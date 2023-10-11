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Жильё в Мадриде, Испания

Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
74
Мадрид
18
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
15
Алькобендас
3
77 объектов найдено
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 408 м²
Этаж 5
🌇PENTHOUSE FOR SALE🌇SALAMANCA, MADRID🌇 5,250,000€ 408m2 5th floor 4 bedrooms …
€5,25 млн
Квартира 3 спальни в центре города, с видеонаблюдением, с видом на город в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 3 спальни в центре города, с видеонаблюдением, с видом на город
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 3
Площадь 75 м²
Этаж 4
Красивая, светлая квартира в престижном районе Саламанка в Мадриде! Расположена в городе…
€510,000
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Мадрид, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Мадрид, Испания
Комнаты 4
Площадь 62 м²
Квартира с туристической лицензией после капитального ремонта с полной меблировкой и бытовой…
€320,000
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Мадрид, Испания
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Квартира после капитального ремонта, (март 2018г) расположенная в отреставрированном здании …
€470,000
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Мадрид, Испания
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Мадрид, Испания
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Новый проект качественного ЖК высотой 85 метров, в котором разместятся 303 квартиры с 1, 2 и…
€295,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 3/5
Apartment for sale in Matadero area, Madrid 360,000 euros 70m2 2 bedrooms 2 bath…
€360,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 3/7
🌇Apartment for sale in the Montaban area, central Madrid🌇 2,950,000€ 180m2 3 bedroo…
€2,95 млн
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 2/5
Apartment for sale in the Goya area, central Madrid 590,000€ 65m2 2 bedrooms 2 b…
€590,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 6/7
Продажа квартиры  в районе Чамартин, центр Мадрида 495,000€ 70м2 2 спальни 2 ван…
€495,000
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продажа двух квартир в районе Ронда-де-Аточа, имеет отличное расположение, с видом на здание…
€510,000
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Этаж 8/8
Продажа пентхауса! центр Мадрида 1,295,000€ Получение золотой визы инвестора! 220м2 4 …
€1,30 млн
Квартира 2 спальни с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Продается прекрасная 2-комнатная квартира в одной из лучших урбанизаций в Энсинар-де-лос-Ре…
€775,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Красивый дом с южной ориентацией в одной из лучших урбанизаций Энсинар-де-лос-Рейес (Ла-Мор…
€790,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Фантастическая недвижимость, расположенная в самом новом жилом комплексе в Сото де Ла Морал…
€750,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Просторная и светлая квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, площадью 116 м2, в район…
€585,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Эксклюзивный пентхаус с террасой площадью 30 м расположен в Лас Таблас (Мадрид), в роскошно…
€610,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Великолепная квартира на первом этаже с садом, расположенная в Санчинарро (Мадрид), с 2 спа…
€575,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Красивая квартира на первом этаже с собственным садом площадью 196 м2 с газоном, деревьями …
€740,000
Квартира 2 спальни в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Недавно отремонтированный дом, расположенный в классическом здании на улице Хуан Браво, в с…
€550,000
Квартира 2 спальни в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Продается отличная квартира на одной из лучших улиц Мадрида Calle Ortega y Gasset в районе …
€620,000
Квартира 2 спальни в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Великолепный дом, расположенный в районе Саламанка.Расположенный на 2-ом этаже хорошего зда…
€715,000
Квартира 2 спальни в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Отремонтированная квартира площадью 85 м2 с роскошными характеристиками на одной из самых п…
€760,000
Квартира 2 спальни в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 2
Совершенно новый дом с высококачественной отделкой, расположенный в самом центре района Сал…
€750,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Красивый пентхаус в закрытом поселке. Расположен в Encinar de los Reyes, северная и южная с…
€665,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Просторная квартира с двумя спальнями и двумя ванными комнатами в Кампо де лас Насьонес в ж…
€595,000
Квартира 4 спальни с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 4 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 4
Площадь 153 м²
Дома с 1, 2, 3 и 4 спальнями, а также пентхаусы с 1, 3 и 4 спальнями. Закрытый комплекс с б…
€730,000
Дом 4 спальни с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Замечательный отремонтированный угловой таунхаус в одном из лучших жилых районов Лас Розас …
€580,000
Дом 6 спален с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Дом 6 спален с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 6
Площадь 285 м²
Дом в таунхаусе в отличном состоянии в тихом районе Мадрида (Лас Розас).Площадь объекта сос…
€635,000
Дом 4 спальни с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 4
Площадь 216 м²
Дом с террасой, расположенный в тихом районе в самом центре Трес Кантос (Мадрид). Отличное …
€520,000
Дом 5 спален с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 5
Площадь 333 м²
Фантастический угловой таунхаус, расположенный в Сото де Виньюэлас, Трес Кантос (Мадрид), н…
€629,000

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Параметры недвижимости в Мадриде, Испания

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