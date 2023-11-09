Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Мурсия

Жильё в Мурсия, Испания

квартиры
3
дома
76
79 объектов найдено
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Мурсия, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мурсия, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 371 м²
Современные Виллы с Потрясающим Видом на Природу в Мурсии Виллы в Мурсии расположены на прес…
€681,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Современные Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Мурсии Эти современные виллы расположены на прес…
€530,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мурсия, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 301 м²
Современные Виллы с Потрясающим Видом на Природу в Мурсии Виллы в Мурсии расположены на прес…
€476,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мурсия, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
Современные Виллы с Потрясающим Видом на Природу в Мурсии Виллы в Мурсии расположены на прес…
€401,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Мурсия, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мурсия, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Современные Виллы с Потрясающим Видом на Природу в Мурсии Виллы в Мурсии расположены на прес…
€343,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Стильные Таунхаусы в Гольф-Комплексе с Богатой Внутренней Инфраструктурой в Мурсии Таунхаусы…
€270,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Стильные Таунхаусы в Гольф-Комплексе с Богатой Внутренней Инфраструктурой в Мурсии Таунхаусы…
€220,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 283 м²
Роскошные Виллы с Видом на Поле для Гольфа в Мурсии Эти роскошные виллы расположены на прест…
€1,42 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
Роскошные Виллы с Видом на Поле для Гольфа в Мурсии Эти роскошные виллы расположены на прест…
€740,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Роскошные Виллы с Видом на Поле для Гольфа в Мурсии Эти роскошные виллы расположены на прест…
€695,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Виллы с Просторным Дизайном и Панорамным Видом на Поле для Гольфа в Мурсии, Коста-Калида Отд…
€370,000
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Виллы с Просторным Дизайном и Панорамным Видом на Поле для Гольфа в Мурсии, Коста-Калида Отд…
€344,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 4
Просторная Недвижимость в Комплексе с Бассейном в Мурсии, Коста-Калида Недвижимость со стиль…
€329,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Современные Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Мурсии Эти современные виллы расположены на прес…
€395,000
Вилла 2 спальни с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Вилла 2 спальни с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Современные Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Мурсии Эти современные виллы расположены на прес…
€330,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Новые строительные виллы в Altona Golf, Мурсия Дома в этом жилом районе расположены на перво…
€395,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Новые строительные виллы в Altona Golf, Мурсия Дома в этом жилом районе расположены на перво…
€445,000
Вилла 2 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Мурсия, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Новые строительные виллы в Altona Golf, Мурсия Дома в этом жилом районе расположены на перво…
€330,000
Вилла 2 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Мурсия, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Виллы, построенные побратимами Altona Golf, Мурсия, Коста Калида 18 домов на второй линии го…
€220,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Виллы, построенные побратимами Altona Golf, Мурсия, Коста Калида 18 домов на второй линии го…
€270,000
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, с личным бассейном в Мурсия, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Мурсия, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 630 м²
Виллы в Альтона Гольф, Баньос и Мендиго, Мурсия Все дома в этом жилом районе расположены на …
€1,41 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 427 м²
Виллы в Альтона Гольф, Баньос и Мендиго, Мурсия Все дома в этом жилом районе расположены на …
€695,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Виллы в Альтона Гольф, Баньос и Мендиго, Мурсия Все дома в этом жилом районе расположены на …
€740,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
Виллы в Альтона Гольф, Баньос и Мендиго, Мурсия Все дома в этом жилом районе расположены на …
€865,000
Вилла 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Мурсия, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Виллы-близнецы с планом ног в Бальсикасе, Мурсия Набор изначально состоял из 3 террасных дом…
€220,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Двухквартирные виллы в Авилесе, Мурсия, Коста Калида Жилой дом с 14 домами, каждый с частным…
€221,000
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Жилой комплекс состоит из 6 вилл на этапе 1 и еще 6 вилл на этапе 2 с частным бассейном и па…
€235,000
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 148 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ НА ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТОНА, МУРСИЯ~ ~ Новый жилой комплекс красивых вилл в гольф-…
€627,000
Вилла 4 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 202 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТОНА, МУРСИЯ~ ~ Новое строительство красивых вилл в гольф-кур…
€781,000
Вилла 4 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 195 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ АЛЬТОНА, МУРСИЯ~ ~ Новое строительство красивых вилл в гольф-кур…
€665,500

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти