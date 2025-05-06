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Жильё в San Pedro Alcantara, Испания

квартиры
190
дома
87
277 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 2 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенная в престижном закрытом комплексе в Новой Андалусии, эта изысканная квартира пре…
$394,963
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Пентхаус 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот прекрасно отремонтированный пентхаус расположен в самом центре Сан-Педро-де-Алькантара,…
$722,219
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в Los Robles — очаровательный жилой комплекс в средиземноморском стиле. Это…
$592,445
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Очаровательная квартира 80 м² с террасой в престижном и тихом жилом комплексе Представляем …
$506,682
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 7/7
Отличное расположение! Готово под ключ! Золотая виза Испания! Современный пентхаус с высоко…
$604,912
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Пентхаус 3 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот прекрасно отремонтированный пентхаус идеально расположен на главной пешеходной улице Са…
$565,371
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Новая застройка, предлагающая квартиры с 2-,3- и 4 спальни. Это прекрасное новое развитие в …
$507,200
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Квартира 2 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 2 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Прекрасно отремонтированные апартаменты с одной спальней на высоком первом этаже в закрытом …
$337,474
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Новая застройка квартир, состоящих из 35 квартир с 2 и 3 спальнями, с дуплексами с террасами…
$607,961
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Квартира 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эти красивые апартаменты на среднем этаже в Нуэва Андалусия предлагают 3 спальни и 2 ванные …
$482,432
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Таунхаус 5 комнат в San Pedro Alcantara, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
В продаже представлен элегантный угловой таунхаус с 4 спальнями в одной из самых прекрасных…
$1,38 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Лос-Наранхос-де-Марбелья, какое фантастическое место: Расположенный у входа в «долину гольф…
$440,404
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Квартира 3 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, выделяется своей уникальной архитектурой, которая переосмыслива…
$1,09 млн
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Оппортунидад!!! Вилла, Сан-Педро-де-Алькантара, 500 м де ла Плайя 5 Спальни, 3 Ванные комнат…
$1,08 млн
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Квартира 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенная в одном из самых престижных жилых районов Марбельи, эта элегантная квартира на…
$453,016
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
New spectacular project of 34 amazing apartments and penthouses, of 2,3 and 4 bedrooms, in a…
$970,503
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Квартира 3 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
В исключительном месте в Сан-Педро-Алькантара, всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа и …
$600,036
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Квартира 3 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Новый проект в районе Ла Кампана в Нуэва Андалусия, эксклюзивное закрытое сообщество площадь…
$595,089
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Дом 5 комнат в San Pedro Alcantara, Испания
Дом 5 комнат
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Обнаружите свое последнее святилище в этой изысканной 4-комнатной, 4-местной вилле, располож…
$2,76 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Представляем вашему вниманию потрясающую 3х комнатную квартиру, только после капитального ре…
$726,485
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 607 м²
Добро пожаловать в Виллу Лимон, выдающуюся виллу с современным дизайном, расположенную в жел…
$3,57 млн
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Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Откройте для себя ваш новый дом в самом сердце Долины Гольфа с этим потрясающим пентхаусом в…
$1,03 млн
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Пентхаус 2 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус 2 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
(EN) ATTRACTIVE 1-BEDROOM PENTHOUSE CLOSE TO ALL KINDS OF SHOPS. Located in the exclusive ar…
$337,092
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 333 м²
Добро пожаловать в это уникальное имущество в Нуэва-Андалусия. Эта роскошная вилла на желанн…
$2,72 млн
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Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 5/5
¡Отличное размещение! Áticos Modernos с изысканным дизайном в 10 минутах от Пуэрто-Банаса, М…
$1,01 млн
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Квартира 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В НУЭВА АНДАЛУСИИ Новый жилой комплекс апартаментов и пентхаусов, расположен…
$459,729
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Захватывающий проект из 34 удивительных апартаментов и пентхаусов с 2,3 и 4 спальнями, в иде…
$894,394
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Квартира 4 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 4 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошная прибрежная жизнь в Сан-Педро-де-Алькантара Первоклассное расположение в самом сер…
$622,897
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 комнаты
San Pedro Alcantara, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот элегантный апартамент с отличной приватностью расположен в одном из самых престижных ра…
$387,677
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Fabulous new villa with ultra contemporary architecture with 7 bedroom located in Nueva Anda…
$4,99 млн
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