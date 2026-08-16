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Жилье на Канарских островах, Испания

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Санта-Крус-де-Тенерифе
528
Адехе
272
Арона
144
Лос-Кристианос
75
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534 объекта найдено
Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Эта недавно построенная отдельно стоящая вилла, расположенная прямо на берегу моря и с потря…
$2,08 млн
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Продается таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе PortoNovo в центре Los Cris…
$635,626
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Квартира 2 спальни в Гия-де-Исора, Испания
Квартира 2 спальни
Гия-де-Исора, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Уникальный комплекс на этапе строительства прямо на первой береговой линаа от океана на юге …
$1,20 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 спальни в El Cabezo, Испания
Квартира 2 спальни
El Cabezo, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
VYM Canarias представляет эту недвижимость в новом жилом комплексе Carena Waves, расположенн…
$397,832
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Квартира 3 спальни в Арона, Испания
Квартира 3 спальни
Арона, Испания
Количество спален 3
Площадь 90 м²
В продаже апартамент, который находится в зоне Los Cristianos. Апартамент состоит: 3 спальны…
$279,909
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Квартира 1 спальня в Palm Mar Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Односпальный апартамент в городке Palm Mar, в комплексе Bahia de Los Menceyes, расположенном…
$373,212
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продается студия в San Eugenio Bajo в комплексе Ocean Park. Гостиная, американская кухня, ва…
$157,449
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
В связи с расширением продается прибыльный операционный бизнес: центр передовой эстетики и к…
$53,481
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Студия с террасой, гаражом и бассейном в комплексе El Camisón, Playa de las Américas. Эта с…
$305,717
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
В продаже апартамент, который располагается в комплексе El Caribe, который находится в зоне …
$163,164
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
В продаже студия в Torviscas Alto в комплексе Laguna Park II. Гостиная, американская кухня, …
$110,797
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Квартира 2 спальни в Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
В продаже прекрасная квартира с видом на океан в зоне Torviscas Alto. Располагается в жилом …
$200,601
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
В продаже апартамент, который находится в Комплексе Rocas del Mar, в зоне Costa Del Silencio…
$150,451
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается  трехэтажный  таунхаус, расположенный в El Camison, на границе между городами  Лос…
$524,829
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Квартира в Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Квартира
Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Продается современный апартамент на северном побережье Тенерифе, в престижной туристической …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Арона, Испания
Квартира 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
В продаже пентхаус с 2 спальнями в комплексе Tenerife Royal Garden, Las Americas. Расположен…
$687,526
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Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается уютный апартамент с 1 спальней, ванной комнатой и террасой с видом на океан. Площа…
$334,724
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продается квартира в Адехе, La Postura. Состоит из 1 спальни, гостиной, 1 ванной комнаты. Пл…
$145,786
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Апартамент в комплексе Tajinaste, Las Americas с одной спальней, одной ванной комнатой, обще…
$195,936
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
В продаже апартамент, который располагается в зоне La Caleta. Апартамент состоит: 1 спаль…
$431,526
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Квартира в Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Квартира
Пуэрто-де-ла-Крус, Испания
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в El Bebedero, Испания
Квартира 2 спальни
El Bebedero, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
В продаже апартамент с видом на горы, который находится в Резиденции Diana, Buzanada, munici…
$173,777
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Квартира 4 спальни в Адехе, Испания
Квартира 4 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 4
Площадь 110 м²
В продаже прекрасный апартамент с бассейном на территории комплекса и садом. Площадь двух…
$449,020
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Пентхаус в Адехе, Испания
Пентхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
В продаже пентхаус, располагающийся в резиденции Sonia, Callao Salvaje. Площадь: 120 м2. Пен…
$367,380
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Квартира 2 спальни в Адехе, Испания
Квартира 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
В самом сердце Коста-Адехе, Playa Paraíso расположен Residencial Abora – жилой комплекс из 1…
$652,436
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Квартира 1 спальня в Адехе, Испания
Квартира 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Апартамент с одной спальней, в комплексе Caribe, Playa de Las Americas. Состоит из зала, одн…
$163,280
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Уютные апартаменты после реновации с одной спальней, расположенные в районе Los Cristianos в…
$160,948
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Продается таунхаух в La Finca, первая фаза Aguilas del Teide. На первом этаже расположены го…
$305,567
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Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Продается студия в комплексе El Drago в Costa del Silencio - небольшом прибрежном городке на…
$93,186
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Квартира 1 спальня в Арона, Испания
Квартира 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Великолепная возможнсть быть хозяином одной из красивейших квартир в жилом респектабельном…
$422,678
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Типы недвижимости на Канарских островах

квартиры
дома

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Канарские острова находятся в Атлантическом океане и окружены им. До ближайшего материка 100 км, и это не берега Испании, а побережье Марокко. Острова по своему уникальны, субтропический климат и вулканические ландшафты привлекают инвесторов и тех, кто мечтает о жизни у океана. Благодаря этому продажа недвижимости на Канарских островах растет и свыше трети всех сделок заключается именно с иностранцами.

Плюсы приобретения недвижимости на Канарских островах

Купить недвижимость на Канарских островах иностранцу достаточно просто — нужно получить NIE и открыть счет в местном банке. Преимущества покупки местной недвижимости:

  • Благоприятный климат. Среднегодовая температура на Канарах составляет 22–24 °C, с колебаниями в пределах 18–26 °C.
  • Доходность от аренды. Туристический поток на Канары достигает 14 млн человек ежегодно, что обеспечивает доход от краткосрочной аренды до 8–10% годовых.
  • Юридическая прозрачность. Испания, как член ЕС, предлагает четкие процедуры покупки недвижимости для иностранцев, включая оформление NIE (идентификационного номера иностранца) за 1–2 недели.

Цены на недвижимость на Канарских островах

Стоимость жилья на Канарских островах в среднем составляет 1800–4500 евро за м². Например, в элитном районе Коста-Адехе (Тенерифе) квадратный метр в новостройке стоит около 4000 евро, в Пуэрто-де-ла-Крус — 1500–2000 евро. Вторичка дешевле на 15–20%.

Средние цены на недвижимость Канарских островов:

Тип недвижимости Средняя цена (€) Пример района
Апартаменты (1–2 спальни) 90,000–250,000 Лос-Кристианос, Санта-Крус-де-Тенерифе
Таунхаусы 200,000–500,000 Коста-Адехе, Моган
Виллы 500,000–3,000,000 Коста-Адехе, Пуэрто-Рико
Земельные участки 50,000–600,000 Лансароте, Фуэртевентура

Популярные районы Канарских островов для покупки жилья

Наиболее востребованной является недвижимость в Коста-Адехе (Тенерифе). Это элитный район на юге острова. Купить жилье на Канарских островах здесь можно за 250,000 евро (апартаменты), цены на виллы начинаются от 800,000 евро.

Другие популярные районы:

  • Лос-Кристианос (Тенерифе). Семейный курорт с доступным жильем от 100,000 евро.
  • Пуэрто-де-ла-Крус (Тенерифе). Северный город с более влажным климатом и пышной зеленью. Квартиры на вторичном рынке в Пуэрто-де-ла-Крус стоят от 80,000 евро, дома — от 250,000 евро.
  • Моган (Гран-Канария). Живописный портовый город, который часто называют «маленькая Венеция» из-за обилия каналов. Цены на таунхаусы начинаются от 220,000 евро, на виллы — от 600,000 евро.
  • Калета-де-Фусте (Фуэртевентура). Район для любителей серфинга. Апартаменты у моря стоят от 120,000 евро, участки под застройку — от 60,000 евро.

Часто задаваемые вопросы о покупке недвижимости на Канарских островах

На каком Канарском острове лучше всего покупать недвижимость?

Тенерифе считается универсальным вариантом для волжений. Здесь находится аэропорт, и в целом остров привлекает наибольшее количество туристов в год. Гран-Канария, Лансароте и Фуэртевентура лучше подойдут для вложений в долгосрочную аренду или перепродажу.

Где на Канарских островах лучше всего жить?

Коста-Адехе и Санта-Крус-де-Тенерифе больше ориентированы на постоянное проживание: тут есть школы, в том числе международные, и крупные медицинские центры. Для спокойной жизни выбирают Пуэрто-де-ла-Крус или Моган, где меньше туристов и ниже стоимость жилья.

Является ли покупка недвижимости на Канарских островах хорошей инвестицией?

Рынок недвижимости на Канарах ежегодно растет на 3–5%. Высокий спрос на аренду и средняя заполняемость объектов в 80% обеспечивает доходность на уровне 6–10%.

Какова стоимость недвижимости на Канарах?

Средняя цена за м² — 1800–4500 евро. Апартаменты начинаются от 90,000 евро (Лос-Кристианос), виллы — от 500,000 евро (Коста-Адехе). Вторичная недвижимость дешевле, но может требовать дополнительных вложений.

Может ли иностранец купить недвижимость на Канарах, Испания?

Для приобретения местной недвижимости иностранцам сначала надо оформить NIE. С его помощью дополнительно нужно оформить счет в местном банке, так как без него не получится проводить в стране расчетные операции.

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