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Жильё в Алаканти, Испания

Аликанте
389
el Campello
78
Sant Joan d Alacant
33
Mutxamel
30
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
7
558 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Аликанте, Испания
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Этаж 2/2
€369,000
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 108 м²
€285,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Вилла с 4 Спальнями и Частным Бассейном Недалеко от Аэропорта и Пляжа в Сан-Хуане Аликанте О…
€925,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Он расположен в Сан-Хуан-де-Аликанте, всего в двух шагах от пляжей Сан-Хуан и Мучависта, и и…
€361,000
Квартира с балконом, с террасой, со стенным шкафом в Аликанте, Испания
Квартира с балконом, с террасой, со стенным шкафом
Аликанте, Испания
Площадь 95 м²
€148,000
Квартира с лифтом, со стенным шкафом, с Autobus в Аликанте, Испания
Квартира с лифтом, со стенным шкафом, с Autobus
Аликанте, Испания
Площадь 86 м²
€249,000
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом в Аликанте, Испания
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
Площадь 105 м²
€188,000
Квартира с лифтом, с гаражом, со стенным шкафом в Аликанте, Испания
Квартира с лифтом, с гаражом, со стенным шкафом
Аликанте, Испания
Площадь 171 м²
€320,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Площадь 91 м²
Продается фантастическая квартира площадью 91м2 в одном из лучших районов Кальпе, в частной …
€370,000
Квартира с лифтом, с террасой, со стенным шкафом в Аликанте, Испания
Квартира с лифтом, с террасой, со стенным шкафом
Аликанте, Испания
Площадь 148 м²
€265,000
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом в Аликанте, Испания
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
Площадь 168 м²
€269,000
Квартира с балконом, с лифтом, с гаражом в Аликанте, Испания
Квартира с балконом, с лифтом, с гаражом
Аликанте, Испания
Площадь 116 м²
€255,000
Квартира с лифтом, с гаражом, с Autobus в Аликанте, Испания
Квартира с лифтом, с гаражом, с Autobus
Аликанте, Испания
Площадь 150 м²
€299,000
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 3/3
Роскошные и Просторные Виллы с 5 Спальнями Рядом с Пляжем Сан-Хуан в Аликанте Виллы располож…
€1,33 млн
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 71 м²
€359,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Аликанте, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
Площадь 162 м²
€279,900
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Xixona Jijona, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Xixona Jijona, Испания
Площадь 424 м²
€350,000
Квартира с балконом, с гаражом, со стенным шкафом в Аликанте, Испания
Квартира с балконом, с гаражом, со стенным шкафом
Аликанте, Испания
Площадь 160 м²
€255,000
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 159 м²
€220,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Аликанте, Испания
Комнаты 2
Площадь 91 м²
Продается новая квартира в нескольких метрах от пляжа (около 300м). Дом площадью 91м2, сна…
€510,000
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Площадь 325 м²
Продается красивая вилла в современном стиле в Кальпе площадью 325 м2, построенная на 2 этаж…
€1,13 млн
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Площадь 650 м²
Фантастическая независимая вилла в Ла Нусии. Вилла имеет площадь 650 м2 на участке площадью…
€1,50 млн
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 132 м²
€279,000
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 92 м²
€419,000
Квартира с лифтом, с террасой, со стенным шкафом в Аликанте, Испания
Квартира с лифтом, с террасой, со стенным шкафом
Аликанте, Испания
Площадь 102 м²
€286,500
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 100 м²
€1,000
Вилла 4 спальни в Aiguees, Испания
Вилла 4 спальни
Aiguees, Испания
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Отдельно стоящий дом расположен в престижной жилой зоне Вилафортуни на курорте Коста Дорады …
€570,000
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 6
Площадь 350 м²
Фантастическая индивидуальная вилла в Кальпе, расположенная очень близко ко всем видам услуг…
€750,000
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Аликанте, Испания
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
Отличная вилла в Деэса-де-Кампоамор. До моря 800м.   Хотите получить консультацию? …
€1,25 млн
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аликанте, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1
Отличные строящиеся апартаменты в в районе Аликанте. До моря 2 км. Собственная терраса…
€185,000

Типы недвижимости в Алаканти

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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