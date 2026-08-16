Адехе находится на юго-западе острова Тенерифе, который в свою очередь является крупнейшим островом в архипелаге Канарских островов. Сейчас это престижный курорт с населением около 47,000 человек, который ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Кто-то из них ищет возможность купить недвижимость в Адехе, а кто-то — снять его в аренду.
Преимущества приобретения недвижимости в Адехе
Покупка недвижимости в Адехе привлекает не только инвесторов в арендную недвижимость, но и тех, кто ищет постоянное место жительства. Рассмотрим, что такая покупка может дать:
- Туристический поток. Адехе — центр притяжения туристов. Ежегодно его посещают около 1,8 млн человек. Благодаря этому аренда жилья дает доход 7–9% годовых.
- Удобный транспорт. Автобан TF-1 соединяет Адехе с аэропортом и Санта-Крус-де-Тенерифе. Общественный транспорт покрывает 90% муниципалитета.
- Безопасность. В муниципалитете низкий уровень преступности, всего 12 инцидентов на 1000 жителей в год.
Цены на недвижимость в Адехе
Рынок недвижимости в Адехе ориентирован на вторичный сегмент (70% сделок, по данным Fotocasa), но новостройки начали отвоевывать преимущество, особенно в Коста Адехе. Стоимость при покупке обычно начинается от 2600 €/м² (квартиры, студии, апартаменты) и достигает 5000 €/м² (виллы с видом на океан). В 2025 году средняя цена выросла на 6% из-за спроса со стороны британцев (25% покупателей) и скандинавов (15%).
Средние цены на недвижимость в Адехе:
|Тип жилья
|Характеристики
|Средняя цена (€)
|
Площадь (м²)
|Апартаменты (1–2 спальни)
|В комплексах с бассейном, террасой, 500–1000 м до пляжа
|160,000 – 250,000
|45–75
|Таунхаусы
|2–3 спальни, сад 50–100 м², паркинг
|280,000 – 400,000
|90–130
|Пентхаусы
|2–3 спальни, терраса 30–70 м², вид на океан
|350,000 – 500,000
|80–120
|Виллы
|3–5 спален, бассейн, участок 200–500 м²
|550,000 – 1,2 млн
|180–350
Популярные районы Адехи для покупки жилья
Продажа недвижимости в Адехе осуществляется во всех частях муниципалитета, но есть топ-5 локаций, где происходит до 85% от сделок:
- Коста Адехе. Премиум-зона с апартаментами от €220,000 и виллами — от €600,000. Рядом пляжи Дель-Дуке (500 м) и ТРЦ Plaza del Duque. Арендный доход — 8% годовых.
- Плайя Параисо. Спокойный район с новостройками. Бунгало обходятся в €300,000–450,000. Всего в 400 м находится пляж Лас-Галлетас.
- Таучо. Бюджетный вариант на холмах в 5 км от моря. Апартаменты стоят дешевле — €140,000–200,000. Вид на горы, рядом школа Costa Adeje и рынок Mercadillo.
- Эль Галеон. Элитный квартал с мариной Puerto Colon. Пентхаусы стоят в пределах €400,000–700,000. Яхт-клуб и рестораны в 300 м, идеально для сдачи в аренду.
- Кальяо Сальвахе. Удаленный (7 км от центра) район, но с новыми ЖК. Цена квартиры — €180,000–250,000. Пляж Ахабо в 800 м.