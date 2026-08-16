Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Адехе
  4. Жилая

Жилье в Адехе, Испания

;
квартиры
176
дома
96
272 объекта найдено
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Эта недавно построенная отдельно стоящая вилла, расположенная прямо на берегу моря и с потря…
$2,08 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продается студия в San Eugenio Bajo в комплексе Ocean Park. Гостиная, американская кухня, ва…
$157,449
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
В связи с расширением продается прибыльный операционный бизнес: центр передовой эстетики и к…
$53,481
Оставить заявку
It Is RealtyIt Is Realty
Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
В продаже студия в Torviscas Alto в комплексе Laguna Park II. Гостиная, американская кухня, …
$110,797
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
В продаже прекрасная квартира с видом на океан в зоне Torviscas Alto. Располагается в жилом …
$200,601
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается уютный апартамент с 1 спальней, ванной комнатой и террасой с видом на океан. Площа…
$334,724
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продается квартира в Адехе, La Postura. Состоит из 1 спальни, гостиной, 1 ванной комнаты. Пл…
$145,786
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
В продаже апартамент, который располагается в зоне La Caleta. Апартамент состоит: 1 спаль…
$431,526
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Адехе, Испания
Квартира 4 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 4
Площадь 110 м²
В продаже прекрасный апартамент с бассейном на территории комплекса и садом. Площадь двух…
$449,020
Оставить заявку
Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
В продаже пентхаус, располагающийся в резиденции Sonia, Callao Salvaje. Площадь: 120 м2. Пен…
$367,380
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Адехе, Испания
Квартира 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
В самом сердце Коста-Адехе, Playa Paraíso расположен Residencial Abora – жилой комплекс из 1…
$652,436
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Апартамент с одной спальней, в комплексе Caribe, Playa de Las Americas. Состоит из зала, одн…
$163,280
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
В продаже двуспальный апартамент, который располагается в зоне Los Cristianos. Апартамент на…
$309,066
Оставить заявку
Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 3
Таунхаус на первой линии Дель Дюке В продаже исключительный таунхаус, расположенный в эли…
$1,41 млн
НДС
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
В продаже апартамент, находящийся в комплексе Island Village, San Eugenio Alto. В комплексе …
$290,405
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Адехе, Испания
Квартира 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается апартамент в Callao Salvaje - в тихом районе на юге острова Тенерифе.  Состоит …
$174,943
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Прекрасно реновированный дуплекс с 3 спальнями, частным садом и видом на море - Параисо II, …
$639,443
Оставить заявку
Дуплекс 1 спальня в Адехе, Испания
Дуплекс 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продается апартамен-дуплекс в комплексе El Cortijo,  в самом центре Playa de Las Americas.  …
$256,583
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
В продаже апартамент, который располагается в комплексе Laguna Park II, Costa Adeje. На терр…
$134,123
Оставить заявку
Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Пентхаус с 2 спальнями в новом современном жилом комплексе в Тихоко-Бахо (Адехе), тихом и ра…
$437,927
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Студия на территории комплекса Island Village, Costa Adeje. Находится в пешей доступности…
$139,954
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Инвестиционные апартаменты в Royal Hideaway Corales Beach 5★, Ла-Калета, Тенерифе Предлагает…
$381,599
Оставить заявку
Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Продается просторный таунхаус в комплексе Terrazas del Galeon в Adeje.   Дом состоит из г…
$290,405
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Отличная квартира, просторная и светлая, прямо на берегу моря в Плайя Параисо. Он имеет 1 сп…
$306,257
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Мы предлагаем на продажу квартиру в эксклюзивном и роскошном комплексе "Atlantic Homes", в э…
$674,321
Оставить заявку
Студия в Miraverde, Испания
Студия
Miraverde, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Студия в самом эксклюзивном районе на юге Тенерифе, всего в 5 минутах ходьбы от Плайя де Фан…
$156,282
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Мы рады предложить вам двуспальную, просторную и очень светлую квартиру-дуплекс в одном из …
$831,275
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Отличная, полностью отремонтированная студия в комплексе "Olympia" в самом сердце Плайя д…
$279,030
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Продается апартамент в комплексе Mareverde в Torviscas Bajo. Квартира 55 м2, 2 спальни, 1 ва…
$230,925
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Адехе, Испания
Квартира 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Апартамент с частным бассейном – Corales Residences | Тенерифе В одном из самых престижных …
$2,30 млн
Оставить заявку

Адехе находится на юго-западе острова Тенерифе, который в свою очередь является крупнейшим островом в архипелаге Канарских островов. Сейчас это престижный курорт с населением около 47,000 человек, который ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Кто-то из них ищет возможность купить недвижимость в Адехе, а кто-то — снять его в аренду.

