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Realting.com
Испания
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Orihuela
Жильё в Orihuela, Испания
квартиры
580
дома
671
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1 251 объект найдено
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Orihuela, Испания
2
2
70 м²
О проекте: жилой комплекс расположен в Пунта-Прима, Ориуэла-Коста. ЖК состоит из квартир с 2…
€280,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Orihuela, Испания
2
2
71 м²
О проекте: частный жилой район расположен между Ла Флоридой и Вильямартином, Ориуэла Коста. …
€219,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa
Orihuela, Испания
3
2
153 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, рас…
€399,000
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Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
77 м²
2
Продается смежный дом в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Двухэтажный дом в х…
€164,969
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
3
90 м²
2
Представляем новую виллу в современном стиле в San Miguel de Salinas. Вилла в два этажа обще…
€365,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
4
2
79 м²
2
Продается таунхаус в районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Двухэтажный таунхаус в хорошем с…
€165,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
62 м²
2
Продается таунхаус в непосредственной близости от поля для гольфа Вильямартин и гольф-клуба…
€112,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
La Zenia, Испания
4
2
75 м²
2
Вилла с 3 спальнями в отличном месте в Ла Зения Аликанте Вилла может похвастаться передним и…
€245,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
100 м²
1
Представляем квартиру на первом этаже с тремя спальнями на первой линии в городе Dehesa de C…
€269,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
2
1
87 м²
1/4
Продается современная квартира в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Квартира н…
€165,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift
Orihuela, Испания
2
2
93 м²
Продажа квартир в Ла Зения, Коста Бланка Новый проект, состоящий из 94 современных апартамен…
€229,800
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift
Orihuela, Испания
2
2
103 м²
Продажа квартир в Ла Зения, Коста Бланка Новый проект, состоящий из 94 современных апартамен…
€289,950
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
66 м²
8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€222,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
72 м²
7/8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€360,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
87 м²
2
Продается дуплекс в популярном районе La Zenia в Ориуэла Коста.Двухэтажный дом в хорошем сос…
€139,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
1
1
54 м²
2
Представляем квартиру с видом на общественный сад всего в 400 метрах от пляжа в городе Dehe…
€135,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
1
67 м²
1/3
Представляем квартиру в закрытом жилом комплексе в городе Dehesa de Campoamor.Dehesa de Camp…
€119,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
2
1
51 м²
4
Представляем квартиру на берегу моря в городе Dehesa de Campoamor. Расстояние до моря - 1 км…
€115,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
3
80 м²
2
Продается таунхаус в районе La Zenia в городе Ориуэла Коста. На первом этаже имеет просторну…
€318,800
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
5
3
216 м²
3
Продается новая комфортабельная вилла с бассейном в Ориуэла Коста, район Ла Зения, в 500 м о…
€1,55 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
4
2
127 м²
5/5
В продаже современный двухуровневый пентхаус в районе гольф полей, Las Colinas.Дуплекс пентх…
€435,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
91 м²
4
Апартаменты с тремя спальнями на первой линии моря в городе Dehesa de Campoamor. Dehesa de C…
€375,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
5
2
95 м²
Представляем прекрасный таунхаус в закрытом жилом комплексе на берегу Средиземного моря в Ка…
€315,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
81 м²
5
Представляем квартиру с тремя спальнями в жилом комплексе Green Hills в Ориуэла Коста. Кварт…
€265,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
99 м²
1/1
Представляем одноэтажный дом на берегу Средиземного моря в Кабо Роиг.Дом общей площадью 112 …
€390,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cabo Roig, Испания
5
3
140 м²
Роскошная Вилла в Ла-Зения, Коста-Бланка, После Ремонта. Современная вилла в Ориуэле, Аликан…
€519,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Orihuela, Испания
2
130 м²
Массив
€285,821
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Квартира 4 комнаты
Orihuela, Испания
4
137 м²
ALEGRIA REAL ESTATE в качестве уполномоченного сотрудника ADEASHOMES предлагает на продажу …
€338,674
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Квартира 3 комнаты
Orihuela, Испания
3
127 м²
Массив
€307,373
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Квартира 2 комнаты
Orihuela, Испания
2
Массив
€178,574
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