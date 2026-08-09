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Жилье в Валенсии, Испания

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lHorta Nord
68
la Ribera Baixa
54
Cullera
51
la Safor
49
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19 260 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 3/5
Код 20260724101229Двухкомнатная квартира с отдельной спальней и просторным балконом в жилом …
$302,990
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Квартира 2 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 2 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Ла Кала де Финестрат, на Коста-Бланке, всего в…
$487,438
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Таунхаус 3 комнаты в el Verger, Испания
Таунхаус 3 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Расположенный в Аликанте, в районе Эль-Вергер, этот новый строительный проект представляет с…
$582,334
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LDV InvestLDV Invest
Дом 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Код 20260709075145Продаётся готовая современная вилла в закрытой урбанизации El Cedro Villag…
$603,573
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Квартира 2 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный комплекс апартаментов в очаровательном городе Аликант. Этот …
$366,373
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Ищете дом у моря с удобствами курорта? Это ваша возможность стать обладателем жилья в одном …
$459,071
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Дом 3 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Представляем эксклюзивную виллу, расположенную в одном из самых востребованных районов Файне…
$797,714
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современ…
$391,539
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Квартира 2 комнаты в Benijofar, Испания
Квартира 2 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мест…
$328,183
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Квартира 1 комната в Валенсия, Испания
Квартира 1 комната
Валенсия, Испания
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
Код 20260719111501Инвестиционный апарт-номер площадью 42 м² в Hilford Resorts расположен в р…
$311,161
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Дом 3 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Предлагаем эксклюзивную отдельную виллу, расположенную в одном из самых востребованных район…
$797,714
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Квартира 1 комната в Finestrat, Испания
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
Число комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
Код 20260721154438Продаются туристические апартаменты №11 с отдельной спальней и видом на мо…
$196,366
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Роскошная вилла с 3 спальнями и собственным бассейном в Ла Зении. Отдельная угловая вилла с …
$574,810
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Торре Инфинум III — это 34 эксклюзивные квартиры с видами на Пеньон де Ифач, соленые озера и…
$569,525
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$260,077
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Квартира 4 комнаты в Вильяхойоса, Испания
Квартира 4 комнаты
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 4
Площадь 73 м²
Этаж 1/5
Код 20260728102749Продаётся квартира типа B площадью 72,99 м² на первом этаже NŌA Villajoyos…
$346,663
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Пентхаус 2 комнаты в Benijofar, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мест…
$328,183
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Дом 3 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Представляем эксклюзивную независимую виллу, расположенную в одном из самых востребованных р…
$797,714
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
$144,513
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Algorfa, Испания
Дом 3 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Эти современные виллы в Альиканте, Эльгорфе, спроектированы для предоставления современного …
$563,291
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Квартира 2 комнаты в Bigastro, Испания
Квартира 2 комнаты
Bigastro, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Расположенный в очаровательном районе Бигастро, этот жилой комплекс предлагает исключительны…
$203,155
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Дом 3 комнаты в Entrenaranjos, Испания
Дом 3 комнаты
Entrenaranjos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Жилой комплекс представляет собой эксклюзивную коллекцию независимых новых вилл, которые пер…
$543,087
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Квартира 2 комнаты в Benijofar, Испания
Квартира 2 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Это эксклюзивное жилое предложение находится в Бенихофаре, одном из самых очаровательных мес…
$328,183
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Дом 3 комнаты в Algorfa, Испания
Дом 3 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из 49 независимых вилл, расположенных в Алгорфе, од…
$485,415
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Вилла 4 комнаты в Bigastro, Испания
Вилла 4 комнаты
Bigastro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Виллы с 3 спальнями и частными бассейнами в Вистабелья Гольф, Ориуэла Виллы расположены в жи…
$506,227
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Квартира 3 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Расположенная в очаровательном муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, эта эксклюзивная коллекци…
$506,227
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Таунхаус 2 комнаты в el Verger, Испания
Таунхаус 2 комнаты
el Verger, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс нового строительства в Эль-Вергер, состоящий и…
$309,499
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Дом 4 комнаты в Finestrat, Испания
Дом 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Код 20260707102048Продаётся вилла №5 в закрытом жилом комплексе Sierra Verde, расположенном …
$732,800
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$369,888
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные…
$264,748
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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

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