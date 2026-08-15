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Жилье в Торревьехе, Испания

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3 391 объект найдено
Таунхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Очаровательный бунгало, расположенный в тихом и красивом районе Ла Вельета в Торревьехе, явл…
$439,560
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$352,805
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$369,888
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Откройте для себя этот очаровательный бунгало, расположенный в престижной области Лос-Фрутал…
$313,907
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Ищете дом у моря с удобствами курорта? Это ваш шанс стать обладателем жилья в одном из самых…
$426,836
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$416,426
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TekceTekce
Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$445,344
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$416,426
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Откройте для себя эту великолепную квартиру, расположенную в востребованном районе Асекион, …
$276,977
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между …
$396,905
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
В сердце оживленного Парка Наций в Торревьехе эта уютная квартира предлагает уникальную возм…
$171,082
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный комплекс предлагает тщат…
$404,858
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между …
$443,056
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Новые студии и квартиры в центре Торревьехи рядом с пляжемЭксклюзивные новостройки в самом с…
$163,100
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Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные…
$260,077
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Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Откройте для себя этот фантастический таунхаус с 3 спальнями, расположенный в тихом закрытом…
$283,401
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Откройте для себя уголок роскоши с великолепными видами на море, расположенный в эксклюзивно…
$380,460
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Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$416,426
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$427,993
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Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$206,906
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Квартира 1 комната в Торревьеха, Испания
Квартира 1 комната
Торревьеха, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Эксклюзивная квартира-атик на углу в Пунта Приме (Росио дель Мар), всего в 200 метрах от мор…
$283,401
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный住宅ный комплекс предлага…
$352,805
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Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Новые студии и квартиры в центре Торревьехи рядом с пляжемЭксклюзивные новостройки в самом с…
$185,078
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Представляем вам уютную квартиру в сердце Торревьехи, расположенную в кипящей жизни центра г…
$202,313
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Расположенный в очаровательном городке Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлага…
$387,507
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 4/5
Код 20260814142709Продаётся квартира из банковского фонда в центральной части города Торревь…
$51,232
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Расположенный в очаровательном городе Торревьеха, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагае…
$404,858
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Торревьеха, Испания
Квартира 1 комната
Торревьеха, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Очаровательная квартира на пляже Торревьехи сочетает в себе спокойствие жилого района и близ…
$147,572
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Пентхаус в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Квартиры в новостройке в центре Торревьехи, недалеко от Плайя-дель-Кура Современные квартир…
$323,652
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Торревьеха, Испания
Квартира 1 комната
Торревьеха, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Представляем вашему вниманию привлекательную квартиру, расположенную в востребованной зоне P…
$171,956
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Торревьеха представляет собой муниципалитет в провинции Аликанте. Примерно 40% от его населения составляют экспаты из 100+ стран, преимущественно из Северной Европы. Поэтому основу рынка составляет продажа недвижимости в Торревьехе иностранцам.

Особенности приобретения недвижимости в Торревьехе

В 2025 году рынок недвижимости Торревьехи характеризуется ростом цен на 13% год к году. Нового жилья возводится сравнительно мало, из-за чего на вторичный сегмент приходится до 85% от всех сделок.

Особенности жилья в Торревьехе:

  • Высокая рентная доходность. Краткосрочная аренда даёт €900/мес за 80 м² в сезон (июнь–сентябрь, загрузка 80%).
  • Ограниченное предложение новых объектов. В 2025 году выдано разрешений всего на 500 единиц нового жилья, а где низкое предложение, там высокий рост цен.
  • Ликвидность рынка. Средний срок продажи – 3 месяца.

Цены на жилье в Торревьехе

В 2025 году вторичная недвижимость в Торревьехе стоит по-разному, начиная от €1500/м² в центре до €2990/м² в премиум-локациях. Однако общий средний показатель держится на отметке в €2502/м². Новостройки тоже есть, но они, как правило, стоят на 15–25% дороже. Однако эту разницу нивелирует более низкая коммуналка у новостроек с высоким классом энергоэффективности. 

Средняя стоимость жилья в Торревьехе:

Тип жилья Площадь (м²)

Средняя цена (€)
Студии/1-сп. квартиры 30–50 70,000–90,000
Квартиры 2+1 60–80 120,000–180,000
Апартаменты премиум 90–120 200,000–300,000
Бунгало/таунхаусы 80–120 160,000–280,000
Виллы 150–250 350,000–600,000

Популярные районы Торревьехи для покупки жилья

Самым популярным районом является центр (Centro). У него есть протяженная береговая линия, и именно в нем располагается порт Torre del Moro,  который обеспечивает спрос на коммерческую недвижимость. Купить жилье в Торревьехе здесь можно за €2059/м² и выше.

Другие популярные районы:

  • Playa del Cura и Acequión. Это самые знаковые пляжи региона. Их протяженность около 1 км. Недвижимость здесь отдают по цене в €2400/м² и доходом от аренды в 7%.
  • La Mata. Север муниципалитета, который расположен в 7 км от центра. Здесь самая доступная стоимость жилья в Торревьехе — всего €2200/м² — и самый длинный пляж (2,5 км) у лагуны с фламинго.
  • Los Balcones. Престижный район на 5 км южнее центра. Тут возводится много закрытых комплексов с детскими площадками и тропическими садами. Но цены достаточно высоки и начинаются от €2990/м².
  • Punta Prima и Los Altos. Пригороды у гольф-полей на 18 лунок. Цены здесь начинаются от €2600/м², а новые резиденции могут похвастаться теннисными кортами.

Часто задаваемые вопросы о покупке недвижимости в Торревьехе

Каковы цены на недвижимость в Торревьехе?

По данным на август 2025 средняя цена квадратного метра в Торревьехе составляет €2502/м². Обычная однокомнатная квартира обойдется примерно в €100,000. За €200,000 можно взять апартаменты 2+1 (2 спальни + 1 комната) с видом на лагуну. Вторичка дешевле на 20%.

Где лучше всего покупать недвижимость в Торревьехе для жизни и инвестиций?

Для жизни подойдут районы La Mata и Los Balcones. Они достаточно тихие, без большого количества туристов. Тут есть школы, больницы и парки. Для инвестиций лучше выбрать Centro или Playa del Cura, в них выше туристический поток и доходность редко падает ниже 6% годовых.

Может ли иностранец купить недвижимость в Торревьехе, Испания?

По закону 57/1968 иностранцы имеют право приобретать испанскую недвижимость, если у них есть налоговый номер (NIE), а финансовая часть сделки проводится через банковский счет в испанском банке.

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