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San Pedro del Pinatar
Жильё в San Pedro del Pinatar, Испания
квартиры
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218 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с бронированной дверью
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
116 м²
Эти просторные виллы были тщательно спроектированы, чтобы обеспечить идеальный индивидуальны…
€280,000
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Дом 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
107 м²
1/1
Представляем комфортабельную виллу Bella Salina в городе Santiago de la Ribera.Прекрасный ку…
€439,900
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Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
3
124 м²
Смежные Дома с 3 Спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар В домах есть частный бассейн и закрытая …
€329,000
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Дом 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
4
3
113 м²
2
Представляем комфортабельный дуплекс в городе Santiago de la Ribera. Комплекс состоит из 11 …
€409,000
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Дом 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
200 м²
2
Представляем комфортабельную виллу в городе Santiago de la Ribera. Прекрасный курортный горо…
€419,900
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
100 м²
Дома с 3 Спальнями, Личным Бассейном и Солярием в Сан-Педро-дель-Пинатар Недвижимость находи…
€289,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
100 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€359,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
103 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€379,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
86 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€245,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
90 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€249,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
86 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€239,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
90 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€239,000
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Квартира 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
4
1
58 м²
5
Представляем вам квартиру на пятом этаже в городе San Pedro del Pinatar с видом на море. Го…
€160,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
162 м²
Продажа вилл в Сан Педро дель Пинатар, Коста Калида 5 Независимых домов, которые являются ре…
€379,900
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
63 м²
Квартиры в Удачном Месте Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида. Современные квартиры располож…
€200,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
63 м²
Квартиры в Удачном Месте Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида. Современные квартиры располож…
€250,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
63 м²
1
Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Средиземного Моря в Сан-Педро-дель-Пинатар Про…
€220,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
63 м²
Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Средиземного Моря в Сан-Педро-дель-Пинатар Про…
€200,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
96 м²
2
Стильные Современные Квартиры с 3 Спальнями в Сантьяго-де-ла-Рибера Эта великолепная недвижи…
€312,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
100 м²
Стильные Современные Квартиры с 3 Спальнями в Сантьяго-де-ла-Рибера Эта великолепная недвижи…
€302,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
86 м²
Стильная и Просторная Недвижимость в Эксклюзивном Районе Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Бланк…
€285,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
3
170 м²
Просторные Отдельные Виллы в Отличном Месте на Коста-Калида Виллы расположены в популярном р…
€499,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
94 м²
2
Просторные Квартиры с 3 Спальнями и Современным Дизайном в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры р…
€310,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
94 м²
1
Просторные Квартиры с 3 Спальнями и Современным Дизайном в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры р…
€280,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
3
115 м²
2
Шикарные Виллы с 3 Спальнями и Частными Бассейнами в 600 м от Пляжа в Сан-Хавьере, Коста-Кал…
€400,000
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Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
94 м²
2
Шикарные Виллы с 3 Спальнями и Частными Бассейнами в 600 м от Пляжа в Сан-Хавьере, Коста-Кал…
€320,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
109 м²
Стильные Таунхаусы с 3 Спальнями и Личными Бассейнами в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида…
€307,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
108 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Современные отде…
€380,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
4
2
109 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями и Собственными Бассейнами в Сантьяго-де-ла-Рибера, Сан-Хавьер …
€370,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
6
3
325 м²
Современная Вилла с 4 Спальнями и Бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Роскошная…
€1,20 млн
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