Канарские острова находятся в Атлантическом океане и окружены им. До ближайшего материка 100 км, и это не берега Испании, а побережье Марокко. Острова по своему уникальны, субтропический климат и вулканические ландшафты привлекают инвесторов и тех, кто мечтает о жизни у океана. Благодаря этому продажа недвижимости на Канарских островах растет и свыше трети всех сделок заключается именно с иностранцами.

Плюсы приобретения недвижимости на Канарских островах

Купить недвижимость на Канарских островах иностранцу достаточно просто — нужно получить NIE и открыть счет в местном банке. Преимущества покупки местной недвижимости:

Благоприятный климат. Среднегодовая температура на Канарах составляет 22–24 °C, с колебаниями в пределах 18–26 °C.

Среднегодовая температура на Канарах составляет 22–24 °C, с колебаниями в пределах 18–26 °C. Доходность от аренды. Туристический поток на Канары достигает 14 млн человек ежегодно, что обеспечивает доход от краткосрочной аренды до 8–10% годовых.

Туристический поток на Канары достигает 14 млн человек ежегодно, что обеспечивает доход от краткосрочной аренды до 8–10% годовых. Юридическая прозрачность. Испания, как член ЕС, предлагает четкие процедуры покупки недвижимости для иностранцев, включая оформление NIE (идентификационного номера иностранца) за 1–2 недели.

Цены на недвижимость на Канарских островах

Стоимость жилья на Канарских островах в среднем составляет 1800–4500 евро за м². Например, в элитном районе Коста-Адехе (Тенерифе) квадратный метр в новостройке стоит около 4000 евро, в Пуэрто-де-ла-Крус — 1500–2000 евро. Вторичка дешевле на 15–20%.

Средние цены на недвижимость Канарских островов:

Тип недвижимости Средняя цена (€) Пример района Апартаменты (1–2 спальни) 90,000–250,000 Лос-Кристианос, Санта-Крус-де-Тенерифе Таунхаусы 200,000–500,000 Коста-Адехе, Моган Виллы 500,000–3,000,000 Коста-Адехе, Пуэрто-Рико Земельные участки 50,000–600,000 Лансароте, Фуэртевентура

Популярные районы Канарских островов для покупки жилья

Наиболее востребованной является недвижимость в Коста-Адехе (Тенерифе). Это элитный район на юге острова. Купить жилье на Канарских островах здесь можно за 250,000 евро (апартаменты), цены на виллы начинаются от 800,000 евро.

Другие популярные районы: