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Испания
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Торревьеха
Жильё в Торревьеха, Испания
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1 484 объекта найдено
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Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
4
125 м²
2
Продается дом в популярном районе Los Altos в Ориуэла Коста.Ориуэла Коста — это живописный к…
€500,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
4
125 м²
2
Продается дом в популярном районе Los Altos в Ориуэла Коста.Ориуэла Коста — это живописный к…
€500,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
70 м²
5/5
Представляем пентхаус на пятом этаже в районе Playa del Acequión в городе Торревьеха. Кварти…
€240,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
56 м²
1/1
Представляем бунгало на первом этаже в курортном городе Торревьеха возле соленого озера.Торр…
€86,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
55 м²
2
Представляем светлый двухэтажный дуплекс в жилом комплексе в городе Торревьеха, район Ла Мат…
€125,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
52 м²
2
Представляем светлый двухэтажный дуплекс в жилом комплексе Princesa Maria в городе Торревье…
€132,450
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
47 м²
Представляем квартиру в два этажа в городе Торревьеха, район Torreblanca. Торревьеха – попул…
€89,260
Рекомендовать
Дом 5 спален у моря
Торревьеха, Испания
6
3
183 м²
2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха. Город Торревьеха расположен…
€349,969
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
80 м²
2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха.Дом в два этажа площадью 80 …
€259,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
80 м²
5/5
Представляем пентхаус в городе Торревьеха, район Playa del Cura. Торревьеха – популярный исп…
€212,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
208 м²
2
Продается комфортабельная вилла с бассейном в жилом комплексе La Florida в Ориуэла Коста.Дву…
€349,900
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
3
2
Предлагаем индивидуальный проект строительства, на двух участках по 385 кв. м. и участке 400…
€690,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
2
1
63 м²
Полностью отремонтированная квартира примерно в 15 минутах от Плайя-дель-Кура и Плайя-де-Лос…
€109,260
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
5
471 м²
2
Представляем просторный дом в городе Торревьеха, район Ла Мата. Дом состоит из двух уровней,…
€850,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
5
210 м²
2
Представляем эксклюзивную виллу на первой линии в городе Торревьеха, район Ла Мата. Проживая…
€990,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
76 м²
4
Представляем квартиру на первой линии моря в городе Торревьеха, район Ла Мата.Расстояние до …
€174,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
48 м²
1/6
Представляем квартиру на первом этаже в жилом комплексе Residencial Viñamar VI в городе Торр…
€173,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Торревьеха, Испания
4
3
85 м²
Сдвоенные Дома с 2 Спальнями и Видом на Соленые Озера в Торревьехе Сдвоенные дома расположен…
€340,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
3
120 м²
Фантастический пентхаус с террасой 40 м2, ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парковк…
€1,22 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Торревьеха, Испания
2
80 м²
Квартира на первом этаже с террасой 32 м2. Ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парков…
€442,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с гаражом, с тренажерным залом
Торревьеха, Испания
2
78 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€512,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
2
77 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€542,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
2
90 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€932,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
3
108 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€662,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
3
3
77 м²
Двухуровневые Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Торревьехе Современные апартамент…
€269,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
1
1
35 м²
6/6
Представляем пентхаус с видом на море в городе Торревьеха, район Ла Мата.Ла Мата - престижны…
€145,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
2
1
48 м²
3
Представляем комфортабельную квартиру на третьем этаже в городе Торревьеха в районе Пунта Пр…
€119,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
2
1
40 м²
1/6
Представляем квартиру на первом этаже в городе Торревьеха, район Ла Мата. Ла Мата - престижн…
€96,000
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Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
70 м²
2
Продается двухуровневый таунхаус в популярном районе в городе Торревьеха.Таунхаус в хорошем …
€159,000
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Дом 6 спален у моря
Торревьеха, Испания
7
3
3
Продается вилла в районе Лос Балконес. Площадь постройки 286 м2, площадь участка земли 608 м…
€980,000
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