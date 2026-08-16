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Жилье в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания

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квартиры
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251
655 объектов найдено
Вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Вилла
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Новые виллы в Сан-Педро-дель-Пинатар с частным бассейном Современный дизайн и отличное рас…
$614,425
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Квартира 3 спальни в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Расположенный в очаровательном городе Сан-Педро-дель-Пинатар, этот жилой комплекс предлагает…
$372,348
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Квартира 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Квартира 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Квартиры с 3 спальнями на побережье в Сан-Хавьере, всего в 750 м от пляжа Эти квартиры наход…
$328,359
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Дом 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Дом 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Уникальная возможность! Меблированный и оборудованный современный полудом вилла с 3 спальням…
$462,221
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Пентхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Сан-Педро-дель-Пинатар, этот эксклюзивный жило…
$265,106
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Квартира 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Квартира 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Расположенный в очаровательном городе Мурсия, в Сан-Педро-дель-Пинатар, этот новый жилой ком…
$491,233
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Квартира 3 спальни в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Новые квартиры на продажу в Ло Паган (Сан-Педро-дель-Пинатар) рядом с пляжем Современная ср…
$333,579
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Квартира 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Квартира 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этот новый жилой комплекс предлагает эксклюзивный выбор апартаментов с 2 спальнями, спроекти…
$320,631
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Квартира 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Квартира 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Современные квартиры с 1–2 спальнями и бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар, подходящие для сд…
$244,906
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Квартира 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Квартира 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Эти новостройки спроектированы с акцентом на качество, комфорт и энергоэффективность, с испо…
$310,922
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Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Эксклюзивные бунгало новой постройки с частным бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар О…
$341,650
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Квартира 1 комната в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Квартира 1 комната
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Откройте для себя эксклюзивную продажу 44 квартир, расположенных в одной из самых востребова…
$212,559
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Квартира 2 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Квартира 2 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Предлагаем подборку новых апартаментов в нескольких шагах от моря, отличающихся просторными …
$321,209
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Пентхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Новые апартаменты с туристической лицензией рядом с пляжем в Ло Паган, Сан-Педро-дель-Пината…
$301,517
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Дом 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Дом 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новый угловой дом в San Pedro del PinatarДом с современным дизайном, площад…
$420,843
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Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Современные новые бунгало на продажу в Сан-Педро-дель-Пинатар, недалеко от пляжа Средиземно…
$366,877
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Пентхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Сан-Педро-дель-Пинатар, этот эксклюзивный жило…
$299,700
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Пентхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Продажа квартир в новостройке в 200 м от пляжа в Ло-Паган Современные квартиры рядом с пляж…
$325,200
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Эти жилья имеют современный дизайн и концепцию открытого пространства, включающую от 1 до 3 …
$346,637
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Квартира 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Квартира 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Роскошные квартиры с 2 спальнями рядом с пляжем в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры расположен…
$326,135
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Таунхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Погрузитесь в новый формат жизни, где инновации и дизайн объединяются, создавая по-настоящем…
$444,884
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Пентхаус 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Расположенный в очаровательном городе Мурсия, Сан-Педро-дель-Пинатар, этот новый дом предлаг…
$936,232
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Квартира 2 спальни в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Расположенные в Сан-Педро-дель-Пинатар, эти эксклюзивные бунгало предлагают уникальный жизне…
$368,888
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Дом 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Дом 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Откройте для себя этот эксклюзивный комплекс новостроек в Сан-Педро-дель-Пинатар, одном из с…
$439,220
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Квартира 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Квартира 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Квартиры с 3 спальнями на побережье в Сан-Хавьере, всего в 750 м от пляжа Эти квартиры наход…
$293,177
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Бунгало 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/2
Представляем Villas Joblán 2 — современные бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар. Villas Joblán …
$346,637
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Квартира 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Квартира 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Элегантная квартира на первом этаже с двумя террасами и доступом к общественному бассейну, р…
$301,444
НДС
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Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Количество спален 3
Площадь 83 м²
Новые бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар – роскошь и природа у моря Выгодное расположение ря…
$349,736
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Квартира 1 комната в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Квартира 1 комната
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Расположенный в очаровательной Мурсии, в городе Сан-Педро-дель-Пинатар, этот новый жилой ком…
$312,077
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Дом 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Дом 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Эксклюзивное предложение — современные кварталы из четырех новых домов, расположенные в жило…
$565,207
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