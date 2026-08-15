Торревьеха представляет собой муниципалитет в провинции Аликанте. Примерно 40% от его населения составляют экспаты из 100+ стран, преимущественно из Северной Европы. Поэтому основу рынка составляет продажа недвижимости в Торревьехе иностранцам.

Особенности приобретения недвижимости в Торревьехе

В 2025 году рынок недвижимости Торревьехи характеризуется ростом цен на 13% год к году. Нового жилья возводится сравнительно мало, из-за чего на вторичный сегмент приходится до 85% от всех сделок.

Особенности жилья в Торревьехе:

Высокая рентная доходность. Краткосрочная аренда даёт €900/мес за 80 м² в сезон (июнь–сентябрь, загрузка 80%).

Краткосрочная аренда даёт €900/мес за 80 м² в сезон (июнь–сентябрь, загрузка 80%). Ограниченное предложение новых объектов. В 2025 году выдано разрешений всего на 500 единиц нового жилья, а где низкое предложение, там высокий рост цен.

В 2025 году выдано разрешений всего на 500 единиц нового жилья, а где низкое предложение, там высокий рост цен. Ликвидность рынка. Средний срок продажи – 3 месяца.

Цены на жилье в Торревьехе

В 2025 году вторичная недвижимость в Торревьехе стоит по-разному, начиная от €1500/м² в центре до €2990/м² в премиум-локациях. Однако общий средний показатель держится на отметке в €2502/м². Новостройки тоже есть, но они, как правило, стоят на 15–25% дороже. Однако эту разницу нивелирует более низкая коммуналка у новостроек с высоким классом энергоэффективности.

Средняя стоимость жилья в Торревьехе:

Тип жилья Площадь (м²) Средняя цена (€) Студии/1-сп. квартиры 30–50 70,000–90,000 Квартиры 2+1 60–80 120,000–180,000 Апартаменты премиум 90–120 200,000–300,000 Бунгало/таунхаусы 80–120 160,000–280,000 Виллы 150–250 350,000–600,000

Популярные районы Торревьехи для покупки жилья

Самым популярным районом является центр (Centro). У него есть протяженная береговая линия, и именно в нем располагается порт Torre del Moro, который обеспечивает спрос на коммерческую недвижимость. Купить жилье в Торревьехе здесь можно за €2059/м² и выше.

Другие популярные районы: