 2 спальнями с видом на поле для гольфа и недалеко от моря в Лос-Алькасарес. Ап…
€149,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Los Alcazares, Испания
3
2
54 м²
Новые виллы с частным бассейном рядом с морем в Лос-Алькасарес
€293,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 2 спальни с террасой
Los Alcazares, Испания
2
2
74 м²
Таунхаусы с 2 спальнями и гаражом в Лос-Алькасарес. Двухквартирные дома с 2 спальнями на уча…
€210,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с террасой, с сауной
Los Alcazares, Испания
3
2
110 м²
Виллы с 3 спальнями рядом с морем и полем для гольфа в Лос-Алькасарес
€361,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с террасой, с сауной
Los Alcazares, Испания
3
2
108 м²
Виллы с 3 спальнями в Лос-Алькасарес. Виллы с 3 спальнями на участке площадью 350 м2 в Лос-А…
€339,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с террасой
Los Alcazares, Испания
2
2
95 м²
Квартиры с 2 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес. Квартиры и пентхаусы с 2 или 3 спаль…
€219,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с террасой
Los Alcazares, Испания
3
2
129 м²
Квартиры с 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес. НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЕВРО РОДЕ Нов…
€265,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни с террасой, с сауной
Los Alcazares, Испания
2
2
95 м²
Пентхаус с 2 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес. НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЕВРО РОДЕ Нов…
€270,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с террасой
Los Alcazares, Испания
2
2
74 м²
Апартаменты с 2 спальнями на первом этаже на поле для гольфа в Лос-Алькасарес. Квартиры с 2 …
€209,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с террасой
Los Alcazares, Испания
3
2
112 м²
Таунхаусы с 3 спальнями рядом с полем для гольфа и пляжем в Лос-Алькасарес. Двухквартирные в…
€349,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни с террасой, с сауной
Los Alcazares, Испания
3
2
93 м²
Пентхаусы с 3 спальнями на поле для гольфа рядом с пляжем в Лос-Алькасарес. Пентхаусы, апар…
€329,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с террасой
Los Alcazares, Испания
2
2
68 м²
Апартаменты с 2 спальнями на поле для гольфа недалеко от пляжа в Лос-Алькасарес. Квартиры с…
€235,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с террасой
Los Alcazares, Испания
3
2
108 м²
Отдельные виллы с 3 спальнями на поле для гольфа рядом с пляжем в Лос-Алькасарес. Отдельные…
€519,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с террасой
Los Alcazares, Испания
3
2
121 м²
Отдельные виллы с 3 спальнями рядом с полем для гольфа и пляжем в Лос-Алькасарес. Отдельные …
€389,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с террасой
Los Alcazares, Испания
3
2
141 м²
Двухквартирные дома с 3 спальнями в современном стиле в Лос-Алькасаресе. Двухквартирные дома…
€389,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
4
2
151 м²
2/2
Представляем новую виллу в жилом комплексе от застройщика в городе Los Alcázares.В городе Lo…
€389,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
4
2
151 м²
2/2
Представляем новую виллу в жилом комплексе от застройщика в городе Los Alcázares.Вилла состо…
€419,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
3
141 м²
2
Недвижимость с 3 спальнями и бассейнами в Лос Алькасарес, Коста Калида Недвижимость в Лос Ал…
€390,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
97 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€239,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
97 м²
Просторные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем в Лос Алькасарес Коста Калида Жилой ком…
€329,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа
Los Alcazares, Испания
3
2
141 м²
Полуотдельные виллы в Лос-Алкасарес, Мурсия, Коста-Калида Разработка 16 объектов недвижимост…
€389,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
129 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€265,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
99 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€270,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
95 м²
Просторные апартаменты в комплексе с общим бассейном рядом с полем для гольфа в Лос-Алькасар…
€219,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
132 м²
3-спальные дома недалеко от пляжа в Лос-Алькасаресе, Коста-Калида Эти дома расположены на пр…
€449,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
109 м²
Дома в Средиземноморском Стиле в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Отдельные дома находятся неда…
€289,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
3
2
68 м²
Квартиры Возле Гольф-Поля в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Стильные квартиры в Лос-Алькасарес…
€235,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Los Alcazares, Испания
4
2
93 м²
Квартиры Возле Гольф-Поля в Лос-Алькасарес, Коста-Калида. Стильные квартиры в Лос-Алькасарес…
€329,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL