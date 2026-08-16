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Жилье в автономном сообществе Мадрид, Испания

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Мадрид
204
Алькобендас
8
Galapagar
3
225 объектов найдено
Квартира в Аранхуэс, Испания
Квартира
Аранхуэс, Испания
$260,044
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Эта квартира с внешней отделкой находится в самом сердце района Просперидад и предлагает иде…
$645,486
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Квартира 4 спальни в Алькобендас, Испания
Квартира 4 спальни
Алькобендас, Испания
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Этот элегантный угловой таунхаус в Эль-Сото-де-ла-Моралеха расположен в частном жилом компле…
$1,50 млн
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Квартира 4 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 4 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 4
Площадь 157 м²
Этот объект, первый в нашей эксклюзивной коллекции, воплощает в себе неповторимый характер, …
$3,85 млн
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Квартира 5 спален в Алькобендас, Испания
Квартира 5 спален
Алькобендас, Испания
Количество спален 5
Площадь 411 м²
Этот потрясающий таунхаус площадью 411 м² занимает три уровня и идеально сочетает в себе сов…
$1,85 млн
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Квартира 3 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 3 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Эта внутренняя квартира площадью 134 м2 расположена на четвертом этаже здания 1950 года пост…
$1,85 млн
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Расположенная в самом сердце Чамбери, одного из самых характерных и традиционных районов Мад…
$1,00 млн
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Квартира 4 спальни в Алькобендас, Испания
Квартира 4 спальни
Алькобендас, Испания
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Этот великолепный дуплекс, расположенный на третьем этаже современного и элегантного здания …
$1,68 млн
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Квартира на 4-м этаже в здании 1928 года постройки с лифтом и консьержем, расположенном в ра…
$756,553
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 142 м²
Расположенная на восьмом этаже представительного здания на Пасео де ла Кастельяна, эта кварт…
$1,47 млн
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Квартира 3 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 3 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Эта меблированная квартира расположена на втором этаже классического здания 1950-х годов пос…
$1,49 млн
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Квартира на первом этаже в районе Арапилес города Чамбери, Мадрид. Площадь 60 м² (кадас…
$639,981
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Отремонтированная квартира площадью 50 м² в районе Листа в Мадриде. Первый этаж, здание…
$734,404
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Этот дом в одном из самых престижных районов Мадрида представляет собой идеальное сочетание …
$972,924
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Квартира 5 спален в Мадрид, Испания
Квартира 5 спален
Мадрид, Испания
Количество спален 5
Площадь 235 м²
Эта резиденция расположена на втором этаже здания 1957 года постройки, построенного в районе…
$3,97 млн
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Расположенная на первом этаже хорошо ухоженного дома 1983 с лифтом и консьерж-сервисом, эта …
$1,41 млн
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Эта недавно отремонтированная квартира расположена в престижном районе Листа, в популярном р…
$1,42 млн
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Квартира 3 спальни в Алькобендас, Испания
Квартира 3 спальни
Алькобендас, Испания
Количество спален 3
Площадь 217 м²
Эти впечатляющие апартаменты на первом этаже расположены в частном жилом комплексе в Ла Мора…
$1,56 млн
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Расположен по адресу: Нуньес де Бальбоа, 57, район Реколетос – Саламанка, Мадрид. Площа…
$2,17 млн
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Дом 5 комнат в Торрелодонес, Испания
Дом 5 комнат
Торрелодонес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Виллы в Торрелодонесе, Мадрид, рядом с природой и всей инфраструктурой Район Лас-Мариас в То…
$1,29 млн
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Квартира на втором этаже в здании 1928 года постройки с лифтом и консьержем. Площадь кв…
$791,525
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Квартира 3 спальни в Алькобендас, Испания
Квартира 3 спальни
Алькобендас, Испания
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Этот великолепный угловой таунхаус в Эль-Сото-де-ла-Моралеха — идеальный дом для семей. Он о…
$1,45 млн
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Эти светлые апартаменты с окнами на восток расположены на пятом этаже здания с лифтом в попу…
$1,28 млн
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Вилла в Мадрид, Испания
Вилла
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Эта квартира расположена на втором этаже классического здания 1920-х годов постройки, на ули…
$1,19 млн
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Дом 6 комнат в Торрелодонес, Испания
Дом 6 комнат
Торрелодонес, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 271 м²
Виллы в Торрелодонесе, Мадрид, рядом с природой и всей инфраструктурой Район Лас-Мариас в То…
$1,63 млн
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Квартира 3 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 3 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Эта квартира, расположенная на улице Алькальде Сайнс де Баранда в районе Ретиро на Ибице, Ма…
$1,36 млн
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Эта недвижимость площадью 84 м² (по кадастру) расположена в классическом здании в одном из с…
$1,07 млн
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Квартира 2 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 2 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Элегантность и свет в самом сердце Мадрида В одном из самых привилегированных районов в це…
$1,11 млн
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Квартира 3 спальни в Мадрид, Испания
Квартира 3 спальни
Мадрид, Испания
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Эта кадастровая квартира площадью 161 м2 расположена на втором этаже здания 1966 года постро…
$2,39 млн
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Дом 6 комнат в Торрелодонес, Испания
Дом 6 комнат
Торрелодонес, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 289 м²
Виллы с качественными характеристиками в Лас-Мариас, Торрелодонес Проект, расположенный в сп…
$1,23 млн
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Типы недвижимости в автономном сообществе Мадрид

квартиры
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Параметры недвижимости в автономном сообществе Мадрид, Испания

с видом на горы
Недорогая
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