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Жильё в Xabia Javea, Испания

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25 объектов найдено
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Xabia Javea, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Xabia Javea, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 677 м²
Этаж 3/3
Изысканная просторная недвижимость с лифтом и бассейном в Хавеа Аликанте Дом в Хавее Аликант…
€4,50 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Xabia Javea, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Xabia Javea, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 472 м²
Количество этажей 3
Частный Дом с Частным Бассейном Рядом с Пляжем в Аликанте Хавеа В двухуровневом доме есть 3 …
€1,10 млн
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Xabia Javea, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Xabia Javea, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 321 м²
Этаж 2/2
Готовая Вилла с Видом на Море в Хавее на Участке Площадью 712 м² Вилла расположена в Хавее –…
€3,50 млн
Дом 3 спальни у моря в Xabia Javea, Испания
Дом 3 спальни у моря
Xabia Javea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Эта красивая вилла имеет отличное расположение. Всего в 5 мин. на машине до знаменитого пляж…
€650,000
Квартира 3 комнаты в Xabia Javea, Испания
Квартира 3 комнаты
Xabia Javea, Испания
Комнаты 3
Площадь 88 м²
ПРОДАЖА КВАРТИР В ЖИЛОМ РАЙОНЕ СО ВСЕМИ УСЛУГАМИ В JVEA XBIA Новый жилой комплекс из 74 дом…
€261,779
Квартира 3 комнаты в Xabia Javea, Испания
Квартира 3 комнаты
Xabia Javea, Испания
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Вилла La Cala в Хавеа Менее чем в 1 километре от Средиземного моря это впечатляющая вилла с…
€747,204
Квартира 2 комнаты в Xabia Javea, Испания
Квартира 2 комнаты
Xabia Javea, Испания
Комнаты 2
Площадь 76 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ В JAVEA В 5 МИНУТАХ ОТ ПЛЯЖА ПОРТ И ЦЕНТР Новый жилой в нескольких минутах от п…
€288,575
Квартира 3 комнаты в Xabia Javea, Испания
Квартира 3 комнаты
Xabia Javea, Испания
Комнаты 3
Площадь 97 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ В JAVEA В 5 МИНУТАХ ОТ ПЛЯЖА ПОРТ И ЦЕНТР Новый жилой в нескольких минутах от п…
€407,097
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Xabia Javea, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Xabia Javea, Испания
Комнаты 3
Площадь 372 м²
€1,67 млн
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Xabia Javea, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Xabia Javea, Испания
Комнаты 3
Площадь 94 м²
€261,779
Вилла 5 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка в Xabia Javea, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка
Xabia Javea, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 734 м²
Этаж 3/3
Отдельная Просторная Вилла в Популярном месте в Хавеа, Аликанте Вилла находится в популярном…
€3,49 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Xabia Javea, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Xabia Javea, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Этаж 3/3
Отдельная Вилла с Видом на Море и Личным Бассейном Рядом с Пляжем в Хавеа, Аликанте Эта вилл…
€4,00 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с подсобным помещением, с Fitted Wardrobes в Xabia Javea, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с подсобным помещением, с Fitted Wardrobes
Xabia Javea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Роскошная вилла на продажу в Хавеа, Коста Бланка Главный дом вращается вокруг просторной кух…
€1,48 млн
Дом 3 спальни у моря в Xabia Javea, Испания
Дом 3 спальни у моря
Xabia Javea, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 190 м²
Количество этажей 2
Представляем роскошную виллу на берегу моря в городе Хавеа. Хавеа – тихий курортный город на…
€4,85 млн
Дом 6 спален у моря в Xabia Javea, Испания
Дом 6 спален у моря
Xabia Javea, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 639 м²
Количество этажей 2
Представляем шикарную виллу в средиземноморском стиле в городе Хавеа. Хавеа – тихий курортны…
€2,25 млн
Дом 5 спален у моря в Xabia Javea, Испания
Дом 5 спален у моря
Xabia Javea, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Предлагаем виллу с захватывающими видами на море в окружении красивого сада с фруктовыми дер…
€990,000
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кладовой в Xabia Javea, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кладовой
Xabia Javea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 012 м²
Продается отличная вилла с панорамным видом и рядом со всеми услугами. Имеет участок 1012 м2…
€449,000
Вилла 5 спален с балконом, с террасой, с садом в Xabia Javea, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с террасой, с садом
Xabia Javea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 335 м²
Роскошная новая вилла в Хавее площадью 335 м2.  Расположена в долине Pinomar с видом на…
€1,20 млн
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в Xabia Javea, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Xabia Javea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Апартаменты рядом с пляжем в Хавеа, Коста Бланка. Жилой дом состоит из 58 домов с спальнями …
€342,000
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в Xabia Javea, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Xabia Javea, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Апартаменты рядом с пляжем в Хавеа, Коста Бланка. Жилой дом состоит из 58 домов с спальнями …
€262,000
Дом 4 спальни у моря в Xabia Javea, Испания
Дом 4 спальни у моря
Xabia Javea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с фантастическим видом на море расположена на холме в элитном районе Хавеи и…
€3,99 млн
Дом 3 спальни у моря в Xabia Javea, Испания
Дом 3 спальни у моря
Xabia Javea, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Новая просторная вилла в элитном районе Javea - одном из самых красивых мест на побережье Ко…
€685,000
Дом 3 спальни у моря в Xabia Javea, Испания
Дом 3 спальни у моря
Xabia Javea, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Красивая вилла в престижном жилом районе Javea - одном из самых красивых мест на побережье К…
€685,000
Дом 4 спальни у моря, с личным бассейном в Xabia Javea, Испания
Дом 4 спальни у моря, с личным бассейном
Xabia Javea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 796 м²
Количество этажей 2
Современный дом в Хавеа находится всего в 2,6 км от пляжаЖилая площадь: 796 м2.Площадь участ…
€1,65 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Xabia Javea, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Xabia Javea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Эксклюзивное предложение!  Вилла в Испании в современном стиле с панорамным видом на до…
€999,800
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