Адехе находится на юго-западе острова Тенерифе, который в свою очередь является крупнейшим островом в архипелаге Канарских островов. Сейчас это престижный курорт с населением около 47,000 человек, который ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Кто-то из них ищет возможность купить недвижимость в Адехе, а кто-то — снять его в аренду.

Преимущества приобретения недвижимости в Адехе

Покупка недвижимости в Адехе привлекает не только инвесторов в арендную недвижимость, но и тех, кто ищет постоянное место жительства. Рассмотрим, что такая покупка может дать:

Туристический поток. Адехе — центр притяжения туристов. Ежегодно его посещают около 1,8 млн человек. Благодаря этому аренда жилья дает доход 7–9% годовых.

Адехе — центр притяжения туристов. Ежегодно его посещают около 1,8 млн человек. Благодаря этому аренда жилья дает доход 7–9% годовых. Удобный транспорт. Автобан TF-1 соединяет Адехе с аэропортом и Санта-Крус-де-Тенерифе. Общественный транспорт покрывает 90% муниципалитета.

Автобан TF-1 соединяет Адехе с аэропортом и Санта-Крус-де-Тенерифе. Общественный транспорт покрывает 90% муниципалитета. Безопасность. В муниципалитете низкий уровень преступности, всего 12 инцидентов на 1000 жителей в год.

Цены на недвижимость в Адехе

Рынок недвижимости в Адехе ориентирован на вторичный сегмент (70% сделок, по данным Fotocasa), но новостройки начали отвоевывать преимущество, особенно в Коста Адехе. Стоимость при покупке обычно начинается от 2600 €/м² (квартиры, студии, апартаменты) и достигает 5000 €/м² (виллы с видом на океан). В 2025 году средняя цена выросла на 6% из-за спроса со стороны британцев (25% покупателей) и скандинавов (15%).

Средние цены на недвижимость в Адехе:

Тип жилья Характеристики Средняя цена (€) Площадь (м²) Апартаменты (1–2 спальни) В комплексах с бассейном, террасой, 500–1000 м до пляжа 160,000 – 250,000 45–75 Таунхаусы 2–3 спальни, сад 50–100 м², паркинг 280,000 – 400,000 90–130 Пентхаусы 2–3 спальни, терраса 30–70 м², вид на океан 350,000 – 500,000 80–120 Виллы 3–5 спален, бассейн, участок 200–500 м² 550,000 – 1,2 млн 180–350

Популярные районы Адехи для покупки жилья

Продажа недвижимости в Адехе осуществляется во всех частях муниципалитета, но есть топ-5 локаций, где происходит до 85% от сделок: