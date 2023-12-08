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Жильё на Канарских островах, Испания

Adeje
110
Arona
100
San Miguel de Abona
11
Сантъяго-дель-Тейде
7
Granadilla de Abona
6
279 объектов найдено
Дом 2 спальни в Икод-де-лос-Винос, Испания
Дом 2 спальни
Икод-де-лос-Винос, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 404 м²
В продаже красивый дом в историческом городе Icod de los Vinos на северном побережье Тенериф…
€449,000
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Квартира в Arona, Испания
Квартира
Arona, Испания
Площадь 64 м²
Incredible oportunidad for investment apartments one and two rooms in Costa del Silencio. A…
€130,000
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Языки общения: English, Русский
Квартира 1 комната в Adeje, Испания
Квартира 1 комната
Adeje, Испания
Число комнат 1
Площадь 48 м²
€285,000
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Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€315,000
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Языки общения: English, Русский
Дуплекс 3 спальни в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
This Duplex Apartment is in the midst of an oasis of subtropical gardens and beautiful swimm…
€795,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Дом 2 спальни в Икод-де-лос-Винос, Испания
Дом 2 спальни
Икод-де-лос-Винос, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Продается дом с земельным участком в окружении соснового леса. Расположен в Icod de los Vino…
€255,000
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Вилла 3 спальни в Puerto de la Cruz, Испания
Вилла 3 спальни
Puerto de la Cruz, Испания
Количество спален 3
Площадь 400 м²
В продаже новые виллы современного дизайна, расположенные в Puerto de la Cruz, на северном п…
€790,000
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Квартира 2 спальни в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Квартира 2 спальни
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 191 м²
Идеальный вариант для инвестиции!!! Продается коммерческая недвижимость — комплекс апартамен…
€2,70 млн
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Квартира 1 спальня в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня
Adeje, Испания
Количество спален 1
Продается современный апартамент в престижной зоне южного побережья Тенерифе. Расположен в C…
€229,000
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Таунхаус 2 спальни в San Miguel de Abona, Испания
Таунхаус 2 спальни
San Miguel de Abona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Продается уютный таунхаус на южном побережье Тенерифе в оживленном курорте Golf del Sur. Это…
€283,000
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Вилла 4 спальни в El Sauzal, Испания
Вилла 4 спальни
El Sauzal, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 351 м²
Продается великолепная вилла с собственным бассейном и садом. Расположена на южном побережье…
€830,000
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Таунхаус 3 спальни в Buenavista del Norte, Испания
Таунхаус 3 спальни
Buenavista del Norte, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается красивый дом (таунхаус) в живописной местности на северном побережье Тенерифе. Рас…
€240,000
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Квартира 2 спальни в San Miguel de Abona, Испания
Квартира 2 спальни
San Miguel de Abona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 47 м²
Продается просторный апартамент на южном побережье Тенерифе в оживленном курорте Golf del Su…
€275,000
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Квартира 2 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Продается красивый апартамент в живописном районе юго-западного побережья Тенерифе. Располож…
€238,000
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Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Adeje, Испания
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 284 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,39 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Adeje, Испания
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Adeje, Испания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€199,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 395 м²
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
€1,17 млн
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Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с видом на лес в Tacoronte, Испания
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с видом на лес
Tacoronte, Испания
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€505,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Adeje, Испания
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Просторный дуплекс в Адехе в районе Эль Галеон на юге Тенерифе. Дуплекс с террасой и видом н…
€258,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Просторная квартира с модернистским декором расположена на втором этаже нового комплекса Col…
€530,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продается вилла в районе Ла Кальдера в Santiago del Teide на окраине Лос-Гигантес, всего в н…
€1,23 млн
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Пентхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Granadilla de Abona, Испания
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Granadilla de Abona, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Красивый пентхаус в жилом комплексе Las Terrazas с захватывающей террасой на крыше, видом на…
€357,000
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Таунхаус 3 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом в Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом
Adeje, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Таунхаус в комплексе Balcon del Atlantico в Torviscas Alto. Комплекс расположен в 2 км от на…
€471,000
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Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается вилла с 5 спальнями в живописном районе побережья острова Тенерифе, с великолепным…
€680,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом в Arona, Испания
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом
Arona, Испания
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Апартамент в комплексе Amarilla Bay в Коста-дель-Силенсио. Комплекс расположен на первой лин…
€159,000
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Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Таунхаус в комплексе Oasis Fañabe. Популярный район, в шаговой доступности от крупного торго…
€445,000
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Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном в Granadilla de Abona, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном
Granadilla de Abona, Испания
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 487 м²
Продается вилла с частным бассейном и видом на океан. Вилла расположена в районе Ла Марета. …
€599,900
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Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Лас-Пальмас, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лас-Пальмас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
€329,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Лас-Пальмас, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лас-Пальмас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
€389,000
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Adeje, Испания
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Adeje, Испания
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Просторный пентхаус в Terrazas del Duque, расположенный в самом центре престижного района Де…
€995,000
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Типы недвижимости на Канарских островах

квартиры
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Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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