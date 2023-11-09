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Realting.com
Испания
Жилая
Виналопо-Митха
Жильё в Виналопо-Митха, Испания
Aspe
21
Elda
10
Новельда
5
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75 объектов найдено
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Вилла с гаражом, с садом, со стенным шкафом
Aspe, Испания
108 м²
€240,000
Рекомендовать
Вилла с гаражом, с садом, со стенным шкафом
Aspe, Испания
128 м²
€263,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
el Pinos Pinoso, Испания
3
171 м²
€357,801
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
el Pinos Pinoso, Испания
4
251 м²
€472,664
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Elda, Испания
2
84 м²
€282,582
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Elda, Испания
3
106 м²
Эксклюзивный закрытый жилой комплекс, расположенный в популярном районе Casares Beach, пред…
€365,933
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
2
111 м²
Великолепный новый жилой комплекс, расположенный на холме, признанном лучшим гольф-курортом…
€492,993
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
3
138 м²
Красивый новый жилой комплекс, расположенный на холме, который считается Лучшим Гольф-курор…
€589,559
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Elda, Испания
2
64 м²
€227,692
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
2
115 м²
Этот новый этап предлагает концепцию, специально разработанную для удовлетворения ваших пот…
€564,147
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Elda, Испания
3
118 м²
Новый жилой комплекс в Casares Costa предлагает спокойное и комфортное место для жизни, где…
€567,197
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Elda, Испания
2
72 м²
Новый жилой комплекс в Casares Costa предлагает спокойную и комфортную среду обитания, где …
€334,117
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Elda, Испания
3
89 м²
Добро пожаловать в новый жилой комплекс в Касарес Эстепона, расположенный рядом с Природным…
€325,274
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
3
151 м²
Потрясающий новый жилой комплекс, расположенный на холме, считающемся Лучшим Гольф-курортом…
€1,04 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Aspe, Испания
3
140 м²
Фантастическая новая вилла построена на участке 400м2 в Аспе Вилла имеет построенную площад…
€320,192
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Aspe, Испания
3
143 м²
Фантастическая новая построенная вилла на участке 525м2 в АспеВилла имеет построенную площа…
€344,587
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Pinos Pinoso, Испания
3
163 м²
€292,747
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
la Romana, Испания
3
135 м²
€282,582
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Pinos Pinoso, Испания
3
148 м²
€298,845
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
la Romana, Испания
3
134 м²
€294,780
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Pinos Pinoso, Испания
4
235 м²
€503,158
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Новельда, Испания
3
196 м²
Апартаменты состоят из двух двухэтажных зданий с 24 парковочными местами на открытом воздух…
€469,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
4
2
200 м²
2/3
Просторные Квартиры в Ондон-де-Лас-Ньевес, Аликанте Апартаменты находятся в Ондон-де-Лас-Нье…
€205,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
4
2
150 м²
1/3
Просторные Квартиры в Ондон-де-Лас-Ньевес, Аликанте Апартаменты находятся в Ондон-де-Лас-Нье…
€195,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
3
3
137 м²
Этот жилой комплекс расположен в живописном городе, в провинции Аликанте, Испания. Окру…
€332,500
Рекомендовать
Дом 3 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
4
2
184 м²
1
Представляем новую виллу от застройщика в городе El Pinós. Дом расположен на большом участке…
€565,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
4
2
184 м²
1
Представляем новую виллу от застройщика в городе El Pinós. Дом расположен на большом участке…
€482,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
5
2
259 м²
2
Представляем новую комфортабельную виллу в современном стиле от застройщика в городе El Pinó…
€635,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
4
2
180 м²
1
Представляем новую виллу от застройщика в городе El Pinós. Дом расположен на большом участке…
€475,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
4
2
189 м²
1
Представляем новую виллу от застройщика в городе El Pinós. Дом расположен на большом участке…
€498,000
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Типы недвижимости в Виналопо-Митха
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