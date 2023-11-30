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Жильё в San Pedro del Pinatar, Испания

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218 объектов найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с бронированной дверью в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с бронированной дверью
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Эти просторные виллы были тщательно спроектированы, чтобы обеспечить идеальный индивидуальны…
€280,000
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Дом 3 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 1/1
Представляем комфортабельную виллу Bella Salina в городе Santiago de la Ribera.Прекрасный ку…
€439,900
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Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Смежные Дома с 3 Спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар В домах есть частный бассейн и закрытая …
€329,000
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Дом 3 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельный дуплекс в городе Santiago de la Ribera. Комплекс состоит из 11 …
€409,000
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Дом 3 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельную виллу в городе Santiago de la Ribera. Прекрасный курортный горо…
€419,900
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Дома с 3 Спальнями, Личным Бассейном и Солярием в Сан-Педро-дель-Пинатар Недвижимость находи…
€289,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€359,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€379,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€245,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€249,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€239,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Современные Квартиры с 2 и 3 Спальнями в Престижном Месте в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры …
€239,000
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Квартира 3 спальни у моря в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 5
Представляем вам квартиру на пятом этаже в городе San Pedro del Pinatar с видом на море. Го…
€160,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Продажа вилл в Сан Педро дель Пинатар, Коста Калида 5 Независимых домов, которые являются ре…
€379,900
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Квартиры в Удачном Месте Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида. Современные квартиры располож…
€200,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Квартиры в Удачном Месте Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида. Современные квартиры располож…
€250,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1
Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Средиземного Моря в Сан-Педро-дель-Пинатар Про…
€220,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Средиземного Моря в Сан-Педро-дель-Пинатар Про…
€200,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 2
Стильные Современные Квартиры с 3 Спальнями в Сантьяго-де-ла-Рибера Эта великолепная недвижи…
€312,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Стильные Современные Квартиры с 3 Спальнями в Сантьяго-де-ла-Рибера Эта великолепная недвижи…
€302,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Стильная и Просторная Недвижимость в Эксклюзивном Районе Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Бланк…
€285,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Просторные Отдельные Виллы в Отличном Месте на Коста-Калида Виллы расположены в популярном р…
€499,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2
Просторные Квартиры с 3 Спальнями и Современным Дизайном в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры р…
€310,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1
Просторные Квартиры с 3 Спальнями и Современным Дизайном в Сан-Педро-дель-Пинатар Квартиры р…
€280,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Шикарные Виллы с 3 Спальнями и Частными Бассейнами в 600 м от Пляжа в Сан-Хавьере, Коста-Кал…
€400,000
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Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
Шикарные Виллы с 3 Спальнями и Частными Бассейнами в 600 м от Пляжа в Сан-Хавьере, Коста-Кал…
€320,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Стильные Таунхаусы с 3 Спальнями и Личными Бассейнами в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида…
€307,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Современные отде…
€380,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями и Собственными Бассейнами в Сантьяго-де-ла-Рибера, Сан-Хавьер …
€370,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
San Pedro del Pinatar, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Современная Вилла с 4 Спальнями и Бассейном в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Роскошная…
€1,20 млн
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