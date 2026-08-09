Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Бенидорм
  4. Жилая

Жилье в Бенидорме, Испания

;
квартиры
1361
дома
117
1 478 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 2 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
На побережье Бенидорма появляется новый символ. Элегантная и современная башня, которая пере…
$806,042
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
TM Tower расположен в Бенидорме, всего в 150 метрах от пляжа Поненте, райского уголка на Кос…
$1,36 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
На побережье Бенидорма появляется новый иконический проект. Эта элегантная и современная баш…
$2,47 млн
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/2
Код 20260717105417Меблированные апартаменты 21 м² в четырёхзвёздочном апарт-отеле Hilford La…
$209,212
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
На побережье Бенидорма появляется новый символ. Это элегантная и современная башня, которая …
$1,11 млн
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/2
Код 20260719095720Инвестиционный апарт-номер площадью 21 м² расположен в Hilford La Torre в …
$209,212
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/2
Код 20260717110805Продаётся доходный апартамент площадью 21 м² в Hilford La Torre, Бенидорм.…
$209,212
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
TM Tower расположен в Бенидорме, всего в 150 метрах от пляжа Поненте, райского уголка на Кос…
$1,47 млн
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
На побережье Бенидора появляется новый символ. Элегантная и современная башня, которая перео…
$699,954
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Дом 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 342 м²
Погрузитесь в исключительность и комфорт этих новых независимых вилл в Бенидорме. Непосредст…
$1,47 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 2 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
На побережье Бенидорма появляется новый архитектурный символ: элегантная, ультрасовременная …
$1,06 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
На побережье Бенидорма появляется новый архитектурный символ: элегантная, ультрасовременная …
$1,26 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 2 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
На побережье Бенидорма появляется новый архитектурный символ: элегантная, ультрасовременная …
$1,04 млн
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
На побережье Бенидорма появляется новый архитектурный символ — элегантная, ультрасовременная…
$666,705
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 2 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
На побережье Бенидорма появляется новый архитектурный символ: элегантная, передовая башня, з…
$1,03 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 2 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
На побережье Бенидорма появляется новый архитектурный ориентир: элегантная и инновационная б…
$965,925
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
На побережье Бенидорма появляется новый архитектурный символ: элегантная, авангардная башня,…
$772,513
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
На побережье Бенидорма появляется новый архитектурный символ — элегантная, авангардная башня…
$672,393
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Дом 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 223 м²
Мы представляем уникальный проект, который переосмысливает понятие эксклюзивности и качества…
$1,41 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 2 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
На побережье Бенидорма появляется новый архитектурный символ — элегантная, ультрасовременная…
$795,267
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Дом 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Погрузитесь в эксклюзивность и комфорт, которые предлагают эти новые отдельные виллы в Бенид…
$1,35 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 24
Квартиры с видом на море рядом с пляжем в Бенидорме, Аликанте, в регионе Коста-Бланка Кварти…
$693,698
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
На побережье Бенидорма появляется новый архитектурный символ — элегантная, авангардная башня…
$1,02 млн
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Дом 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Мы представляем уникальный проект, который переопределяет понятие эксклюзивности и качества …
$1,27 млн
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Площадь 191 м²
Описание объекта: Проект Sunset Sailors by TM строится в одном из самых привлекательных райо…
$1,63 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 2 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
На побережье Бенидорма появляется новый архитектурный символ: элегантная, авангардная башня,…
$876,045
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 2 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Эта прекрасно ухоженная недвижимость имеет общую площадь 84 м² с уютным внутренним пространс…
$301,496
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Деревянный пол по всему дому. Базовая система домашней автоматизации (контроль температуры, …
$1,22 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Представьте, что каждое утро вы просыпаетесь с морским бризом. Откройте для себя эксклюзивны…
$1,54 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 2 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
На побережье Бенидорма появляется новый архитектурный символ: элегантная, авангардная башня,…
$1,04 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти