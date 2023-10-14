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61 объект найдено
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Дом 6 спален с кондиционером
Godelleta, Испания
6
3
260 м²
2
€215,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с condition, с tech
Catarroja, Испания
2
2
86 м²
Referencia: 508 Хорошая отремонтированная квартира расположенная на улице Перис-и-Валеро, н…
€262,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Canet d en Berenguer, Испания
4
2
133 м²
5/6
Апартаменты в два этажа в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в…
€380,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Canet d en Berenguer, Испания
3
2
86 м²
4/6
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Canet d'en …
€255,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Canet d en Berenguer, Испания
3
2
86 м²
3/6
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Canet d'en …
€240,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Canet d en Berenguer, Испания
3
2
86 м²
2/6
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Canet d'en …
€225,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Canet d en Berenguer, Испания
3
2
86 м²
1/6
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Canet d'en …
€235,000
Рекомендовать
Дом 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Comarca de Valencia, Испания
2
131 м²
2
Уютный дом в скандинавском стиле с большим земельным участком в аг Ратичи. Местоположение: …
€47,467
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Gandia, Испания
3
2
89 м²
Жилой комплекс, состоящий из квартир с 1, 2 и 3 спальнями, расположенный в Хересе, Валенсия,…
€278,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с мебелью, с террасой, с личным бассейном
Casinos, Испания
6
3
325 м²
Роскошный современный дом в городе Casinos, что в сорока минутах от Валенсии.Это прекрасное …
€440,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кладовой, с Lift, с Home appliances
Comarca de Valencia, Испания
1
1
64 м²
Продается квартира в совершенно новом доме, построенном в 2023 году. В квартире Вы найдете п…
€190,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Comarca de Valencia, Испания
4
2
116 м²
Предлагаем Вашему вниманию светлую просторную квартиру в Валенсии. Квартира находится на 2 э…
€249,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Альборая, Испания
3
2
129 м²
Квартира в отличном состоянии рядом с морем. 3 спальни, 2 ванные комнаты, кухня, гости…
€360,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном
Oliva, Испания
3
2
155 м²
Апартаменты в Oliva Nova Golf, Олива, Валентность Жилой комплекс, расположенный всего в 200 …
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном
Oliva, Испания
2
2
99 м²
Апартаменты в Oliva Nova Golf, Олива, Валентность Жилой комплекс, расположенный всего в 200 …
€380,275
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с гаражом, с садом
Gandia, Испания
2
2
65 м²
Жилой комплекс, состоящий из квартир с 1, 2 и 3 спальнями, расположенный в Хересе, Валенсия,…
€172,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Gandia, Испания
3
2
89 м²
Жилой комплекс, состоящий из квартир с 1, 2 и 3 спальнями, расположенный в Хересе, Валенсия,…
€346,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Lift, с Home appliances
Comarca de Valencia, Испания
1
1
60 м²
ARIZA BUILDING — это комплекс, состоящий из 10 домов с большими окнами, обеспечивающим…
€154,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Альсира, Испания
5
1
140 м²
2/4
Продается квартира в Испании, в г. Корбера в 40 мин. езды от Валенсии. В 15 мин. езды Бал…
€68,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Comarca de Valencia, Испания
3
60 м²
Цена продажи: € 190 000 Сдана в аренду за € 750, - в месяц На продажу выставлена сданная в…
€190,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Gandia, Испания
4
2
89 м²
3/3
Представляем вам апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в городе Xeresa, Вале…
€395,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Gandia, Испания
4
2
89 м²
2/3
Апартаменты в новом красивом зеленом комплексе Xeresa del Monte Resort.Жилой комплекс находи…
€278,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Gandia, Испания
3
2
65 м²
1/3
Современная квартира в новом закрытом комплексе от застройщика в город Хереса.Квартира на ни…
€172,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Gandia, Испания
4
2
89 м²
3/3
Представляем вам квартиру в новом закрытом комплексе от застройщика в городе Xeresa, Валенси…
€395,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Gandia, Испания
3
2
64 м²
1/3
Квартира в новом красивом зеленом комплексе Xeresa del Monte Resort.Жилой комплекс находится…
€176,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Gandia, Испания
2
1
57 м²
1/3
Современная квартира в новом закрытом комплексе от застройщика в город Хереса.Квартира на ни…
€166,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Comarca de Valencia, Испания
5
4
Красивая вилла в Иисусе с видом на Дальт Вила. Эта просторная вилла красиво оформлена и имее…
€2,40 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с мебелью, с террасой, с кладовой
la Font d en Carros, Испания
4
2
134 м²
В La Font d'en Carròs / Fuente Encarroz продается таунхаус, всего в 10 минутах от пляжа. …
€100,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с садом
Castello de Rugat, Испания
3
1
413 м²
Каменный дом с винным погребом и видом на горы расположен в районе Marxillent Кастелло-де-Ру…
€59,000
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Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Oliva, Испания
2
1
282 м²
Продается дом с земельным участком в Оливе. Сельхоз земля. Есть основной дом, голубятня, гар…
€165,000
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