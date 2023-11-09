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Жильё в Жирона, Испания

Lower Emporda
215
Кастель-Пладжа-де-Аро
119
Selva
47
Sant Antoni
33
Upper Emporda
22
Льорет-де-Мар
22
Girones
21
Tossa de Mar
13
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307 объектов найдено
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Tossa de Mar, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,62 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Tossa de Mar, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 339 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,85 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Tossa de Mar, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 357 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,32 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Tossa de Mar, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 314 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,30 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Tossa de Mar, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 412 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,65 млн
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Площадь 1 705 м²
Этаж 4/4
Продается современная вилла в недостроенном состоянии, с великолепным огромным участком и ви…
€10,50 млн
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Girones, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Girones, Испания
Количество спален 5
Площадь 560 м²
Эффектное новое строительство односемейного дома, который будет построен в великолепной бухт…
€3,12 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Girones, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Girones, Испания
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Очаровательный таунхаус, расположенный в Эль-Порт-де-ла-Сельва, в Альт-Эмпорде, Жирона. Мале…
€825,000
Квартира 2 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Апартаменты с видом на море в привилегированном районе залива Альтеа. Прекрасные апарта…
€350,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Lower Emporda, Испания
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Площадь 143 м²
Этаж 3/3
Комфортабельная квартира с 4 спальнями и с превосходным видом на море, расположенная в прест…
€890,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cadaques, Испания
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cadaques, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2/3
Апартаменты в Ла-Сеньюэле, Пунта-Прима. Салон, открытая кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты, …
€545,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Этаж 2/2
Продается уютный солнечный дом после капитальной реформы, расположенный в тихой, зеленой урб…
€480,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Количество этажей 2
Уютный городской двухуровневый дом с 4 спальнями, расположенный в тихом и зеленом районе, в …
€700,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 271 м²
Количество этажей 3
Прекрасный светлый трехуровневый дом, расположенный на абсолютно плоском участке, в пешей до…
€970,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Площадь 409 м²
Количество этажей 3
Элегантная современная вилла с видом на море, расположенная в престижной урбанизации Торре В…
€2,95 млн
Дом 4 спальни с Pool, с terrassa, с condition в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с Pool, с terrassa, с condition
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Площадь 432 м²
  Шикарная вилла в панорамным видом на море, находится в урбанизации рядом с центром город…
€750,000
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Шикарная вилла в привилегированной урбанизации в Льорет де Мар с шикарными видами на горы и …
€650,000
Дом 4 спальни с гаражом, с садом, с Pool в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с гаражом, с садом, с Pool
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Площадь 329 м²
Превосходный новый дом с впечатляющим видом на море. Это удивительный дом, здесь даже из гар…
€1,25 млн
Дом 1 спальня с садом, с Pool, с terrassa в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 1 спальня с садом, с Pool, с terrassa
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 1
Новая современная трехэтажная вилла построена в 2014 году по индивидуальному дизайнерскому …
€1,22 млн
Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Tossa de Mar, Испания
Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 6
Площадь 406 м²
Трехэтажный дом расположен на участке 1350 м2. Общая площадь дома 406 м2. В доме 6 спален и …
€1,20 млн
Дом 2 спальни с гаражом, с садом, с Pool в Roses, Испания
Дом 2 спальни с гаражом, с садом, с Pool
Roses, Испания
Количество спален 2
Площадь 170 м²
Средиземноморская вилла 2000 года постройки с панорамным видом на город и горы. Дом состоит …
€1,20 млн
Дом 5 спален с гаражом, с садом, с Pool в Castello d Empuries, Испания
Дом 5 спален с гаражом, с садом, с Pool
Castello d Empuries, Испания
Количество спален 5
Площадь 425 м²
Чудесный дом в окружении зелени с захватывающим видом на море и город. Дом построен в один э…
€1,20 млн
Дом 3 спальни с гаражом, с садом, с Pool в Palau-saverdera, Испания
Дом 3 спальни с гаражом, с садом, с Pool
Palau-saverdera, Испания
Количество спален 3
Шикарная вилла на Коста Браве с системой "умный дом". Ремонт сделан из дорогих материалов, у…
€1,38 млн
Дом 5 спален с гаражом, с садом, с Pool в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с гаражом, с садом, с Pool
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Площадь 273 м²
Отличный дом в Sant Antoni de Calonge( Puig Ses Forqes) в 1500 метрах от пляжа. Площадь дом…
€950,000
Дом 7 спален с садом, с terrassa в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 7 спален с садом, с terrassa
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 7
Площадь 517 м²
  Двухэтажная вилла с туристической лицензией расположена на участке земли площадью 2306 м…
€625,000
Дом 5 спален с садом, с Pool, с terrassa в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 5 спален с садом, с Pool, с terrassa
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 5
Площадь 458 м²
Вилла расположена в престижном районе недалеко от пляжа Кала Каньельес. Вилла имеет незабыва…
€1,49 млн
Дом 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa в l Escala, Испания
Дом 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
l Escala, Испания
Количество спален 3
Площадь 245 м²
  Современные дома расположенные в привилегированном районе Кала Монтго, Л´Эскала. Они был…
€1,05 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с садом, с Pool в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с садом, с Pool
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 373 м²
Великолепная вилла в средиземноморском стиле на побережье Коста Брава с невероятным видом на…
€690,000
Дом 5 спален с Pool, с terrassa в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с Pool, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Площадь 450 м²
  Эта новая вилла расположена в престижной урбанизации Mas Nou в 2 км от центра Плайя де А…
€1,55 млн
Дом 3 спальни с мебелью, с садом, с Pool в Tossa de Mar, Испания
Дом 3 спальни с мебелью, с садом, с Pool
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 280 м²
  Дом находится в элитном месте и построен с самых лучших материалов. В настоящий момент это…
€1,50 млн

Типы недвижимости в Жирона

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Жирона, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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