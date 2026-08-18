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Жилье в Хавее, Испания

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89
259 объектов найдено
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Вилла в стиле Ибицы с роскошными удобствами в Хавеа Эксклюзивный средиземноморский …
$2,37 млн
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Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Эта отреставрированная вилла в Хавее предлагает 150 м² жилой площади на участке в 1000 м². В…
$715,980
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Квартира 3 спальни в Хавея, Испания
Квартира 3 спальни
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Полностью отремонтированная квартира в современном стиле на первом этаже с лифтом в городско…
$429,829
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Откройте для себя новый дом в нескольких минутах от пляжа. Этот жилой комплекс входит в триф…
$482,564
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Квартира 3 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Откройте для себя ваш новый дом всего в нескольких минутах от пляжа. Этот жилой комплекс явл…
$591,791
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Дом 5 комнат в Хавея, Испания
Дом 5 комнат
Хавея, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 796 м²
Количество этажей 2
Современный дом в Хавеа находится всего в 2,6 км от пляжаЖилая площадь: 796 м2.Площадь участ…
$1,88 млн
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TekceTekce
Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Современная новая вилла у моря в Хавеа Эксклюзивная средиземноморская жизнь в Хавеа Откр…
$1,68 млн
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Квартира 3 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в привилегированной части Хавеи, между Средиземн…
$542,090
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Пентхаус 3 комнаты в Хавея, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в одной из самых востребованных…
$904,776
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Квартира 3 спальни в Хавея, Испания
Квартира 3 спальни
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 177 м²
Ваш новый дом в нескольких минутах от пляжа состоит из 4 фаз, первые две уже строятся, а все…
$649,484
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Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Прекрасная вилла с видом на море и панорамным видом в очень тихом жилом районе. Эта нед…
$796,169
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Дом 7 комнат в Хавея, Испания
Дом 7 комнат
Хавея, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 639 м²
Количество этажей 2
Представляем шикарную виллу в средиземноморском стиле в городе Хавеа. Хавеа – тихий курортны…
$2,56 млн
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Квартира 3 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Ощутите средиземноморский образ жизни в вашем новом доме в Хавее. В продаже — эксклюзивный …
$641,492
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Пентхаус 3 комнаты в Хавея, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Откройте для себя эксклюзивную новостройку, расположенную в одном из самых желанных и популя…
$971,662
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Квартира 3 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в привилегированном районе Хавеи, между Средизем…
$507,415
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Квартира 2 спальни в Хавея, Испания
Квартира 2 спальни
Хавея, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Бутиковые новостройки в Хавеа, недалеко от пляжа и центра города Эксклюзивная жизнь…
$406,379
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Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 4
Площадь 468 м²
Современная новая вилла с роскошными удобствами в Хавеа Современная средиземноморская жизн…
$2,58 млн
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Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 4
Площадь 677 м²
Расположенная в престижном районе Гранаделья в Хавее, эта роскошная вилла является настоящей…
$5,31 млн
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Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 4
Площадь 217 м²
Вилла в Хавеа, готовая к реконструкции, расположена в стратегически выгодном районе, окружен…
$721,707
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Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Новая роскошная вилла в Хавее (Jávea/Xàbia) – район Портиксоль Современный стиль • Панора…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в привилегированном районе Хавеи, между Средизем…
$514,350
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Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Вилла в стиле Ибицы с роскошными удобствами в ХавеаЭксклюзивный средиземноморский дизайн ряд…
$2,37 млн
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Квартира 4 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 4 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Откройте для себя новый дом в нескольких минутах от пляжа. Этот жилой комплекс входит в триф…
$1,00 млн
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Квартира 2 спальни в Хавея, Испания
Квартира 2 спальни
Хавея, Испания
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Бутиковые новостройки в Хавеа, недалеко от пляжа и центра города Эксклюзивная жизнь на сев…
$573,125
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Квартира 2 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 2 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Воплотите мечту о Средиземноморье в Azure: пляж, дизайн и эксклюзивность рядом с пляжем Арен…
$417,259
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Квартира 2 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 2 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в одном из самых привилегированных районов Хавеи…
$560,583
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Пентхаус 3 комнаты в Хавея, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и открытыми зонами в Хавее Квартиры расположены в Хавее – в обжит…
$558,082
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Вилла в Хавея, Испания
Вилла
Хавея, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Роскошная вилла в стиле Ибицы с панорамным видом в Лас-Ладерас, Хавеа Эксклюзивная современ…
$2,64 млн
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Квартира 3 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Расположенные в предпочтительном районе, ваши будущие апартаменты у моря предлагают тщательн…
$431,707
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Квартира 2 комнаты в Хавея, Испания
Квартира 2 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в одной из самых привилегированных зон Явеи, где…
$398,766
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