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Жилье в Ориуэле, Испания

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квартиры
731
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815
1 546 объектов найдено
Таунхаус в Entrenaranjos, Испания
Таунхаус
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Расположенный в престижном районе Ориуэла Коста, этот комплекс таунхаусов предлагает уникаль…
$422,048
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Квартира 3 спальни в Ориуэла, Испания
Квартира 3 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Расположенная в развитом районе Пунта-Прима (Коста-Бланка), эта готовая к заселению квартира…
$426,661
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Квартира 2 комнаты в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 комнаты
Dehesa de Campoamor, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Продается квартира без мебели в Кампоаморе, расположенная в жилом комплексе с общим бассейно…
$231,034
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Торревьехе, в престижной зон…
$403,598
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Эксклюзивная отдельно стоящая вилла в Villacosta с местом для собственного бассейна! Дом в…
$496,228
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Квартира в Ориуэла, Испания
Квартира
Ориуэла, Испания
$160,649
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Entrenaranjos, Испания
Дом 3 комнаты
Entrenaranjos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Жилой комплекс представляет собой эксклюзивную коллекцию независимых новых вилл, которые пер…
$543,087
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Роскошная вилла с 3 спальнями и собственным бассейном в Ла Зении. Отдельная угловая вилла с …
$574,810
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Квартира 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в Торревьехе, в престижной зон…
$380,535
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Таунхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
В самом сердце Вильямартина продаётся прекрасно отреставрированный таунхаус на две семьи, ко…
$306,957
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Квартира 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Расположенная в привлекательной зоне гольфа Ломас-де-Кампоамор, эта полностью отремонтирован…
$250,299
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Квартира 2 спальни в Ориуэла, Испания
Квартира 2 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Расположенный в престижном Рез. Лас Филипинас, этот жилой комплекс предлагает эксклюзивный в…
$294,050
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Квартира 4 спальни в Ориуэла, Испания
Квартира 4 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 4
Площадь 119 м²
НОВАЯ ЖИЛОЙ ДОМ НА PLAYA FLAMENCA !!! От хорошо зарекомендовавшего себя застройщика мы с …
$589,052
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Квартира 4 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 4 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2
Продается новая современная квартира в популярном районе в Ориуэла Коста.Квартира площадью 1…
$568,861
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
К услугам гостей 3 спальни и 4 ванные комнаты с дизайнерским бассейном и множеством специаль…
$2,73 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Площадь 193 м²
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ В 250 М ОТ ПЛЯЖА В КАМПУМОРЕ В Дехеса-де-Кампоамор вы найдете эт…
$1,41 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ В 250 М ОТ ПЛЯЖА В КАМПУМОРЕ В Дехеса-де-Кампоамор вы найдете эти…
$3,78 млн
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
Новая вилла в Las Colinas Golf & Country Club, Ориуэла Эксклюзивное расположение на юге Кос…
$1,45 млн
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Квартира 3 спальни в Ориуэла, Испания
Квартира 3 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Расположенный в прекрасной Ориуэла Коста, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает разноо…
$415,129
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 4
Площадь 121 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПУНТА-ПРИМА Новый жилой комплекс из бунгало квартир и 7 отдельно с…
$825,111
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Таунхаус 4 комнаты в Ориуэла, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в популярном районе Villamartin в Ориуэла Коста.Площадь таунхауса в два э…
$250,185
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Площадь 157 м²
НОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ ВИЛЛА В ORIHUELA COSTA (CAMPOAMOR) Хотите насладиться эксклюзивным отды…
$1,17 млн
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Бунгало 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Бунгало 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Недвижимость в Balcón de la Laguna Добро пожаловать в эксклюзивный жилой комплекс, располож…
$352,694
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Квартира 2 спальни в Ориуэла, Испания
Квартира 2 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Расположенный в прекрасной Ориуэла Коста, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает разноо…
$415,129
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Квартира в Ориуэла, Испания
Квартира
Ориуэла, Испания
Этот большой строительный участок площадью 95 000 м2 расположен недалеко от Торремендо, в ун…
$418,544
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Таунхаус 5 комнат в Ориуэла, Испания
Таунхаус 5 комнат
Ориуэла, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус с видом на море в городе Ориуэла Коста в районе Кабо Роиг. Это живопис…
$767,962
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Площадь 200 м²
НОВАЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС В КАМПОАМОРЕ Новая вилла с эксклюзивным дизайном расположена в Кам…
$4,24 млн
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Квартира 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс в Торревьехе предлагает стиль жизни класса люкс, созданный …
$425,508
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Дом 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Дом 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Откройте для себя великолепный комплекс современных роскошных вилл в Орихуэле Коста. Эти впе…
$545,992
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Квартира 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Откройте для себя эксклюзивную новую стройку в желаемом районе города Аликанte. С площадью 7…
$335,628
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