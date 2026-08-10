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Жилье в Алаканти, Испания

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Аликанте
513
Мучамель
251
el Campello
96
Sant Joan dAlacant
58
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948 объектов найдено
Шале в Мучамель, Испания
Шале
Мучамель, Испания
Площадь 304 м²
Мы представляем поистине уникальный и особенный CASA в центре Мухамиэля, расположенный рядом…
$676,168
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Квартира 1 спальня в Аликанте, Испания
Квартира 1 спальня
Аликанте, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Расположенные в оживленном городе Аликанте (Алакант), эти эксклюзивные лофты предлагают уник…
$334,294
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Квартира 1 спальня в Аликанте, Испания
Квартира 1 спальня
Аликанте, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Новый жилой комплекс в Аликанте с открытыми видами на город. Дом вашей мечты в прив…
$207,675
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Квартира 3 спальни в Мучамель, Испания
Квартира 3 спальни
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Современный жилой комплекс в Мутхамеле предлагает комфортную жизнь, сочета…
$379,397
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Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Новый жилой комплекс в Аликанте с панорамным видом Этот комплекс воплощает в себе с…
$336,139
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Пентхаус 3 комнаты в Мучамель, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс был разработан для обеспечения комфорта, безопасности и бла…
$542,090
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Квартира 3 комнаты в Мучамель, Испания
Квартира 3 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Откройте для себя очаровательные пространства в уникальной обстановке. Прогулка по этому жил…
$367,558
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Дом 3 комнаты в Мучамель, Испания
Дом 3 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Недвижимость в Bonalba Green Откройте для себя уютные пространства в уникальном окружении. П…
$635,713
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Откройте для себя Эстелу, эксклюзивный жилой комплекс от AEDAS Homes, предлагающий квартиры …
$336,928
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Откройте для себя эксклюзивную новую застройку в Аликанте с современными квартирами на 1, 2 …
$300,519
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Шале в Мучамель, Испания
Шале
Мучамель, Испания
Площадь 480 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам эту великолепную виллу на продажу в Мухамиле, котора…
$963,804
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Гостиничный номер в 3*гостинице в Аликанте До моря - 1,7 км | До аэропорта - 12 км | Цент…
$157,216
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ISIA
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
$682,978
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Таунхаус в Мучамель, Испания
Таунхаус
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Расположенная в очаровательном городе Мутчамел, эта эксклюзивная коллекция из 14 таунхаусов …
$761,070
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Виллы -  которые обеспечивает приятную, удобную обстановку со всеми удобствами, о которых вы…
$748,386
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Квартира 3 комнаты в Мучамель, Испания
Квартира 3 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Новые квартиры в эксклюзивном жилом районе недалеко от Аликанте. Откройте для себя новый фор…
$365,535
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Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
В сердце района Сан-Блас-Пау, в Аликанте, находится этот эксклюзивный жилой комплекс. Его пр…
$507,415
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Квартира 3 комнаты в Мучамель, Испания
Квартира 3 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Новые жилые квартиры в эксклюзивном закрытом комплексе недалеко от Аликанте. Откройте для се…
$365,535
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Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Экологичные апартаменты с 2 и 3 спальнями и бассейном в Аликанте Эти новые апартаменты распо…
$363,455
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Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Новый жилой комплекс в Аликанте с открытыми видами Недавно построенные дома в привилегиров…
$336,893
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Квартира 2 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 2 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Мы представляем вам привлекательный жилой вариант в Сан-Блас-Пау, Аликанте. Расположенный в …
$306,876
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Вилла в Мучамель, Испания
Вилла
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Площадь 247 м²
Описание объекта: Представьте себе дом, где вы просыпаетесь каждый день с видом на море и бе…
$631,377
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Nils Ott Real Estates
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Квартира 4 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1
Фантастическая квартира на среднем этаже с общим бассейном, большой террасой и потрясающим в…
$368,053
НДС
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ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
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Квартира 3 спальни в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Светлая квартира площадью 125 м² расположена в жилом комплексе Urbanización Mistral, Эль-Кам…
$402,174
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Квартира 3 комнаты в Мучамель, Испания
Квартира 3 комнаты
Мучамель, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Объекты недвижимости в Bonalba Green Откройте для себя уютные пространства в уникальном окру…
$365,535
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Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 6/8
Блестящая уютная квартира на среднем этаже с кладовкой и гаражом, расположенная в высоком вы…
$487,265
НДС
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ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
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Дуплекс в Аликанте, Испания
Дуплекс
Аликанте, Испания
Площадь 212 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам этот эксклюзивный дуплекс для продажи с видом на мор…
$895,642
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Дом 3 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Дом 3 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Эксклюзивная жилая жизнь в Сан-Хуане. Откройте для себя эту эксклюзивную акцию из 8 независи…
$866,882
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Таунхаус в Мучамель, Испания
Таунхаус
Мучамель, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Расположенная в очаровательном городе Мутчамел, эта эксклюзивная коллекция из 14 таунхаусов …
$657,288
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Типы недвижимости в Алаканти

квартиры
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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