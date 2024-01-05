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Жильё в Бадахос, Испания

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81
123 объекта найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с terrassa в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с terrassa
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Referencia: 482 Просторная квартира в 100 м от песчаного пляжа Ла Кала Де Финестрат Квартир…
€248,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с chicken furniture в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с chicken furniture
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Referencia: 560 Светлая квартира на южной стороне, площадью 74 кв. м, недавно отремонтирова…
€160,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с terrassa, с chicken furniture в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с terrassa, с chicken furniture
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Referencia: 555 Эта квартира с 1 спальней находится на пятом этаже дома, в самом центре Кал…
€111,300
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Квартира 1 спальня с мебелью, с terrassa, с tech в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с terrassa, с tech
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Referencia: 551 Очаровательная квартира с одной спальней, расположенная в центре города, вс…
€111,300
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Referencia: 539 Продается просторная 2-спальная квартира в хорошем состоянии с видом на юг …
€175,000
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Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с tech в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с tech
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Referencia: 538 Прекрасный таунхаус в Сьерра Кортина (Финестрат)! Рядом с Бенидормом, очень…
€229,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с terrassa в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с terrassa
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Referencia:529 Продается потрясающая квартира без мебели! Удобная, просторная квартира на …
€160,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с кладовой в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с кладовой
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Referencia: 528 Продаётся 2-спальная квартира в Вилла Хойоса, Испания! Уютная квартира с м…
€225,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Referencia: 532 Продаётся чудесная квартира на первом этаже с выходом на юг, общей площадью…
€175,000
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Пентхаус 2 спальни с садом, с chicken furniture в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 2 спальни с садом, с chicken furniture
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Referencia: 525 Продается красивый отремонтированный двухуровневый пентхаус в Кальпе, недал…
€289,000
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Дом 2 спальни с мебелью, с terrassa, с chicken furniture в Helechosa de los Montes, Испания
Дом 2 спальни с мебелью, с terrassa, с chicken furniture
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Referencia: 522 Уютный типичный домик, расположенныей в исторической части старинного город…
€94,500
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Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Helechosa de los Montes, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Referencia: 380 Красивый семейный дом в Altea Hills с общим бассейном! Исключительное пред…
€399,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с terrassa, с chicken furniture в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с terrassa, с chicken furniture
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Referencia: 446. Апартаменты в ла Вилла Хойоса. 400м до пляжа. Апартаменты - 90м2, 2 спальни…
€175,000
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Дом 6 спален с мебелью, с садом, с кладовой в Helechosa de los Montes, Испания
Дом 6 спален с мебелью, с садом, с кладовой
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Referencia: 411. Предлагается 2-этажный дом в Ла Нусия с новым ремонтом мебелью и новой быт…
€525,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Referencia: 393. Продается вилла в Altea Hills с непревзойденным видом на море и видом на юг…
€2,45 млн
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Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 862 м²
Новая ультрасовременная современная вилла с панорамным видом на море и гольф Ультрасовремен…
€3,50 млн
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Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 953 м²
Традиционная просторная вилла высшего качества расположена в жилом районе Эль Параисо Альто,…
€3,70 млн
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Вилла 6 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 071 м²
Palacetes de Banús расположен в самой известной части Марбельи на побережье Коста-дель-Соль.…
€6,20 млн
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Вилла 6 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 766 м²
Красивый дом в традиционном стиле, расположенный в загородном клубе Монте-Майор. Ориентация …
€2,75 млн
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Вилла 6 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 870 м²
Построенная в уникальном месте, эта вилла окружена зелеными холмами муниципалитета Бенахавис…
€3,70 млн
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Пентхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
Atalaya Emotion — впечатляющий жилой комплекс в золотом треугольнике, образованном Марбелье…
€750,000
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Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 860 м²
Вилла расположена в одном из самых желанных районов Марбельи из-за его спокойствия, вида на …
€3,75 млн
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Sunny Golf — это новая разработка Estepona Golf, расположенная в самом сердце побережья Кост…
€335,000
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Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Solemar Casares — включает 58 квартир, в том числе пентхаусы с террасами и видом на море, а …
€382,000
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Вилла 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
50 впечатляющих двухэтажных вилл с 3 спальнями с возможностью солярия и подвала. Дома распол…
€675,000
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Вилла 6 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 937 м²
Красивая семейная вилла расположена в Новой Андалусии. В шаговой доступности пляжи, гольф-кл…
€3,75 млн
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новые апартаменты представлены в продажу в Коста-дель-Соль Солана Вилидж - это уникальный пр…
€295,000
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Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Это красивая, хорошо оформленная квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами в популярном к…
€365,000
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Вилла 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
Красивая вилла в современном стиле в Торренуэва Михас Коста с фантастическим видом на море с…
€1,70 млн
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Пентхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
Atalaya Emotion 2 — впечатляющий жилой комплекс в золотом треугольнике, образованном Марбель…
€755,000
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Параметры недвижимости в Бадахос, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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