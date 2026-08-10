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Жилье в Альмерии, Испания

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Вера
111
El Ejido
13
472 объекта найдено
Пентхаус в Вера, Испания
Пентхаус
Вера, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$242,739
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Апартаменты Los Narcisos Находятся в 600 м от пляжа Лос Нардос, на побережье Коста-де-Альмер…
$300,534
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Квартира 1 спальня в Вера, Испания
Квартира 1 спальня
Вера, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$196,503
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$427,683
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Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$427,662
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Квартира 2 спальни в Вера, Испания
Квартира 2 спальни
Вера, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$323,652
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Квартира 1 спальня в Вера, Испания
Квартира 1 спальня
Вера, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$196,493
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Квартира 2 спальни в Вера, Испания
Квартира 2 спальни
Вера, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$323,636
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Пентхаус в Вера, Испания
Пентхаус
Вера, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Роскошные туристические апартаменты и виллы с частным пляжем в первой линии набережной в Вер…
$242,727
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Квартира 2 спальни в Мохакар, Испания
Квартира 2 спальни
Мохакар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новые апартаменты и пентхаусы на берегу моря в Масенас, Альмерия Современная жизнь …
$427,816
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Жилье в Альмерии с 1, 2 и 3 спальнями. 9-й этап Mar de Pulpí под названием Petunia располага…
$250,830
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Квартира 3 спальни в Вера, Испания
Квартира 3 спальни
Вера, Испания
Количество спален 3
Площадь 183 м²
Расположенный в очаровательном городе Вера, этот жилой комплекс предлагает выбор из 36 кварт…
$472,117
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Квартира 3 спальни в Вера, Испания
Квартира 3 спальни
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Новые апартаменты в Вера-Плайя, Альмерия – современные дома у моря Современная жизнь в …
$314,606
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Это жилой комплекс из 54 квартир с 1, 2 и 3 спальнями, распределенных в 6 блоках, с большими…
$315,910
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Апартаменты Los Narcisos Находятся в 600 м от пляжа Лос Нардос, на побережье Коста-де-Альмер…
$328,276
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Квартира 2 спальни в Вера, Испания
Квартира 2 спальни
Вера, Испания
Количество спален 2
Площадь 84 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ВЕРЕ Новый жилой комплекс апартаментов в Вере всего в 400 м от огр…
$280,664
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Жилье в Альмерии с 1, 2 и 3 спальнями. 9-й этап Mar de Pulpí под названием Petunia располага…
$231,180
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Пентхаус в Мохакар, Испания
Пентхаус
Мохакар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Новые апартаменты и пентхаусы на берегу моря в Масенас, Альмерия Современная жизнь …
$788,036
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Квартира в Мохакар, Испания
Квартира
Мохакар, Испания
Площадь 54 м²
Великолепный жилой с видом на Средиземное море Добро пожаловать в захватывающий жилой компле…
$411,109
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Бунгало в Вера, Испания
Бунгало
Вера, Испания
Количество спален 3
Площадь 86 м²
Новые бунгало в Вера-Плайя, Альмерия: современные дома недалеко от моря Современная жизнь …
$315,115
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
8-я очередь Mar de Pulpí, именуемая как «Las Amapolas», расположена на пляже los Nardos и la…
$560,611
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Пентхаус в Вера, Испания
Пентхаус
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Новые апартаменты в Вера-Плайя, Альмерия – современные дома у моря Современная жизнь в Пуэб…
$463,461
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Квартира 3 спальни в Вера, Испания
Квартира 3 спальни
Вера, Испания
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Расположенный в очаровательном городе Вера, этот жилой комплекс предлагает разнообразные вар…
$308,916
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Бунгало в Вера, Испания
Бунгало
Вера, Испания
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Расположенный в очаровательном городе Вера, этот жилой комплекс предлагает разнообразные вар…
$285,602
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Квартира 4 комнаты в Pulpi, Испания
Квартира 4 комнаты
Pulpi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/3
Квартира на среднем этаже с просторной террасой, общественным бассейном и частной парковкой,…
$305,770
НДС
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Квартира 4 комнаты в Pulpi, Испания
Квартира 4 комнаты
Pulpi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и видом на море в Вера-Плайя, Альмерия Квартиры расположены в Вер…
$277,384
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 1
Площадь 116 м²
Это жилой комплекс из 54 квартир с 1, 2 и 3 спальнями, распределенных в 6 блоках, с большими…
$204,001
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Квартира 2 спальни в Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Размерные гольф-апартаменты с невероятными видами в Мар-де-Пульпи Откройте для себя целый ря…
$189,620
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
8-я очередь Mar de Pulpí, именуемая как «Las Amapolas», расположена на пляже los Nardos и la…
$360,641
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Апартаменты Los Narcisos Находятся в 600 м от пляжа Лос Нардос, на побережье Коста-де-Альмер…
$346,770
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Типы недвижимости в Альмерии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Альмерии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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