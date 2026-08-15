Торревьеха представляет собой муниципалитет в провинции Аликанте. Примерно 40% от его населения составляют экспаты из 100+ стран, преимущественно из Северной Европы. Поэтому основу рынка составляет продажа недвижимости в Торревьехе иностранцам.
Особенности приобретения недвижимости в Торревьехе
В 2025 году рынок недвижимости Торревьехи характеризуется ростом цен на 13% год к году. Нового жилья возводится сравнительно мало, из-за чего на вторичный сегмент приходится до 85% от всех сделок.
Особенности жилья в Торревьехе:
- Высокая рентная доходность. Краткосрочная аренда даёт €900/мес за 80 м² в сезон (июнь–сентябрь, загрузка 80%).
- Ограниченное предложение новых объектов. В 2025 году выдано разрешений всего на 500 единиц нового жилья, а где низкое предложение, там высокий рост цен.
- Ликвидность рынка. Средний срок продажи – 3 месяца.
Цены на жилье в Торревьехе
В 2025 году вторичная недвижимость в Торревьехе стоит по-разному, начиная от €1500/м² в центре до €2990/м² в премиум-локациях. Однако общий средний показатель держится на отметке в €2502/м². Новостройки тоже есть, но они, как правило, стоят на 15–25% дороже. Однако эту разницу нивелирует более низкая коммуналка у новостроек с высоким классом энергоэффективности.
Средняя стоимость жилья в Торревьехе:
|Тип жилья
|Площадь (м²)
|
Средняя цена (€)
|Студии/1-сп. квартиры
|30–50
|70,000–90,000
|Квартиры 2+1
|60–80
|120,000–180,000
|Апартаменты премиум
|90–120
|200,000–300,000
|Бунгало/таунхаусы
|80–120
|160,000–280,000
|Виллы
|150–250
|350,000–600,000
Популярные районы Торревьехи для покупки жилья
Самым популярным районом является центр (Centro). У него есть протяженная береговая линия, и именно в нем располагается порт Torre del Moro, который обеспечивает спрос на коммерческую недвижимость. Купить жилье в Торревьехе здесь можно за €2059/м² и выше.
Другие популярные районы:
- Playa del Cura и Acequión. Это самые знаковые пляжи региона. Их протяженность около 1 км. Недвижимость здесь отдают по цене в €2400/м² и доходом от аренды в 7%.
- La Mata. Север муниципалитета, который расположен в 7 км от центра. Здесь самая доступная стоимость жилья в Торревьехе — всего €2200/м² — и самый длинный пляж (2,5 км) у лагуны с фламинго.
- Los Balcones. Престижный район на 5 км южнее центра. Тут возводится много закрытых комплексов с детскими площадками и тропическими садами. Но цены достаточно высоки и начинаются от €2990/м².
- Punta Prima и Los Altos. Пригороды у гольф-полей на 18 лунок. Цены здесь начинаются от €2600/м², а новые резиденции могут похвастаться теннисными кортами.