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Жилье в Жироне, Испания

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Льорет-де-Мар
85
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
47
Кастель-Пладжа-де-Аро
36
Бланес
38
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256 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 5
Квартиры на первой линии пляжа в престижном районе Жироны Пладжа-де-Аро — один из самых вост…
$1,74 млн
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Таунхаус 5 комнат в Begur, Испания
Таунхаус 5 комнат
Begur, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 318 м²
Количество этажей 3
New construction semi-detached house in a residential area of ​​Begur a few minutes from the…
Цена по запросу
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Таунхаус в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Таунхаус
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новые рекламные таунхаусы в научно-исследовательском центре S'AgaroНачало продажи 8 роскошны…
Цена по запросу
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 3 комнаты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Квартира 3 комнаты
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 1
Квартиры на первой линии пляжа в престижном районе Жироны Пладжа-де-Аро — один из самых вост…
$923,367
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Красивый одноэтажный дом с видом на море в урбанизации Кала Канейяс в городе Льорет де Мар.Б…
$1,04 млн
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Вилла в Santa Maria de Llorell, Испания
Вилла
Santa Maria de Llorell, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 476 м²
100% приватность!!! Прекрасная вилла в урбанизации города Тосса де Мар с большой территорией…
$2,94 млн
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Canyelles, Испания
Квартира 2 спальни
Canyelles, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Квартира с открытым видом, бассейном и гаражом в жилом комплексе – Льоре-де-МарСветлая кварт…
$325,236
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Квартира 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Откройте для себя побережье Коста-Брава из вашего нового дома в Льорет-де-МарОткройте для се…
$300,177
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Квартира 1 спальня в Canyelles, Испания
Квартира 1 спальня
Canyelles, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продаётся однокомнатная квартира в Льорет-де-Мар – тихий район, идеально подходящий для отды…
$117,443
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Вилла в Santa Maria de Llorell, Испания
Вилла
Santa Maria de Llorell, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Дом с ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ в классическом стиле, расположенный в эксклюзивном частном жил…
$1,43 млн
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 408 м²
Дом с ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ, полностью отремонтированный в урбанизации Рока Гросса города …
$975,587
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Квартира 2 комнаты в Castell dAro, Испания
Квартира 2 комнаты
Castell dAro, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и открытой кухней, оборудован…
$594,440
НДС
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 348 м²
ВОЗМОЖЕН ТОРГ!Дом на продажу, площадью 348 м2, построенный в 2001 году, с южной стороны, на …
$904,998
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Квартира 3 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2/3
This prestigious apartment features a living-dining room with a balcony and a fully equipped…
$571,349
НДС
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Квартира 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и полностью оборудованной кух…
$507,866
НДС
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Scat Realty
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 397 м²
Эксклюзивный дом с туристической лицензией в Кала Сан Франсеск – Бланес.В одном из самых жел…
$1,63 млн
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Светлая квартира в Льорет-де-Мар – с видом на море.Площадь: 165 м²Местоположение: Льорет-де-…
$692,431
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Таунхаус в Begur, Испания
Таунхаус
Begur, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
Эксклюзивный жилой комплекс из 27 таунхаусов, расположенный всего в 5 минутах ходьбы от цент…
$607,840
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Квартира 3 комнаты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Квартира 3 комнаты
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 1
Квартиры на первой линии пляжа в престижном районе Жироны Пладжа-де-Аро — один из самых вост…
$1,35 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Просторный и светлый двухквартирный дом в Монферране На первом этаже: гостиная, ванная ком…
$564,884
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Квартира в районе Феналс города Льорет де Мар.Расположена в тихом месте с видом на сад, в не…
$451,840
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Квартира 3 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/3
Эта престижная квартира включает в себя гостиную-столовую с балконом и полностью оборудованн…
$669,459
НДС
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Вилла в Serrabrava, Испания
Вилла
Serrabrava, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Дом с видом на море в урбанизации города Льорет де Мар - Серра Брава на побережье Коста Брав…
$1,85 млн
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Квартира 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Представляем вашему вниманию этот уютный двухуровневый пентхаус в Феналсе, одном из самых во…
$325,615
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Дом с ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ в городе Бланес.Этот дом площадью 120 м², расположенный всего …
$580,850
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Квартира 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и полностью оборудованной кух…
$473,238
НДС
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Квартира 3 комнаты в Жирона, Испания
Квартира 3 комнаты
Жирона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 5
Квартиры рядом с парком недалеко от площади Сьютат-де-Фигерас в Жироне Квартиры расположены …
$348,441
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Красивая вилла с видом на море и туристической лицензией. Эта великолепная недавно построен…
$1,69 млн
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Продается таунхаус в Льорет-де-МарВеликолепный трехуровневый таунхаус, расположенный в тихом…
$407,336
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Квартира 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и открытой кухней, оборудован…
$588,669
НДС
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Типы недвижимости в Жироне

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Жироне, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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