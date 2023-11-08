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Алаканти
Жильё в Алаканти, Испания
Аликанте
389
el Campello
78
Sant Joan d Alacant
33
Mutxamel
30
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
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558 объектов найдено
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аликанте, Испания
4
3
107 м²
2/2
€369,000
Рекомендовать
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
108 м²
€285,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Аликанте, Испания
5
4
300 м²
3/3
Вилла с 4 Спальнями и Частным Бассейном Недалеко от Аэропорта и Пляжа в Сан-Хуане Аликанте О…
€925,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Аликанте, Испания
3
120 м²
Он расположен в Сан-Хуан-де-Аликанте, всего в двух шагах от пляжей Сан-Хуан и Мучависта, и и…
€361,000
Рекомендовать
Квартира с балконом, с террасой, со стенным шкафом
Аликанте, Испания
95 м²
€148,000
Рекомендовать
Квартира с лифтом, со стенным шкафом, с Autobus
Аликанте, Испания
86 м²
€249,000
Рекомендовать
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
105 м²
€188,000
Рекомендовать
Квартира с лифтом, с гаражом, со стенным шкафом
Аликанте, Испания
171 м²
€320,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Аликанте, Испания
3
91 м²
Продается фантастическая квартира площадью 91м2 в одном из лучших районов Кальпе, в частной …
€370,000
Рекомендовать
Квартира с лифтом, с террасой, со стенным шкафом
Аликанте, Испания
148 м²
€265,000
Рекомендовать
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
168 м²
€269,000
Рекомендовать
Квартира с балконом, с лифтом, с гаражом
Аликанте, Испания
116 м²
€255,000
Рекомендовать
Квартира с лифтом, с гаражом, с Autobus
Аликанте, Испания
150 м²
€299,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
6
4
220 м²
3/3
Роскошные и Просторные Виллы с 5 Спальнями Рядом с Пляжем Сан-Хуан в Аликанте Виллы располож…
€1,33 млн
Рекомендовать
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
71 м²
€359,000
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
162 м²
€279,900
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Xixona Jijona, Испания
424 м²
€350,000
Рекомендовать
Квартира с балконом, с гаражом, со стенным шкафом
Аликанте, Испания
160 м²
€255,000
Рекомендовать
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
159 м²
€220,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Аликанте, Испания
2
91 м²
Продается новая квартира в нескольких метрах от пляжа (около 300м). Дом площадью 91м2, сна…
€510,000
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
4
325 м²
Продается красивая вилла в современном стиле в Кальпе площадью 325 м2, построенная на 2 этаж…
€1,13 млн
Рекомендовать
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
5
650 м²
Фантастическая независимая вилла в Ла Нусии. Вилла имеет площадь 650 м2 на участке площадью…
€1,50 млн
Рекомендовать
Квартира с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
132 м²
€279,000
Рекомендовать
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
92 м²
€419,000
Рекомендовать
Квартира с лифтом, с террасой, со стенным шкафом
Аликанте, Испания
102 м²
€286,500
Рекомендовать
Пентхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
100 м²
€1,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Aiguees, Испания
4
310 м²
Отдельно стоящий дом расположен в престижной жилой зоне Вилафортуни на курорте Коста Дорады …
€570,000
Рекомендовать
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
6
350 м²
Фантастическая индивидуальная вилла в Кальпе, расположенная очень близко ко всем видам услуг…
€750,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аликанте, Испания
4
3
1 200 м²
2
Отличная вилла в Деэса-де-Кампоамор. До моря 800м. Хотите получить консультацию? …
€1,25 млн
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аликанте, Испания
2
1
90 м²
1
Отличные строящиеся апартаменты в в районе Аликанте. До моря 2 км. Собственная терраса…
€185,000
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