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Жильё в Виналопо-Митха, Испания

Aspe
21
Elda
10
Новельда
5
75 объектов найдено
Вилла с гаражом, с садом, со стенным шкафом в Aspe, Испания
Вилла с гаражом, с садом, со стенным шкафом
Aspe, Испания
Площадь 108 м²
€240,000
Вилла с гаражом, с садом, со стенным шкафом в Aspe, Испания
Вилла с гаражом, с садом, со стенным шкафом
Aspe, Испания
Площадь 128 м²
€263,000
Квартира 3 комнаты в el Pinos Pinoso, Испания
Квартира 3 комнаты
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 3
Площадь 171 м²
€357,801
Квартира 4 комнаты в el Pinos Pinoso, Испания
Квартира 4 комнаты
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 4
Площадь 251 м²
€472,664
Квартира 2 комнаты в Elda, Испания
Квартира 2 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 2
Площадь 84 м²
€282,582
Квартира 3 комнаты в Elda, Испания
Квартира 3 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 3
Площадь 106 м²
Эксклюзивный закрытый жилой комплекс, расположенный в популярном районе Casares Beach, пред…
€365,933
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition в Elda, Испания
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
Комнаты 2
Площадь 111 м²
Великолепный новый жилой комплекс, расположенный на холме, признанном лучшим гольф-курортом…
€492,993
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition в Elda, Испания
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
Комнаты 3
Площадь 138 м²
Красивый новый жилой комплекс, расположенный на холме, который считается Лучшим Гольф-курор…
€589,559
Квартира 2 комнаты в Elda, Испания
Квартира 2 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 2
Площадь 64 м²
€227,692
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition в Elda, Испания
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
Комнаты 2
Площадь 115 м²
Этот новый этап предлагает концепцию, специально разработанную для удовлетворения ваших пот…
€564,147
Квартира 3 комнаты в Elda, Испания
Квартира 3 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Новый жилой комплекс в Casares Costa предлагает спокойное и комфортное место для жизни, где…
€567,197
Квартира 2 комнаты в Elda, Испания
Квартира 2 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Новый жилой комплекс в Casares Costa предлагает спокойную и комфортную среду обитания, где …
€334,117
Квартира 3 комнаты в Elda, Испания
Квартира 3 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Добро пожаловать в новый жилой комплекс в Касарес Эстепона, расположенный рядом с Природным…
€325,274
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition в Elda, Испания
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Потрясающий новый жилой комплекс, расположенный на холме, считающемся Лучшим Гольф-курортом…
€1,04 млн
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Aspe, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Aspe, Испания
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Фантастическая новая вилла построена на участке 400м2 в Аспе Вилла имеет построенную площад…
€320,192
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Aspe, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Aspe, Испания
Комнаты 3
Площадь 143 м²
Фантастическая новая построенная вилла на участке 525м2 в АспеВилла имеет построенную площа…
€344,587
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в el Pinos Pinoso, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 3
Площадь 163 м²
€292,747
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в la Romana, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
la Romana, Испания
Комнаты 3
Площадь 135 м²
€282,582
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в el Pinos Pinoso, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 3
Площадь 148 м²
€298,845
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в la Romana, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
la Romana, Испания
Комнаты 3
Площадь 134 м²
€294,780
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в el Pinos Pinoso, Испания
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 4
Площадь 235 м²
€503,158
Дом 3 спальни с бассейном в Новельда, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Новельда, Испания
Количество спален 3
Площадь 196 м²
Апартаменты состоят из двух двухэтажных зданий с 24 парковочными местами на открытом воздух…
€469,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/3
Просторные Квартиры в Ондон-де-Лас-Ньевес, Аликанте Апартаменты находятся в Ондон-де-Лас-Нье…
€205,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/3
Просторные Квартиры в Ондон-де-Лас-Ньевес, Аликанте Апартаменты находятся в Ондон-де-Лас-Нье…
€195,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Этот жилой комплекс расположен в живописном городе, в провинции Аликанте, Испания. Окру…
€332,500
Дом 3 спальни в el Pinos Pinoso, Испания
Дом 3 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу от застройщика в городе El Pinós. Дом расположен на большом участке…
€565,000
Дом 3 спальни в el Pinos Pinoso, Испания
Дом 3 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу от застройщика в городе El Pinós. Дом расположен на большом участке…
€482,000
Дом 4 спальни в el Pinos Pinoso, Испания
Дом 4 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
Представляем новую комфортабельную виллу в современном стиле от застройщика в городе El Pinó…
€635,000
Дом 3 спальни в el Pinos Pinoso, Испания
Дом 3 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу от застройщика в городе El Pinós. Дом расположен на большом участке…
€475,000
Дом 3 спальни в el Pinos Pinoso, Испания
Дом 3 спальни
el Pinos Pinoso, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу от застройщика в городе El Pinós. Дом расположен на большом участке…
€498,000

Типы недвижимости в Виналопо-Митха

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Виналопо-Митха, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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