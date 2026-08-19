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Жилье в Виналопо-Митхе, Испания

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Aspe
50
Petrer
3
526 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в дом своей мечты на краю потрясающего Место для гольфа Font del Llop – мес…
$564,340
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Новые виллы индивидуальной застройки в Аспе, Аликанте Эксклюзивные виллы индивидуал…
$435,512
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Квартира 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Jaya Residence - Фаза 2 является частью эксклюзивного гольф-курорта Font del Llop в Монфорте…
$357,762
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в дом своей мечты на краю потрясающего Место для гольфа Font del Llop – мес…
$802,078
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$509,543
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Новые виллы индивидуальной застройки в Аспе, АликантеЭксклюзивные виллы индивидуальной застр…
$435,512
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Монфорте дель Сид расположен в самом сердце Аликанте. Международный аэропорт и железнодорожн…
$519,331
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Новые виллы индивидуальной застройки в Аспе, АликантеЭксклюзивные виллы индивидуальной застр…
$543,609
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Квартира 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Jaya Residence - Фаза 2 является частью эксклюзивного гольф-курорта Font del Llop в Монфорте…
$549,337
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Квартира 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Jaya Residence - Фаза 2 является частью эксклюзивного гольф-курорта Font del Llop в Монфорте…
$444,317
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
«FONT DEL LLOP» - это знаменитое поле для гольфа, где можно наслаждаться средиземноморским к…
$1,03 млн
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$503,123
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$422,209
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Вилла 15 комнат в Elda, Испания
Вилла 15 комнат
Elda, Испания
Число комнат 15
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 806 м²
Роскошный дом с 13 спальнями, бассейнами, теннисным кортом и садами в пригороде Аликанте Это…
$1,04 млн
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Квартира 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Jaya Residence - Фаза 2 является частью эксклюзивного гольф-курорта Font del Llop в Монфорте…
$432,776
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$503,123
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Квартира 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Монфорте дель Сид расположен в самом сердце Аликанте. Международный аэропорт и железнодорожн…
$536,642
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$509,543
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя эту потрясающую виллу, расположенную на эксклюзивном курорте Font del Llop…
$917,485
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Новые виллы индивидуальной застройки в Аспе, Аликанте Эксклюзивные виллы индивидуал…
$543,609
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$639,175
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя эти три эксклюзивные виллы в престижном районе. Font del Llop Golf Resort …
$2,75 млн
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$395,026
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$395,026
Оставить заявку
Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$422,209
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Квартира 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный на известном поле для гольфа FONT DEL LLOP, мы находим жилой район апартаменто…
$455,857
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$694,043
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Вилла в Монфорте-дель-Сид, Испания
Вилла
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя эту потрясающую виллу, расположенную на эксклюзивном гольф-курорте Font de…
$917,485
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Вилла в el Pinos Pinoso, Испания
Вилла
el Pinos Pinoso, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Новостройки — виллы, построенные по индивидуальному проекту, в Пиносо (Аликанте): просторные…
$639,175
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Квартира 2 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Монфорте дель Сид расположен в самом сердце Аликанте. Международный аэропорт и железнодорожн…
$421,235
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Типы недвижимости в Виналопо-Митхе

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Виналопо-Митхе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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