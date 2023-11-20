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Жильё в Альмерия, Испания

Cuevas del Almanzora
16
63 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
Апартаменты на гольф-курорте с богатой инфраструктурой в Альмерии На территории комплекса ес…
€168,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Апартаменты на гольф-курорте с богатой инфраструктурой в Альмерии На территории комплекса ес…
€163,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pulpi, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 143 м²
Стильные виллы с 3 спальнями рядом с пляжем в Альмерии Ознакомьтесь с этими современными вил…
€494,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Pulpi, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 5
Просторная недвижимость для гольфа с захватывающими дух видами в Мар-де-Пульпи Откройте для …
€258,000
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Pulpi, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 5
Просторная недвижимость для гольфа с захватывающими дух видами в Мар-де-Пульпи Откройте для …
€288,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Pulpi, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Pulpi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 5
Просторная недвижимость для гольфа с захватывающими дух видами в Мар-де-Пульпи Откройте для …
€345,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 5
Просторная недвижимость для гольфа с захватывающими дух видами в Мар-де-Пульпи Откройте для …
€173,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 5
Просторная недвижимость для гольфа с захватывающими дух видами в Мар-де-Пульпи Откройте для …
€228,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 5
Просторная недвижимость для гольфа с захватывающими дух видами в Мар-де-Пульпи Откройте для …
€228,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pulpi, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Современные апартаменты с 2 спальнями рядом с пляжем в Пульпи Альмерия Жильцы могут наслажда…
€365,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 5
Просторная недвижимость для гольфа с захватывающими дух видами в Мар-де-Пульпи Откройте для …
€163,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Современные апартаменты с 2 спальнями рядом с пляжем в Пульпи Альмерия Жильцы могут наслажда…
€349,000
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка в Pulpi, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Современные Дома в 400 м от Пляжа в Альмерии, Испания. Современные дома в Альмерии, Испания,…
€485,000
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Вилла 2 спальни с кондиционером, с парковка в Pulpi, Испания
Вилла 2 спальни с кондиционером, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Современные Дома в 400 м от Пляжа в Альмерии, Испания. Современные дома в Альмерии, Испания,…
€265,000
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Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Pulpi, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2
Квартиры с Видом на Море Рядом с Объектами Инфраструктуры в Прекрасном Месте Альмерии Кварти…
€260,000
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Квартиры с Видом на Море Рядом с Объектами Инфраструктуры в Прекрасном Месте Альмерии Кварти…
€243,000
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Квартиры с Видом на Море Рядом с Объектами Инфраструктуры в Прекрасном Месте Альмерии Кварти…
€227,000
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Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Pulpi, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2
Квартиры с Видом на Море Рядом с Объектами Инфраструктуры в Прекрасном Месте Альмерии Кварти…
€182,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартиры с Видом на Море Рядом с Объектами Инфраструктуры в Прекрасном Месте Альмерии Кварти…
€166,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Квартиры в Традиционном Средиземноморском Стиле в Эксклюзивном Проекте в Пульпи Стильные ква…
€235,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pulpi, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Квартиры в Традиционном Средиземноморском Стиле в Эксклюзивном Проекте в Пульпи Стильные ква…
€235,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Квартиры в Традиционном Средиземноморском Стиле в Эксклюзивном Проекте в Пульпи Стильные ква…
€215,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Квартиры в Традиционном Средиземноморском Стиле в Эксклюзивном Проекте в Пульпи Стильные ква…
€195,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями на Эксклюзивном Курорте в Альмерии, Пульпи Ультрароскошные вил…
€395,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями на Эксклюзивном Курорте в Альмерии, Пульпи Ультрароскошные вил…
€350,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Дома в Средиземноморском Стиле с Личными Бассейнами в Эксклюзивном Комплексе в Альмерии Отде…
€849,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Дома в Средиземноморском Стиле с Личными Бассейнами в Эксклюзивном Комплексе в Альмерии Отде…
€749,000
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Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Просторные Отдельные Виллы с 5 Спальнями в Эксклюзивном Курорте в Куэвас-дель-Альмансора Рос…
€1,000,000
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Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cuevas del Almanzora, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Стильные Средиземноморские Дома с 2 Спальнями на Эксклюзивном Курорте в Альмерии Стильные до…
€265,000
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Бунгало 2 спальни у моря в Cuevas del Almanzora, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
€255,500
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Типы недвижимости в Альмерия

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Параметры недвижимости в Альмерия, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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