Преимущества приобретения недвижимости в Адехе

Покупка недвижимости в Адехе привлекает не только инвесторов в арендную недвижимость, но и тех, кто ищет постоянное место жительства. Рассмотрим, что такая покупка может дать:

  • Туристический поток. Адехе — центр притяжения туристов. Ежегодно его посещают около 1,8 млн человек. Благодаря этому аренда жилья дает доход 7–9% годовых.
  • Удобный транспорт. Автобан TF-1 соединяет Адехе с аэропортом и Санта-Крус-де-Тенерифе. Общественный транспорт покрывает 90% муниципалитета.
  • Безопасность. В муниципалитете низкий уровень преступности, всего 12 инцидентов на 1000 жителей в год.

Цены на недвижимость в Адехе

Рынок недвижимости в Адехе ориентирован на вторичный сегмент (70% сделок, по данным Fotocasa), но новостройки начали отвоевывать преимущество, особенно в Коста Адехе. Стоимость при покупке обычно начинается от 2600 €/м² (квартиры, студии, апартаменты) и достигает 5000 €/м² (виллы с видом на океан). В 2025 году средняя цена выросла на 6% из-за спроса со стороны британцев (25% покупателей) и скандинавов (15%).

Средние цены на недвижимость в Адехе:

Тип жилья Характеристики Средняя цена (€)

Площадь (м²)
Апартаменты (1–2 спальни) В комплексах с бассейном, террасой, 500–1000 м до пляжа 160,000 – 250,000 45–75
Таунхаусы 2–3 спальни, сад 50–100 м², паркинг 280,000 – 400,000 90–130
Пентхаусы 2–3 спальни, терраса 30–70 м², вид на океан 350,000 – 500,000 80–120
Виллы 3–5 спален, бассейн, участок 200–500 м² 550,000 – 1,2 млн 180–350

Популярные районы Адехи для покупки жилья

Продажа недвижимости в Адехе осуществляется во всех частях муниципалитета, но есть топ-5 локаций, где происходит до 85% от сделок:

  • Коста Адехе. Премиум-зона с апартаментами от €220,000 и виллами — от €600,000. Рядом пляжи Дель-Дуке (500 м) и ТРЦ Plaza del Duque. Арендный доход — 8% годовых.
  • Плайя Параисо. Спокойный район с новостройками. Бунгало обходятся в €300,000–450,000. Всего в 400 м находится пляж Лас-Галлетас.
  • Таучо. Бюджетный вариант на холмах в 5 км от моря. Апартаменты стоят дешевле — €140,000–200,000. Вид на горы, рядом школа Costa Adeje и рынок Mercadillo.
  • Эль Галеон. Элитный квартал с мариной Puerto Colon. Пентхаусы стоят в пределах €400,000–700,000. Яхт-клуб и рестораны в 300 м, идеально для сдачи в аренду.
  • Кальяо Сальвахе. Удаленный (7 км от центра) район, но с новыми ЖК. Цена квартиры — €180,000–250,000. Пляж Ахабо в 800 м.

Часто задаваемые вопросы о покупке недвижимости в Адехе

На что обратить внимание при поиске недвижимости в Адехе?

Проверяйте документы через нотариуса и обязательно уточняйте наличие лицензии на туристическую аренду, так как ее наличие обязательно. Отсутствие разрешения создает риск нарваться на мошенников.

Какова стоимость недвижимости в Адехе?

Средняя стоимость жилья в Адехе составляет 2600–4500 €/м². Апартаменты площадью в 50 м² суммарно обойдутся в €160,000–300,000, а виллы (200 м²) — €550,000–1,2 млн.

Где лучше покупать жилье для инвестиций в Адехе?

Коста Адехе и Плайя Параисо лидируют по загрузке арендных объектов — 75–85% в сезон (июнь–сентябрь). Средняя ставка — 80–150 €/сутки за апартаменты. При покупке объектов для краткосрочной аренды избегайте Таучо, он сильно удален от основных пляжей.

Какие факторы влияют на стоимость недвижимости в Адехе?

Главным фактором является расположение: объекты у моря стоят на 20–30% дороже. Остальные факторы влияют меньше, но учитывать их тоже стоит:

  • Инфраструктура: бассейн, паркинг, охрана (+10–15%).
  • Состояние: вторичка с ремонтом на 5–10% дороже.
  • Туризм: рост числа туристов (+4% в 2024) поднимает спрос, а с ним и цену.
Realting.com
Перейти