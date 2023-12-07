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Жильё в Adeje, Испания

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164 объекта найдено
Квартира 1 комната в Adeje, Испания
Квартира 1 комната
Adeje, Испания
Число комнат 1
Площадь 48 м²
€285,000
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Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€315,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Adeje, Испания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Продается апартамент в комплексе Labranda Suites Costa Adeje. Апартамент с 1 спальней, 1 ван…
€275,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с подведенным электричеством, с охраной в Adeje, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с подведенным электричеством, с охраной
Adeje, Испания
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Продается квартира в центре Адехе, квартира имеет 3 спальни, балкон с частичным видом на оке…
€194,000
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Таунхаус 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Таунхаус в комплексе Villas Mirador del Duque в Madroñal. Недалеко от комплекса расположена …
€430,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с садом, с охраной в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с садом, с охраной
Adeje, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Апартамент в комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Рядом есть общественная парковка и Beach…
€279,000
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Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 506 м²
Продается новая вилла с видом на океан в районе Роке Дель Конде. Вилла с бассейном с подогре…
€1,70 млн
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Шикарная квартира 2 спальни в городе Адехе c эксклюзивным дизайном, полностью оборудованная.…
€335,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Adeje, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Квартира 2 спальни в Адехе Каско. Квартира в новом здании, построенном в 2020 году, в центре…
€285,000
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Квартира 1 спальня в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
Количество спален 1
Продается современный апартамент в престижной зоне южного побережья Тенерифе. Расположен в C…
€229,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в Adeje, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Квартира 3 спальни в комплексе Stel в центре Adeje. Центральный город юга Тенерифе, район Ко…
€249,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Adeje, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Апартамент в комплексе Лос Альмендрос в одном из лучших районов побережья Коста Адехе, Мадро…
€390,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Adeje, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Adeje, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Апартамент с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в комплексе Ocean Garden в районе Плайя Параи…
€525,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством
Adeje, Испания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается уютная квартира в жилом комплексе Орландо, Коста Адехе. Квартира в ухоженном компл…
€255,000
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Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Adeje, Испания
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 284 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,39 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Adeje, Испания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€199,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом в Adeje, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом
Adeje, Испания
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Красивая вилла 5 спален в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Это уютный район в нескольк…
€875,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в Adeje, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Просторная квартира в центре города Адехе. Город с очень развитой инфраструктурой, недалеко …
€185,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Апартамент с видом на океан в комплексе “Magnolia Golf Resort”, La Caleta. Комплекс класса “…
€970,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом
Adeje, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Большая квартира на первом этаже в Los Océanos в городе Адехе, в районе Galeón de Adeje. Раз…
€279,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Квартира в комплексе Colina Blanca в районе Торвискас Альто. Квартира с террасой с видом на …
€231,000
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Бунгало 2 спальни с мебелью, с бассейном, с садом в Adeje, Испания
Бунгало 2 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Просторное одноэтажное бунгало с 2 спальнями в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе в компл…
€320,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом
Adeje, Испания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Квартира в комплексе Параисо-дель-Соль в районе Плая-Параисо. Район с развитой инфраструктур…
€189,000
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Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с лифтом в Adeje, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с лифтом
Adeje, Испания
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Cовременная вилла 5 спален в минималистском стиле расположена в жилом районе Роке-дель-Конде…
€2,37 млн
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Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Adeje, Испания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Красивый апартамент в роскошном апарт-отеле «Baobab Suites», в районе Бая дель Дюке на юге Т…
€595,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продается квартира в комплексе Юкка Парк, в районе Фаньябе. Комплекс расположен на второй бе…
€255,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Апартамент в Residencial Adeje Paradise в районе Playa Paraiso. С террасы открывается вид на…
€527,000
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Adeje, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Элегантная и просторная вилла в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Вилла с большим участ…
€935,000
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Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с охраной в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с охраной
Adeje, Испания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Квартира на первой линии моря, рядом с песчаным пляжем в районе Плая Параисо, расположена в …
€208,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Продается уникальная роскошная вилла, построенная и спроектированная с использованием самых …
€1,89 млн
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