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Жилье на Балеарских островах, Испания

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Santa Ponsa
64
Пальма
27
Andratx
22
Formentera
3
246 объектов найдено
Вилла в Montuiri, Испания
Вилла
Montuiri, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
House in Balearic
$990,002
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Замок в Palmanova, Испания
Замок
Palmanova, Испания
Площадь 745 м²
Villa in Balearic
$13,98 млн
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Квартира 2 спальни в Capdepera, Испания
Квартира 2 спальни
Capdepera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Talaies de Canyamel by TM расположен в Каньямель (Капдепера), всего в 150 метрах от Platges …
$504,899
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It Is RealtyIt Is Realty
Замок 5 спален в Пальма, Испания
Замок 5 спален
Пальма, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
Villa in Balearic
$3,95 млн
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Квартира в Menorca, Испания
Квартира
Menorca, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Откройте для себя очарование прибрежной жизни с нашими современными двух- и трехкомнатными к…
$286,034
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Замок 3 спальни в Sol de Mallorca, Испания
Замок 3 спальни
Sol de Mallorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 510 м²
Этаж 2
Villa in Balearic
$2,27 млн
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TekceTekce
Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 615 м²
Villa in Balearic
$10,89 млн
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Дуплекс 3 спальни в ses Salines, Испания
Дуплекс 3 спальни
ses Salines, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Комплекс Allure of Sant Jordi by TM расположен в Колония-де-Сант-Жорди, в 300 метрах от пляж…
$1,07 млн
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Замок 6 спален в Port dAndratx, Испания
Замок 6 спален
Port dAndratx, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 691 м²
Этаж 3
Предлагается к продаже новая вилла на великолепной возвышенности в Кала Лламп - Порт Андрач.…
$14,87 млн
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Студия 2 спальни в Capdepera, Испания
Студия 2 спальни
Capdepera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Олиу - это жилой проект, расположенный в самом сердце Капдеперы, очаровательного города Майо…
$661,569
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Вилла в Bendinat, Испания
Вилла
Bendinat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 367 м²
House in Balearic
$3,44 млн
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Вилла в Santa Ponsa, Испания
Вилла
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
House in Balearic
$1,34 млн
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Вилла 9 комнат в Santa Eularia des Riu, Испания
Вилла 9 комнат
Santa Eularia des Riu, Испания
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 525 м²
Ключевая современная вилла с бесконечным бассейном, большими террасами и впечатляющими видам…
$5,73 млн
НДС
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Замок 6 спален в sa Mola, Испания
Замок 6 спален
sa Mola, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 500 м²
Villa in Balearic
$23,29 млн
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Вилла в Sant Francesc de Formentera, Испания
Вилла
Sant Francesc de Formentera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Вилла Jilguero — это гармоничное сочетание традиционной архитектуры и современного комфорта,…
$3,78 млн
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Замок 7 спален в Ses Rotes Velles, Испания
Замок 7 спален
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 302 м²
Villa in Balearic
$1,49 млн
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Дуплекс 3 спальни в ses Salines, Испания
Дуплекс 3 спальни
ses Salines, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
Комплекс Allure of Sant Jordi by TM расположен в Колония-де-Сант-Жорди, в 300 метрах от пляж…
$1,02 млн
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Замок 7 спален в Andratx, Испания
Замок 7 спален
Andratx, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 070 м²
Villa in Balearic
$17,47 млн
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Квартира 2 спальни в Palmanova, Испания
Квартира 2 спальни
Palmanova, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 10
Apartments in Balearic
$697,660
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Вилла в Балеарские острова, Испания
Вилла
Балеарские острова, Испания
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Описание объекта: На северо-восточном побережье Майорки, где средиземноморское спокойствие с…
$747,833
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 3 спальни в ses Salines, Испания
Квартира 3 спальни
ses Salines, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 382 м²
Комплекс Allure of Sant Jordi by TM расположен в Колония-де-Сант-Жорди, в 300 метрах от пляж…
$1,15 млн
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Вилла 5 комнат в Ибица, Испания
Вилла 5 комнат
Ибица, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Современная резиденция с панорамными видами на море, Форментеру и исторический центр Ибицы! …
$3,04 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Квартира 2 спальни в Пальма, Испания
Квартира 2 спальни
Пальма, Испания
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Описание объекта: Представляем эксклюзивный трехкомнатный пентхаус, предлагающий две комфорт…
$1,36 млн
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 спальни в Capdepera, Испания
Квартира 2 спальни
Capdepera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Олиу - это жилой проект, расположенный в самом сердце Капдеперы, очаровательного города Майо…
$536,208
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 2
Apartments in Balearic
$1,15 млн
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Пентхаус в Пальма, Испания
Пентхаус
Пальма, Испания
Площадь 280 м²
Penthouse in Balearic
$3,84 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Villa in Balearic
$6,41 млн
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Квартира 3 спальни в Palmanova, Испания
Квартира 3 спальни
Palmanova, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Этаж 14
Apartments in Balearic
$990,002
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Квартира 2 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Apartments in Balearic
$697,660
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Вилла в Santa Ponsa, Испания
Вилла
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Этаж 2
House in Balearic
$4,02 млн
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Типы недвижимости на Балеарских островах

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Параметры недвижимости на Балеарских островах, Испания

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